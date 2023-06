Erica Millet Corona: Una vida para servir

El pasado 24 de mayo acudí a la presentación de un libro que resultó ser muy diferente de otras muchas presentaciones a las que he asistido en los últimos años. Para comenzar, fue una presentación póstuma, la autora no se encuentra físicamente entre nosotros desde 2021 y, tal vez por eso, la reunión se antojaba una oportunidad insuperable, para quienes la conocieron y admiraron en vida, de gravitar en torno a su familia y su legado en un ambiente festivo, envuelto en una tarde bellísima en la que el calor dio tregua y no llovió, en contra del pronóstico.

Doña Josefina Centeno de R. Valenzuela fue sin duda una adelantada a su tiempo. A pesar de ser una mujer supeditada a ciertos convencionalismos de la época que le tocó vivir, por ejemplo la incuestionabilidad de la vocación familiar, fue capaz de combinar su labor de madre de 8 hijos, esposa, amiga y abuela con un prominente desarrollo académico que derivó en una vida profesional de amplia influencia en nuestra sociedad.

Doña Fefa Centeno, como era cariñosamente conocida, estudió tres licenciaturas y al menos cinco posgrados con los que consiguió el aval que las mujeres todavía hoy necesitan para ganar credibilidad en un entorno en el que ser sobresaliente es indispensable para hacerse escuchar con atención.

Sin embargo, lejos de la soberbia que frecuentemente el desarrollo de la intelectualidad deja como consecuencia en los seres humanos, Fefa supo navegar los mares de la erudición con gracia, con naturalidad; más aún, con alegría y conservando la humildad que la mantuvo siempre cercana a la gente que ayudó a través de las múltiples organizaciones como AMSIF, Construyendo Sonrisas, y el Patronato Peninsular Pro Niño con Deficiencia Mental, por mencionar solo algunas, de las que le tocó dirigir, impulsar o incluso fundar y también, a través de su trabajo como psicoterapeuta. Fue además una destacada activista en favor de la democracia.

A partir de 2012, doña Josefina comenzó a colaborar habitualmente con un periódico local a través de la columna de nombre “¡Ánimo! Hay que aprender a vivir”, en la cual vertía reflexiones y consejos de gran utilidad para el tránsito por la vida cotidiana y el fortalecimiento de la inteligencia emocional en la búsqueda del éxito, entendido éste como la plenitud personal.

Este ejercicio dio como resultado varios centenares de escritos basados en temas como las relaciones sociales, la responsabilidad y la importancia del autoconocimiento; textos breves, pero repletos de una sabiduría que presiento proviene más de la intuición de las personas como ella, que de los conocimientos obtenidos en las aulas, que en su caso fueron muchos e importantes.

En estos escritos, sus palabras van directas, sencillas, francas. No busca revestirlas con conceptos difíciles de digerir para nadie: son un intento que se nota deliberado de acercar la psicología a sus lectores a través de lo que bien podrían ser charlas cargadas de amenidad.

La vida que dedicó a servir, sus ideas y conocimientos quedan ahora materializados en un libro digno de conservar por quienes tuvieron la fortuna de amarla y conocerla de cerca, pero también al alcance de las manos de quienes, como yo, apenas tropezamos de manera muy breve y por circunstancias fortuitas con su figura y deseábamos haber podido conocerla más y mejor.

El libro fue editado por iniciativa de su nieta Alicia García y la tarde del 24 de mayo presentado junto con su nieto Mario Carrillo a través de un texto de elevado valor literario, entrañable, cargado de sensibles reflexiones y digno de ser igualmente publicado.

En la mesa estuvieron presentes la señora Rosa Angélica Aranda Lara, quien compartió su testimonio sobre el trabajo social de Doña Josefina y la amistad que a través de éste ambas compartieron; como moderadora, su nieta Regina Carrillo, psicoterapeuta, activista, especialista en Derechos Humanos y Estudios de Género.

La ilustración de portada corrió a cargo de su hija Ileana. Su familia es ejemplo perfecto de los muchos talentos que su vida inspiró, de la herencia que la admirada Fefa Centeno de R. Valenzuela dejó en ellos y hoy dan testimonio de su legado.

“¡Ánimo! Hay que aprender a vivir” está colmado de enseñanzas, de realidad, de antídotos contra el autosabotaje, de recetas para el propio conocimiento; de pistas para regresar a nuestro centro y hasta mapas para “volver a casa”. Este primer volumen puede adquirirse enviando un mensaje al correo letyrvalenzuela@gmail.com.— Mérida, Yucatán.

erica.millet@gmail.com

Licenciada en periodismo y maestra en relaciones públicas; exfuncionaria del Ayuntamiento de Mérida y del gobierno del Estado