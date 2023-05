Jesús Retana Vivanco: Extraterrestres en el jardín

Extraterrestres en el jardín (cuento). Contar historias ha sido siempre la pasión del tío Benjamín. Algunas son de un grado superlativo o sea, plenas de realismo e imaginación, otras son el reflejo de la vida, pero todas son fascinantes y conmovedoras.

Esa tarde, después de tomar la merienda, se sentó con todos los primos, para compartir uno de sus últimos cuentos. Como era su costumbre, sacó su pipa y llenándola con un poco de tabaco cuyo aroma hacía recordar aquellas películas donde el actor la manipulaba con gran maestría a tal grado que daban ganas de darle una fumada.

El tío Benja sentado en el confortable sillón de la sala comenzó a leer su historia.

Una tarde muy calurosa de los años cuarenta en la casa de la familia Price en San Antonio, Texas, disfrutaban de la sombra de un frondoso árbol en medio del gran jardín en la parte trasera de la casa.

El matrimonio y dos hijos gemelos de diez años jugaban con una pelota, nada de qué sorprenderse hasta el momento. La tarde se les vino encima y tuvieron que entrar a la casa. Ambos gemelos eran idénticos, salvo que Zac tenía un pequeño lunar cerca de la boca lo que le distinguía de Fred. Ese día se había dado la noticia de un avistamiento de los llamados OVNIS muy cerca del barrio donde vivían los Price. Terminaron la cena y como de costumbre encendieron el televisor para ver unos cuantos minutos las noticias antes de irse a dormir. El sorprendido comentarista hacía mención de varios objetos voladores no identificados en la zona cerca de su casa. Edward, el padre de los gemelos, ante el sobresalto de Zac, le dijo que no era cierto eso de los platos voladores y los mandó a la cama.

El encuentro

La inquietud se manifestó durante la noche. Zac comenzó a escuchar un sonido muy raro en el jardín, y decide asomarse por la ventana. Sus ojos casi se salían al presenciar a dos alienígenas que apenas rebasaban el metro de estatura: jugaban con la pelota en el jardín.

Tembloroso, decide bajar cuidadosamente para no despertar a la familia, al abrir la puerta de la cocina, los alienígenas notan su presencia, se le quedan viendo; de inmediato e inexplicablemente, Zac perdió el miedo y se acerca a uno de ellos para revisar su aspecto. Ojos muy grandes, cabeza alargada, dedos como tentáculos, no traían ropaje. El que traía la pelota se acerca a Zac para revisarlo con curiosidad, le toca levemente la cara y revisa el estampado de dinosaurios que traía su pijama. Zac les pregunta en voz baja si hablaban inglés, no recibe respuesta verbal; de pronto un zumbido en el oído, y en su cabeza, le anunciaba una contestación telepática aclarándole que eran habitantes de las Pléyades y venían en son de paz para explorar otros mundos.

Le preguntan si se pueden llevar la pelota, Zac les iba a contestar, pero de inmediato le dicen por telepatía que solo piense la respuesta. “Por supuesto que sí”, contestó pensando. Le agradecen con una leve inclinación. “A cambio te vamos a dejar esta piedra”. Era pequeña como las de río, pero transparente y de color azul. “Solo frótala cuando tengas algún dolor, te lo quitará, siempre tráela contigo, servirá para dos ocasiones”. En ese momento, voltea hacia una luz que se acercaba a su jardín desde el cielo y en cuestión de segundos una estela tenue hace que desaparezcan los dos seres, introduciéndose en lo que parecía una pequeña nave, la cual en menos de un parpadeo desapareció dejando ver lo profundo del cielo estrellado de esa noche.

Por la mañana, Laurie, la madre de los gemelos, los despierta para alistarlos y esperar el camión que los llevaría a la escuela. Zac pensó que había sido un sueño, pero al abrir la mano descubre la piedra que el alien la había regalado. Desde su cama, Fred le pregunta por qué se había despintado su pijama, los dinosauros habían desaparecido. “Entonces no fue un sueño”, pensó.

–Está raro, Fred; yo creo que se despintó cuando la lavó mamá.

–La mía es igual a la tuya, la ha lavado muchas veces, mírala, tiene los dinosaurios.

–No sé qué sucedió –contesta sin darle importancia.

Sentados en el desayunador, haciéndole los honores al nuevo cereal que habían comprado, Laurie se le queda viendo a Zac y le pregunta.

–¿Qué le pasó a tu lunar? ya no tienes nada.

Como fulminado se levanta para ir a verse al espejo, efectivamente el lunar ya no estaba, también había sido obra de los alienígenas, pero no quería decirles nada a sus papás, guardaría el secreto. Al regresar a la mesa, la mamá lo revisa minuciosamente y le dice sonriendo que ahora va a ser muy difícil identificarlos.

–Desapareció igual que los dinosaurios de su pijama –apunta Fred.

–A qué te refieres –pregunta su papá.

–Pues ve a ver cómo está su pijama, sin un solo dinosaurio.

Laurie fue a comprobarlo. Bajó las escaleras con una cara más que de susto, de pánico, con la pijama en la mano sin el estampado.

–¿Que está pasando Zac?

–No lo sé mamá, de verdad.

Edward apresura a todos porque el camión de la escuela estaba a punto de llegar.

Ese día, las clases para Zac pasaron como si no estuviera en la escuela, pensativo sin encontrar una razón lógica a lo que le había sucedido la noche anterior.

Suena la campana para la salida y en las escaleras se resbala y rueda hasta el piso de abajo, de inmediato lo llevan a la enfermería de la escuela con una herida grande en la cabeza que le ocasionaba un fuerte dolor. Llamaron a su papá para avisarle que lo llevarían al hospital ya que el sangrado no paraba y había que hacerle los estudios necesarios. El papá salió de inmediato para allá. En la ambulancia, Zac recordó lo de la piedra y metiendo la mano en la bolsa del pantalón comenzó a frotarla. Antes de llegar al hospital Zac se incorporó de la camilla sin dolor ni sangrado ante la mirada atónita de los paramédicos y la directora del plantel que lo acompañaba.

En su casa, no quiso hablar nada al respecto. Sus padres lo atribuyeron a un milagro. Esa noche, Zac se despertó para ver si estaban sus amigos. Parado en la ventana con la mirada hacia el jardín solo escuchó por telepatía una voz que le decía “Tu lunar era maligno, los dinosaurios son una especie feroz que habita en varios planetas del universo. La piedra te puede salvar la vida, aprovéchala”.— Mérida, Yucatán, 8 de mayo de 2023

Twitter: @ydesdelabarrera