Olegario M. Moguel Bernal: Una charla en un futuro distópico

Don Polo Ricalde y Tejero cerró el Diario con parsimonia, bebió su expreso cortado y levantó la mirada observando el semivacío café del centro de la ciudad, un local frío y poco agradable que cada vez le gustaba menos, pero del que guardaba gratos recuerdos. Era esa la única razón que lo impelía a seguir frecuentándolo. Por añadidura, el otrora delicioso expreso cortado era ahora pésimo.

Una ráfaga de calor intenso entró en el local al momento que se abrió la puerta para dar paso a su amigo Angel Trinidad. Caminaba no sin cierta dificultad.

—Mare, don Polo. Por usted no pasan los años.

—No. Se quedan en mí… Ni la burla perdonas. Ya casi no puedo caminar y te mofas.

—Al contrario, a sus años y sigue usted disfrutando su café en este local ahora rodeado de edificios y concreto. ¿No siente que se asfixia?

—¡Claro! Más con el calor de 45 grados de este mayo. ¡Qué tiempos aquellos en que se alcanzaba a ver el cielo y lo verde del monte! ¡Cómo extraño esos mayos con calor de sólo 40 o 42 grados! Ahora todo es gris, más caliente y elevado en esta nuestra monstruosa ciudad de Merigreso… Esto parece Nueva York o Santa Fe.

—Excepto por la temperatura. Y la ciudad sigue creciendo. ¿Recuerda que este café estaba antes en el norte de Mérida? Ahora pertenece al centro de la nueva Merigreso. Pero qué le vamos a hacer. Aquí nos tocó vivir, como dicen por ahí. Si me permite sentarme… si acaso puedo, porque ya también me llegaron los achaques… Le decía que, si me permite sentarme, le ofrezco pagar esta vez.

—¡Vaya! Llegué a esta edad pensando que los milagros no existen, pero veo que me equivoqué. Pues, siéntate, adelante. Aunque primero tendrás que ir al mostrador a pedir tu café porque recuerda que ya no hay meseros.

—Ya lo pedí, don Polo. Estoy en espera que me avise el joven de verdeolivo que está detrás de la barra. Mire, me está haciendo la señal. Ahora vuelvo. Cuide mi Tablet, en ella leo el Diario.

—Oiga, don Polo —dijo Ángel Trinidad al tomar asiento nuevamente, con un café americano en la mano—, esos edificios son realmente feos, no tienen un poco de buen gusto.

—Qué puedes esperar si el ejército los construye como si fueran piezas en serie, uno tras otro, tras otro… —dijo por lo bajo—. Su capacidad constructora es impresionante. No tienen freno.

—Bueno, si algo les sobra es presupuesto y mano de obra.

—Eso sí. Todos aquellos que trabajaban en empresas privadas se pasaron con ellos a partir de la disolución empresarial. ¿Recuerdas cuando las construcciones eran hechas por firmas privadas?

—¡Cómo no voy a recordarlo! Hace apenas cinco o siete años lo hacían. Si no mal recuerdo, era así aún en el 2028 o el 2030.

—Mmm —suspiró don Polo—. Y pensar que todo empezó con la construcción del Tren Maya.

—Del aeropuerto de Santa Lucía, don Polo. Ese fue primero. Ahí empezó el desplazamiento de las empresas.

—Cierto, cierto. Ya no tengo la misma memoria de antes. Quién iba a decir que el desplazamiento que empezó con las constructoras privadas a manos del ejército se extendería a todos los ámbitos empresariales.

—Estamos tras un muro —dijo Angel Trinidad bajando la voz—. Como en el Berlín del siglo pasado. Sólo que éste es invisible, pero igual de recio que aquél. Es un muro que impide la libre empresa y muchas otras libertades.

—En realidad la construcción del aeropuerto y el Tren Maya solo fueron ensayos, escarceos para la creación de un nuevo futuro que ya nos alcanzó. El verdadero detonante fue otro.

