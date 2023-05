María Isabel Caceres Menéndez: Un verdadero deshonor internacional

México ha sufrido una deshonra nacional e internacional. Nuestra dignidad y reconocimiento como país, gracias al mérito y virtudes del trabajador pueblo mexicano y la enorme riqueza de muestra tierra, cultura y costumbres se ve empañada, oscurecida, por un vergonzoso ranking…

Nueve de las 10 ciudades más violentas del mundo son mexicanas: Colima, Zamora, Ciudad Obregón, Zacatecas, Tijuana, Celaya, Uruapan, Juárez y Acapulco. A los criminales nuestro gobierno los tolera. Los protege. Los ampara. Naturalmente el crimen aumenta alentado por la impunidad.

Pero AMLO no quiere ayuda. “Les decimos, y que se oiga bien y que se oiga lejos: 'No aceptamos ninguna intervención, nosotros tenemos capacidad suficiente para enfrentar a la delincuencia organizada, no queremos intervencionismo, no queremos ayuda, de nadie’”, expresó.

Colima porta la denigrante bandera de líder en el Ranking 2022 de las 50 ciudades más violentas del mundo. El horror ciudadanizado. Y por sexto año.

Dentro de las 50 menos violentas está: San Luis Potosí, con 29. Una mancha menos al tigre.

Decesos

Pero el consumo de fentanilo en Estados Unidos ha cobrado más de 100,000 muertos por sobredosis el año pasado en el país. Les urgen medidas extremas. Y ya han congelado las cuentas vinculadas a poderoso cártel mexicano. Habrán sanciones contra miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación por fraude inmobiliario contra ciudadanos estadounidenses en Puerto Vallarta, Jalisco. Se añadieron 19 empresas mexicanas.

Es este cártel el mayor productor del opioide letal fentanilo y su introducción en Estados Unidos quien ha convocado a los alcaldes de todo el continente, México incluido, para cerrar filas en el combate a la mortífera droga.

Las palabras del secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, causan terrible preocupación.

“El año pasado, incautamos suficiente fentanilo para matar a todos los estadounidenses. Esa es la escala del problema. Debe haber una respuesta internacional, pero también respuestas nacionales y locales”, declaró al clausurar la primera Cumbre de Ciudades de las Américas, celebrada en Denver.”

Entidad

Inclusive Yucatán está dando señales de alerta. Ya se distribuye fentanilo en el estado. Un sujeto fue detenido en Pisté en posesión de una gran cantidad de pastillas de esa droga. Se comenta que eran para el consumo de empleados del Tren Maya. Las edades de los que consumen se encuentra entre los 18 y 49 años. Y los mas afectados son los gru­pos de 35 a 44 años. Pero, el decomiso más serio es el de más de 12 millones de pesos en drogas incautados en Tixcacal- Opichén en una casa utilizada de bodega para almacenar los narcóticos. Se hallaron cerca de 300 kilos de marihuana y 70 de metanfetamina en cristal.

Las muertes aumentan 279% por fentanilo, que es un opioide analgésico sintético similar a la morfina y de 50 a 100 veces más potente. Se usa para dolor severo o para manejar el dolor después de la cirugía. En la calle el fentanilo con heroína se conoce como “Apache”, “China Girl”, “China White”, “Dance Fever”, “Friend”, “Goodfella”, “Jackpot”, “Murder 8”, “TNT” y “Tango and Cash”. Esta producción es de laboratorios clandestinos. Se puede ingerir, inhalar o inyectar.

Los efectos del fentanilo se parecen a los de la heroína e incluyen euforia, somnolencia, náusea, confusión, estreñimiento, sedación, tolerancia, adicción, depresión y paro respiratorio, inconsciencia, coma y muerte.

Ante la negativa de aceptar la intervención de EE.UU. para frenar el tráfico de fentanilo, y cortar el flujo de la fatal droga desde México, EE.UU. prepara equipo con inteligencia artificial para frenar su tráfico según informó el secretario de Seguridad Nacional estadounidense, Alejandro Mayorkas.

“Debemos abordar las muchas formas en que la inteligencia artificial alterará drásticamente el panorama de amenazas y aumentar las herramientas que poseemos para tener éxito frente a estas amenazas”, subrayó el funcionario.

Entre ellas está el intento de reforzar la colaboración con México, a quien EE.UU. señala como uno de los principales países por los que la droga entra a su territorio.

El presidente López Obrador respondió que la crisis de sobredosis de opiáceos “es un tema de salud pública que Estados Unidos debe resolver e incluso ha negado que en su país se fabrique fentanilo, argumentando que esta sustancia llega a Norteamérica desde Asia”.

Recursos

Sin embargo, en su proyecto de presupuesto para 2024, Biden pidió al Congreso 46,100 millones de dólares para su estrategia contra las drogas y usará inteligencia artificial, pese a la postura de AMLO.

Mayorkas afirma sin tapujos ni duda alguna, la creación de un grupo de trabajo dentro de su departamento “para explorar cómo se puede usar esta tecnología para detener el tráfico de fentanilo, droga que llega principalmente de México”.

Ni hablar. Con o sin la anuencia de AMLO los vecinos del norte tratarán de proteger a su población. Esperemos que también investiguen bien de su lado. Pues esto de las drogas es la ley de la oferta y la demanda. Y es ahí donde el voraz apetito en el consumo de drogas en nuestro país vecino, debe ser intensamente analizado.

Ojalá la IA los ayude en este caso también y no se dediquen tan solo a detener el tráfico desde Mexico y otros países. La limpieza y la investigación comienzan en casa.— Mérida, Yucatán

