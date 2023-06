Edgar Jesús Conde Valdez: Los retos de la democracia

Antes de entrar al tema de la democracia y su posible metamorfosis, necesitamos hacer unas consideraciones.

Todo ha cambiado y evolucionado a través de años y años de la existencia del ser humano. Desde la caída de grandes imperios que parecía existirían para siempre (como el chino, el egipcio, el persa, el romano, etc.), y la aparición de nuevos tipos de gobierno, como el comunismo y la democracia.

Hasta las herramientas y artículos del homo sapiens han cambiado a lo largo del tiempo, y casi todo ha avanzado, como ocurrió con el descubrimiento del fuego y del pedernal, pasando después por los cerillos y el encendedor.

La evolución sobre todo tecnológica se ha venido dando desde la escritura rupestre en cuevas o cavernas a la aparición de la imprenta de Gutenberg o a la llegada de la era de la computación.

Además, las formas de vestir y las modas, costumbres y muchas cosas más han sufrido cambios a través de muchos años y siglos. Aparentemente todo ha cambiado o evolucionado, pero existen aún, increíblemente, cosas que poco o nada han cambiado a lo largo de la vida del hombre.

Ahora, muchas cosas aún no cambian o evolucionan y siguen siendo de mucho valor. El derecho romano fue inventado por ese antiguo imperio y hasta la fecha se imparte como materia en las escuelas y facultades de las universidades.

En política, aún son vigentes los libros del chino Sun Tsu, “El arte de la guerra”, y “El príncipe”, del italiano Nicolás Maquiavelo, demostrando con esto que en la política o la guerra poco o nada ha cambiado.

En cuanto a los tipos o formas de gobierno, existe la tendencia mundial de que el mejor es la democracia. ¿Pero, en realidad esto es así? Si se inventó ya hace mucho tiempo, ¿no se necesitará modernizarla o habrá que hacerle unos cambios a sus mecanismos para actualizarla o adaptarla a las tecnologías o costumbres modernas?

Existen países, como Singapur, donde existe de facto una dictadura, que ha funcionado años y años. Otros tipos de gobierno no supieron proporcionar a los ciudadanos una mejoría palpable en su nivel de vida o en los bolsillos. También existen monarquías, como la británica, que ha permanecido siglos pero sufriendo una metamorfosis al volverse parlamentaria y sus monarcas parecen ya más un símbolo que verdaderos gobernantes.

Pero no todos los dictadores han sido benévolos con su pueblo ni todas las monarquías han permitido el desarrollo de los súbditos, por lo que, tomando el ejemplo de Francia y su cruenta revolución, muchos países han adoptado a la democracia como el tipo de gobierno que parece ser más justo y donde todos tienen más oportunidad, al menos aparentemente.

Democracia original. La democracia permanece casi intacta en su esencia. Cuando los griegos atenienses pensaban en la democracia la idea era que gobernara el pueblo y sus ciudadanos, y que no se decidan las cosas por la opinión de una persona o de unos cuantos.

Que se gobierne con la participación de todos. Este principio es la principal razón por la cual se considera a la democracia como un gobierno mejor y más justo que los monárquicos o dictatoriales. Pero sus métodos y procesos necesitan ser ajustados las veces que sea necesario para actualizarse y producir resultados cada vez mejores.

Diputados y senadores. He aquí el primer detalle, pues en los primeros días de la democracia las ciudades y poblados tenían muy pocos habitantes, y cabían todos en una reunión o mitin. Además, no cualquiera en Roma o Grecia tenía la calidad de ciudadano para poder ejercer su voto, pues, por ejemplo, los esclavos no eran considerados como ciudadanos, y tampoco lo eran los plebeyos, lo que reducía aún más el número de personas que podían votar y así resultaban pocos los que sí lo hacían.

Pero cuando la ciudad era muy grande era imposible hacer una reunión con tanta gente, y así nace la idea de la representatividad del votante ciudadano a través de un regidor, diputado o senador que los “representa”.

