Plaza Grande: ''desaparece'' exalcalde yucateco de la 4T señalado por favoritismos

Pies para qué los quiero...

Después de las publicaciones del reparto de apoyos de un programa federal de vivienda a familiares e integrantes de su grupo político, el exalcalde de Kanasín Carlos Moreno Magaña está literalmente desaparecido.

Hace varios días que suspendió sus publicaciones en las redes sociales, en Kanasín nadie da cuenta de su paradero y en más de uno de sus colaboradores hay nerviosismo luego de que el delegado del gobierno federal en Yucatán, Joaquín Díaz Mena, reveló que la Fiscalía General de la República ya tiene denuncias sobre ese caso y que él no mete las manos al fuego por nadie.

Habrá que ver si es cierto esto último, pero por ahora varias personas vinculadas con el exalcalde priista y ahora morenista siguen trabajando en la delegación de Bienestar, que encabeza precisamente Huacho Díaz. Según nos dicen, es común ver en los eventos del gobierno federal en Yucatán a Germán Solís Herrera, funcionario de Bienestar que tiene a varios parientes en la lista de beneficiarios del programa de vivienda, con más de 300 mil pesos en total.

Noticias Relacionadas Plaza Grande: suspicacias por firmas en ausencia del Ejecutivo en Yucatán

Él es cercano colaborador de Moreno Magaña desde que éste fue alcalde de Kanasín en el trienio 2015-2018. De igual manera, Marianela Montero Cardós, funcionaria de la misma dependencia cuyos familiares salieron beneficiados con más de 150 mil pesos, sigue estando presente en algunos eventos del gobierno federal.

Ejidatarios de Kanasín que denunciaron su exclusión de los apoyos se manifiestan enojados con Díaz Mena y la 4T porque, además de que no les cumplieron, quienes se beneficiaron a sus costillas continúan laborando en Bienestar como si nada y acuden a eventos públicos sin recato alguno.

Más vestidos de guinda



Sin hacer mucho ruido, en días pasados estuvo en Yucatán René Bejarano Martínez, para tomar protesta a algunos comités municipales del Movimiento Nacional por la Esperanza, que es en realidad una célula de Morena que él preside. No dejó de llamar la atención que en uno de esos actos, en Hunucmá, el llamado “señor de las ligas” hablara en su discurso de “la honestidad valiente” y de la necesidad de construir una sociedad más honesta.

Algo así como el burro hablando de orejas por su conocida participación en un videoescándalo de 2004, cuando se le exhibió recibiendo fajos de billetes, siendo entonces uno de los más cercanos colaboradores de Andrés Manuel López Obrador en la jefatura de Gobierno de Ciudad de México.

Tampoco pasó inadvertido que en Hunucmá lo acompañara Filiberto García Herrera, un priista que se pasó a las filas del PAN y en 2018 fue candidato de este partido a la diputación local del Distrito VIII. El guinda es ahora su tercer color. Todo un camaleón.



Fracturas morenistas

A pesar de que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, instruyó públicamente a los diputados de Morena a que apoyaran el empréstito para la ampliación del puerto de altura, Rafael Echazarreta Torres ignoró la instrucción y puso en evidencia fracturas en las corrientes morenistas.

Gente cercana al diputado local dice que éste se mantiene en una postura contraria a la del presidente Andrés Manuel López Obrador porque ha exigido al Comité Nacional de Morena que se le permita realizar un magno evento en Yucatán con la presencia de secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, y otros personajes políticos.

Entre otros argumentos, señala que todos han disfrutado de las pasarelas y a él no se le ha dado la oportunidad de realizarla, y que no está dispuesto a pagarla de su bolsillo. Por esa razón, de acuerdo con nuestras fuentes, pide piso parejo en el tema de las “corcholatas” y él no quiere quedarse rezagado en la promoción al canciller. Así las cosas.

Falso rumor

Y hablando de Adán Augusto, varios periodistas de medios locales empezaron a preguntar si era verdad que el secretario de Gobernación estuvo de nuevo en Mérida este miércoles 31 de mayo para continuar con su trabajo político para que los diputados locales aprobaran la solicitud de crédito de hasta $3,063 millones que realizó el gobernador Mauricio Vila Dosal para las obras de ampliación del canal de navegación y la plataforma del Puerto de Altura de Progreso. Todo fue un falso rumor porque el aspirante presidencial del partido Morena nunca estuvo en Mérida.

Extrañas cortesías



Y en más del secretario de Gobernación, la dependencia que encabeza envió una felicitación a este periódico por su aniversario 98. La misiva que recibimos en la redacción señala que este “prestigiado medio de comunicación ha narrado, a través de sus páginas, los acontecimientos más importantes que forman parte de la historia de la entidad, con objetividad, veracidad y objetividad”.

Ahora resulta que la misma dependencia que encabeza el tabasqueño reconoce que el Diario actúa con veracidad, a pesar de que su titular llamó “mentiroso” a este medio y no se retractó a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador le pintó la cara a su colaborador dándole la razón a este periódico sobre el caso de lo que llamó “un vahído”. ¿Quién los entiende?

Gobiernos de coalición



Muy atentos habrá que estar al movimiento que habrá en el Congreso en este junio. Nos comentan que pasado mañana sábado será el primer período extraordinario, que pondrá la lupa en una sola iniciativa: la que planteó el hoy presidente estatal del PRI, Gaspar Quintal Parra, sobre los gobiernos de coalición.

Nos dicen que con la reforma legal que resulte de esa iniciativa se sentarán las bases para una posible coalición que aplique en las elecciones estatales de junio de 2024.

Con ello se evitaría que suceda lo que pasará en Coahuila el próximo domingo donde, como Morena, PVEM y PT no se registraron como coalición, no sumarán los votos de esos partidos a una sola causa, a pesar de que los líderes nacionales de los dos satélites se plegaron al guinda, rompiendo con sus candidatos.

En caso de ganar Morena la gubernatura, tampoco se verían obligados a repartir cargos, al no haber ido en coalición. La iniciativa del líder de la bancada priista busca dejar bien amarrada la figura de la coalición para que no haya rendijas por las cuales salirse en el 2024. Como dijo un observador de la vida política local: Gaspar Quintal está a favor de las alianzas y coaliciones. La pregunta es si con el PAN o con Morena.