—¿Cuál habrá sido?

Don Polo bebió un trago pequeño de su expreso cortado, miró por la ventana y fijó la vista en un automóvil que volaba a baja velocidad. Entonces exclamó en un susurro.

—¿Recuerdas la noche negra?

—¿Cuál de todas? Ha habido muchas.

—La noche negra de hace exactamente doce años.

—Ah —Ángel Trinidad entornó los ojos en un esfuerzo de memoria—. ¿Se refiere a aquella cuando los senadores, perdón —bajó la voz y miró enseguida al hombre de corte militar detrás del mostrador, temeroso de haber sido escuchado—… cuando los senadores se entregaron abiertamente a su líder?

—¡Exacto! El México de hoy, donde el Congreso en vez de ser un poder es una oficina para justificar las decisiones del soberano, como en la Roma que transitó de República a Imperio; este México, decía, es producto de lo que pasó en la infausta semana que resultó coronada con esa agachonería senatorial. Fue la misma semana en la que se intentó sepultar torpemente la verdad bajo las palabras del oficialismo. A partir de ahí, si desde la tribuna se dice que un medio miente, aunque éste tenga toda la verdad y el mismo presidente confirme sus dichos, la “verdad” desde el púlpito será la que prevalezca ante los oídos mansos, dóciles, sumisos, no críticos.

—Los del pueblo bueno.

—Cuánto pueblo bueno hay ahora arrepentido. Los que antes aplaudían rabiosamente, defendían al líder, lo idolatraban, han visto cómo se ha desplomado el régimen con todo su encanto ficticio, como le sucedió a Stalin el siglo pasado. Pero, aferrado como está al poder, aunque el pueblo esté inconforme ya es tarde para tumbarlo.

Ángel Trinidad asintió.

—Jamás quisieron escuchar a las voces sensatas —añadió don Polo—. Preferían consumir gozosamente las mentiras desde la tribuna que la verdad periodística, por evidentes que fueran ambas.

Efecto

—En efecto, don Polo. Oiga, ¿por qué dice que ese asunto de los senadores caló tan hondo?

—Vaya que caló. A partir de entonces, cualquier ocurrencia del mesías se aprueba sin analizar ni estudiar, en ninguna de las dos cámaras. Desde entonces solo han acatado. La Roma imperial, donde la oposición, como en tiempos de Díaz Ordaz, Echeverría y López Portillo, solo es parte de la escenografía.

—Ah, ya entiendo. Por ese acatamiento sin reparo se han perdido empresas, libertades, derechos humanos, salarios dignos, ideas libres, el derecho a elegir escuela, libertad de culto, se han cerrado iglesias, centros de investigación, universidades…

—Y no olvidemos que el crimen organizado es amo y señor del país.

—Pobre México.

—Con la certeza de que todo se aprobará dócilmente, el régimen puede decidir lo que sea, como Stalin.

—¿Cree que se atrevan a tanto como hizo don José? Mire que hacer callar a los opositores son palabras mayores y material para una condena internacional inmediata.

—Pues, como alguna vez dijo el mesías en aquella misma infausta semana después de que la prensa exhibió los negocios de su hijo y tocayo: “¿Y qué?”.

—Dudo que se los permitan.

—¿Quién se los impedirá? ¿La caricaturesca oposición, que solo piensa en no perder privilegios y regodearse con triunfos de un pasado cada vez más lejano e irrepetible? ¿A Stalin quién se lo impidió? ¿O a Ortega?

Ángel Trinidad apuró su café y comentó:

—Bueno, aún tenemos a la prensa.

—Sí. Por fortuna aún tenemos a la prensa independiente, resistente y confiable. Es todo lo que nos queda —dijo don Polo asentando la mano sobre el Diario, fechado el 6 de mayo de 2035. — Mérida, Yucatán

olegario.moguel@ megamedia.com.mx

@olegariomoguel

Director de Medios Tradicionales de Grupo Megamedia