Y así ha funcionado mucho tiempo, pero la aparición de los celulares y las redes sociales nos han hecho pensar en la posibilidad de que estas figuras quizás ya no sean necesarias, pues por medio de las redes sociales podemos estar conectados al mismo tiempo con muchas otras personas y hasta votar personalmente sin la necesidad de ser representado por alguien que, en la mayoría de las ocasiones, no se le conoce o ni se sabe quién es. Además, algo muy importante que se conseguiría evitar sería la corrupción democrática que ocurre cuando los políticos, llámense regidores, diputados o senadores, voten en “cargada” o en “línea”, siguiendo órdenes superiores y no votando por voluntad propia, que es lo que deben hacer, prevaleciendo el interés público o de la nación ante los intereses partidistas. Recordemos y no perdamos de vista que representan ellos el voto de un sector de la población que los eligió para ser representados.

Plebiscitos, referendos y consultas populares. Otro paso importante en esta metamorfosis o evolución y modernización democrática podría darse en las llamadas consultas populares. Ya sean plebiscitos, referendos, o como les llamen, tienen la finalidad de solicitar la participación de la gente para conocer la opinión de las mayorías sobre asuntos relacionados con el gobierno y sus leyes.

¿No sería más práctico lograr hacerlas mediante una aplicación del celular o smartphone? Se ahorraría mucho tiempo y dinero si esto se lograra y sería maravilloso poder opinar desde la comodidad del hogar o donde sea que uno se encuentre. Claro, existen varios inconvenientes como la falta de cobertura de la señal de internet en zonas rurales de la república y lo más importante, existen sectores de la población que, al no tener acceso a los servicios básicos, tampoco lo tienen a la telefonía móvil.

Los candidatos. En el caso de la selección de candidatos, el hecho de poder participar casi cualquiera nos hace poder ser víctimas de elegir a una persona incapaz o no preparada para el cargo. Debiera haber un filtro para que los candidatos sean personas capaces, con los conocimientos básicos necesarios para ejercer esta importante representación de gente. En nuestra democracia actual, podríamos elegir a alguien cuyas virtudes no sean políticas o más bien sean de otra índole, y lo más seguro es que, en el ejercicio del cargo, su desempeño podría parecerse más al de una persona incapaz que a otra cosa, lo que equivaldría a que, como dicen en mi barrio, se le entregue “una metralleta a un mono”, con el perdón de los inocentes primates.

Ya hemos visto que actualmente se puede elegir a un tristemente célebre “Juanito” de Iztapalapa o bien, a un frívolo(a) artista de cine o TV. Recordemos como Arnold Schwarzenegger pasó de “depredador” o “Conan el bárbaro” hasta llegar a erigirse como gobernador del estado de California. Sí, ahí, en el país que se erige como ejemplo de las democracias mundiales y hasta del policía de todas ellas.

Necesitamos refrescar nuestro tipo de gobierno para adaptarlo a las necesidades y requerimientos modernos y, además, mejorar lo que en nuestro país no funciona en términos democráticos, aunque haya dado resultados buenos en países de otras o similares latitudes.

Así como “cada casa es un caso”, cada país es diferente a otro, pues tienen otra historia, razas y etnias diferentes, ideologías y usos y costumbres particulares y autóctonas. Se debe analizar nuestra necesidad como ente único.

No se puede decir que la democracia sea menos justa que otros tipos o formas de gobierno, pero se necesita adaptar a las circunstancias para que se cumpla la esencia y el espíritu buscado, que se respete la decisión de las mayorías, pero tenemos que lograr que esa decisión sea la correcta.

Si queremos dejar de ser un país emergente y pasar al selecto círculo de países del primer mundo, debemos comenzar con perfeccionar y modernizar nuestros procesos electivos y legislativos, esto ayudará a evitar lacras como la corrupción y el desorden administrativo, logrando la excelencia en gobernanza y gobernabilidad.

En términos generales, los adelantos tecnológicos y las necesidades obligan a que la democracia o sus procesos deban ser modernizados. Usted tiene la palabra.— Mérida, Yucatán.

Maestro en Dirección de Gobierno y Políticas Públicas.