Denise Dresser: Vientre de alquiler

Denise Dresser (*)

Pocas cosas tan patéticas como presenciar a Claudia Sheinbaum, la corcholata mayor, alzar los brazos en señal de triunfo, con los dirigentes del Partido Verde a su lado. Pocas cosas tan desilusionantes como leer su tuit proclamando “La honestidad es la fortaleza de nuestro movimiento. #UnidosMorenaVerdePT”. He ahí la señal más evidente de pragmatismo matando transformación.

El “haiga sido como haiga sido” de López Obrador. La urgencia de asegurar la progenitura, aunque eso entrañe hacer negocios con un partido que es más bien un “vientre de alquiler”. Sexenio tras sexenio ha servido como servicio de maternidad subrogada al PRI, al PAN y ahora a Morena. Y con esa alianza acaba cualquier argumento de superioridad moral o diferencia ética. Son iguales, hasta en la forma de reproducirse.

Basta con recordar qué es el Partido Verde y cuál es su trayectoria. Basta con leer el libro “La mafia verde. Traición, política y escándalos del Partido Verde Ecologista” de Paula Sofía Vázquez Sánchez y Tito Garza Onofre. El Verde es una burla. Una broma. Un modelo de negocio que lleva décadas desacreditando el proceso electoral y retando a las autoridades electorales. Una organización mercenaria que ha aprendido no sólo a vivir en democracia, sino gracias a ella, a pesar de su negra historia. Sobrevive gracias a la desmemoria y a la impunidad. Sobrevive porque ha sabido convertirse en un factor clave para conformar mayorías electorales, y ahora López Obrador lo necesita para poblar su “carro completo”.

Por eso a la transformación convertida en simulación no le importa aliarse con un partido originalmente concebido como antipriista, pero fundado bajo las órdenes del mismo PRI. No le quita el sueño ser pareja de los verdes por fuera y tricolores por dentro. No le preocupa el oscuro pasado del Niño Verde “chamaqueado”, y el famoso vídeo en el que negoció una mordida de 2 millones de dólares para avalar el desarrollo inmobiliario en una zona protegida. Los “reyes del cash” que ahora mandan en Palacio Nacional están acostumbrados a los malabares de Monex y a los maletines con los que fue encontrado el dirigente del Verde, Arturo Escobar. Y ahora que Morena ha decidido operar en la ilegalidad electoral, las transgresiones del PVEM no son un pecado, sino un modus operandi compartido.

En la elección de 2015, el PVEM arrancó la promoción electoral siete meses antes que los demás contendientes. Rebasó el tope de gastos para publicidad y diseminar 300 mil spots de falsos informes legislativos. Usó promoción ilegal en cineminutos. Entregó ilegalmente miles de kits escolares, lentes, tarjetas de descuento y paquetes de tortillas envueltos en papel promocional. Violó la equidad de la contienda, y fue sancionado con multas millonarias por el INE, que no le quitó el registro aunque debió hacerlo. Entonces, López Obrador denunció las tropelías del PVEM porque iba en alianza con el PRI de Peña Nieto. Ahora no sólo lo perdona; le pide procrear juntos. Violar la ley juntos.

Hacer lo que sabemos que hacen desde que circuló el vídeo de Pío López Obrador negociando aportaciones vía un operador de Manuel Velasco. Distribuir dinero en maletines, entregarlo en bolsas de papel, manejarlo a escondidas a través de una clase política patrimonialista, con convicciones ideológicas inexistentes o principios subastados al mejor postor. Vender su franquicia a políticos regionales, que luego chapulinearán a la bancada del nuevo partido hegemónico. Y en la 4T dirán que fines nobles justifican medios podridos, pero las acciones que el Verde ha validado son igualmente condenables cuando son llevadas a cabo por morenistas. No hay cleptócratas malos y cleptócratas buenos. Los “juniors” del Verde jamás han sido héroes transformadores, son malhechores. Las acciones captadas en los vídeos de Pío López Obrador no son una “aportación”, son corrupción.

Y en el matrimonio de conveniencia Morena-PVEM no hay relativismo moral que valga. El Verde lleva años forjando alianzas mercenarias con quien se deje, y tanto Vicente Fox como Enrique Peña Nieto compraron caro su amor. El Verde es un excelente negociador, y ha entendido el papel que juegan partidos pequeños en contextos de gobiernos divididos. Por eso alquila su vientre, para engendrar mayorías legislativas a nombre de quien las pague mejor. Y el hijo que concebirán juntos será un verdadero Primor.— Ciudad de México.

denise.dresser@ mexicofirme.com

Periodista