Edgardo Arredondo Gómez: Se agradece, pero…

La confusión es el primer paso hacia la claridad, Syd Field

Ahí estaba desafiante, sobre mi escritorio, la enorme rosca brioche de reconocida franquicia de repostería, tentándome como siempre…, eso sí, con su bolsa de azúcar glass a un lado, como diciéndome: “tú sabes con cuanto te matas”.

Soy un adicto al carbohidrato y mis pacientes lo saben; pero esta rosca tenía algo de especial: me la enviaba una señora, muy propia, muy seria, culta, de buen nivel socioeconómico, de las que participan en actividades de la Iglesia, etc., con una tarjetita firmada y en la que podía leerse: “Felicidades en su día al mejor ortopedista del mundo”.

El detalle es que ni era mi cumpleaños, ni el Día del Médico. La fecha: el 3 de mayo. ¿Qué se celebra?: pues el día de la Santa Cruz y desde hace años tradicionalmente el Día del Albañil.

¿Y de dónde la confusión? Es simple: Para la comunidad médica somos los albañiles. El hecho de tener los zapatos y la ropa manchados de yeso, colocar clavos, dar martillazos, usar taladros nos han dado el calificativo de alarifes de la Medicina.

Broma

Mi querido amigo el doctor José Luis Amado Nava, excelente intensivista, tenía la costumbre cada 3 de mayo de enviarme un mensaje: “Felicidades, aprovecha las ofertas en tu día”; a continuación, me mandaba alguna lista de las casas que venden materiales de construcción. Con esto de las redes sociales, se pusieron de moda los memes y comenzaron a filtrarse algunos, que, entre colegas médicos de otras especialidades, se usan para mofarse o cotorrearnos con nuestro mote de albañiles de la Medicina. Francamente es divertido.

De la misma manera le decimos al urólogo: “encantador de serpientes”; al proctólogo: “el reparador de mofles”; al internista: “volador de Papantla” … y no pasa nada.

En Argentina el Día del Traumatólogo se celebra el 8 de mayo; la Sociedad Latinoamericana de Ortopedia y Traumatología tiene la efeméride el 25 de julio, en Perú es el 6 de agosto y a nivel mundial hay quien apunta al 20 de mayo.

Por lo tanto, el 3 de mayo no es Día del Traumatólogo…, ni del ortopedista. Se celebra a la Santa Cruz. De origen romano, es el culto a la cruz de Cristo. Al parecer en esa fecha, Elena, madre del emperador Constantino, descubrió la verdadera cruz de Jesucristo en su peregrinación a Jerusalén; lo que le valió entre otras cosas el ser santificada. Se festeja en España y prácticamente en toda Latinoamérica.

Esta fecha coincide desde hace muchos años con el Día del Albañil, celebración merecida sin lugar a duda a uno de los gremios más numerosos, simbólicos, necesarios y a la vez poco reconocidos y muchas veces socialmente denostados y marginados.

Basta con echar un vistazo a la habitación en donde se encuentra en estos momentos leyendo: paredes, techos, pisos o, basta salir: calles, banquetas, pavimentos…, no se diga puentes…, todo tipo de construcciones. De piedra, cemento, yeso, arena, cal, cerámica, madera, vidrio y demás. Son más que las simples manos que concretan los proyectos de ingenieros y arquitectos.

Pericia

La cantidad de materiales es tan extensa como la habilidad que se requiere para trabajar con cada uno de ellos. Tan es así que, con el paso del tiempo, adquieren más pericia en alguno de los procesos de la construcción. Con el paso de los años absorben los conocimientos de ingenieros y arquitectos, interpretan y hasta diseñan planos; adquieren habilidad en la compra de materiales e insumos, se vuelven expertos en presupuestos y logran independizarse, son muchos de los contratistas que hemos conocido; solicitados cuando se requieren sobre todo de ampliaciones, remodelaciones, mantenimiento en casa habitación.

Trabajadores

Según cifras de Data México, existe en el país un estimado de más de un millón 660 mil empleados de la construcción, la gran mayoría hombres.

El promedio de edad es de 44 años; trabajan unas 44.6 horas de 5.38 días a la semana. La escolaridad media es de 7.32 años; un 5.69% tiene un segundo oficio y un dato más que impactante y revelador: el 90.2% son trabajadores eventuales, o sea, prácticamente solo uno de cada diez tiene un empleo formal.

Por lo anterior es difícil calcular el número exacto de trabajadores que cuentan con todas las prestaciones.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en febrero de 2022 había 461,614 obreros ocupados en el ramo de la construcción, esto es, registrados en el IMSS, lo cual apenas rebasa al 25% de toda la fuerza laboral inscrita. El sueldo varía. Hay estados dónde son mejor retribuidos: Baja California Sur, Nayarit y Sinaloa. Otros como el Estado de México, Jalisco y Veracruz son los que cuentan con más albañiles.

Jornadas extenuantes, mal pagadas, a veces con mínimas medidas de seguridad laboral. Por desgracia muchos de ellos sin cobertura médica.

Aunque uno que otro amigo albañil, de vez en cuando festeja a “San Lunes”, lo cierto es que no perdonan, sobre todo en la CDMX, el 3 de mayo como su día. Así vemos en lo más alto de los sitios en construcción, la cruz de madera, algunas rojas, la gran mayoría revestidas con flores. Una más que merecida celebración con visos de pachanga, eso sí y hay que decirlo con misa y oraciones previas en la gran mayoría. He atendido a muchos de ellos, debo decirlo, la gran mayoría muy buenos pacientes, con accidentes de todo tipo. Recuerdo dos: uno que cayó en un cubo vacío de un elevador, ocho pisos y milagrosamente sobrevivió después de ser operado en la columna; otro que estaba en el interior de una máquina revolvedora de cemento, limpiándola, cuando accidentalmente (al menos, eso se dijo), uno de sus compañeros la echó a andar, quedando el pobre hombre como cubo de hielo agitado en un vaso de jaibol. Afortunadamente se recuperó.

Arqueólogos

Un grupo de albañiles con seguridad celebró el día con los arqueólogos, en efecto, también es su festejo. En México además se recordó el día mundial de la libertad de prensa.

Espero que el gremio de los ortopedistas no le quite los reflectores en su día a estos indispensables miembros de nuestra comunidad. Ya quisiera tener no solo la fuerza, la destreza, el equilibrio, sino la resistencia para tan noble oficio.

Una sincera felicitación y mientras tanto sonreiré con algunos memes felicitándome, algunos bien intencionados y otros… no tanto.— Mérida, Yucatán

arredondo61@prodigy.net.mx

Médico y escritor