Fernando Ojeda Llanes: Opciones para administrar la liquidez

Fernando Ojeda Llanes (*)

Comento un boleto que tengo pendiente, el relativo al axioma financiero de liquidez Vs. rendimiento, esto significa que para generar mayor rentabilidad se tiene que sacrificar liquidez y viceversa, si se desea mayor liquidez se sacrifica rentabilidad.

Lo anterior se puede comprender en una forma coloquial como sigue: si deseamos obtener beneficios cobrando intereses en vez de tener el dinero en efectivo, lo podemos colocar en instrumentos financieros, si utilizamos el mercado de corto plazo, por ejemplo comprando Cetes que paga actualmente 11 por ciento anual de rendimiento, si en un momento determinado necesitamos dinero en efectivo los podemos vender al instante. Si deseamos una mayor tasa, invertimos en instrumentos de largo plazo, por ejemplo, acciones que se compran a un determinado precio y para obtener un rendimiento mayor a Cetes necesitamos esperar que el precio suba, por lo que si requerimos dinero en efectivo y vendemos la acción perdemos rentabilidad porque el valor de la acción no subió lo necesario.

En las empresas sucede lo mismo, un accionista aportará capital o lo mantendrá si la rentabilidad que espera sea mayor que la tasa de los Cetes, por ejemplo, si el negocio está obteniendo un rendimiento sobre el capital de los accionistas de 40 por ciento y Cetes 11%, la rentabilidad está 3.6 veces arriba de Cetes, probablemente el accionista solo esperaría el equivalente a dos veces.

Recordemos lo que he mencionado en escritos anteriores sobre dos clases de inversionistas, aquellos secundarios que son socios de una empresa para cobrar dividendos y aquellos denominados primarios que lo que desean es que su inversión suba de valor, cualquiera que sea, siempre tendrá a la vista su tasa esperada de rentabilidad, que es la mínima por la que invierte en un negocio.

En el caso anterior de buena rentabilidad es razonable que el efectivo de la empresa lo siga invirtiendo para el crecimiento de la empresa porque por cada 100 pesos invertidos, se recibirán 40 de rentabilidad, por lo tanto, el valor de las acciones subirá de valor.

Concepto

¿Qué pasa con la liquidez? Para tal caso debemos definirla: hay financieros que dicen que ésta es el resultado de calcular la razón financiera de dividir el activo a corto plazo entre el pasivo a corto plazo, si el resultado está arriba de uno, hay liquidez, porque se tiene capacidad de pago a corto plazo. Otros financieros le llaman liquidez a tener dinero en efectivo en bancos, la pregunta sería: ¿cuánto?

La respuesta a la pregunta anterior es que el tener o no dinero en bancos, se puede administrar de muchas formas: disminuyendo el inventario dejando de comprar, haciendo factoraje con las cuentas por cobrar, prestar al banco a tasas de interés menores a la rentabilidad y mucho más.

Todo lo anterior indica que un buen negocio en marcha con producto, marca, mercado y alta rentabilidad debe apostarle dinero al crecimiento de su mercado, obvio que se ha de sacrificar liquidez, pero es administrable ante una visión positiva de la rentabilidad del negocio.

Para un crecimiento de mercado existen dos formas: el orgánico y el denominado inorgánico.

El primero consiste en diseñar e implementar las estrategias necesarias en la empresa, tanto a corto como a largo plazo, para ganar mercado a la competencia vía precios, calidad, nuevos productos, tecnología, servicio, eficiencia en la producción y más.

El crecimiento inorgánico consiste en comprar una o más empresas de nuestra misma actividad que tenga buen mercado. Lo que en realidad se hace con esta operación es comprar el mercado que no tenemos, si somos industria no significa comprar los fierros sino los clientes, si la planta la necesitamos, pues matamos dos pájaros de un solo tiro, pero lo que interesa es el mercado.

Así como el crecimiento orgánico tiene sus fortalezas, lo mismo el inorgánico y la más importante es la denominada “sinergia”, que se explica con la metáfora de que uno más uno no es dos, sino tres, esto significa que al adquirir un nuevo mercado, sumado al nuestro, más la organización competente de nuestra empresa con un excelente gobierno corporativo, triplicamos efectos, el crecimiento es más rápido y nuestra alta rentabilidad se conserva.

No olvidemos que sea cual sea la decisión que se tome para el crecimiento, en todas existe el tema del riesgo, éste nunca se elimina, pero si se administra, tal como la operación y la estructura financiera, recordemos también el axioma que dice: a mayor riesgo mayor rendimiento, coloquialmente el que no arriesga no gana.—Mérida, Yucatán

Doctor en investigación científica. Consultor de empresas.