Roger González Herrera: Decidamos las huellas de nuestros pasos

¿Qué consecuencias tiene decir abiertamente lo que pensamos?

¿Dónde está lo malo en querer traer a la memoria asuntos graves que afectaron años atrás la vida de amigos, correligionarios y compañeros de trabajo y de partido, por el simple hecho de querer protestar contra lo que consideraban una injustica? ¿A quién afecta la tarea de no dejar en el olvido viejas afrentas a la democracia y a la libertad?

¿Por qué los poderosos suelen tener la piel sensible a la crítica y reaccionar violentamente contra quienes los cuestionan? ¿En qué momento pierden el piso quienes ofrecieron ser diferentes y respetar todas las opiniones? ¿Por qué aquellos que llegaron al poder con discursos bonitos y de conciliación ahora preparan castigos contra quienes los contradicen?

Recelo

¿Por qué los gobernantes ven con recelo y tejen represalias contra quienes luchan para levantar al pueblo de la pobreza y para exigir mejores condiciones de vida y de atención médica para la gente?

Son preguntas que surgen luego de mirar la película multipremiada “El olvido que seremos”, que actualmente está en la plataforma de Netflix y que se basa en el libro del mismo nombre del escritor Héctor Abad Faciolince.

La adaptación, recrea maravillosamente la vida de un profesor universitario, médico y escritor de Colombia, desde la óptica de su hijo y del amor que ambos se profesaban.

Argumento

La obra es un relató desgarrador que puede ser la historia de tantos luchadores sociales que sufrieron violencia y represión de los malos gobernantes, por el simple hecho de levantar la voz y disentir.

El contexto en el cual se desarrolla, en la Colombia de los años 80 y 90, es muy similar al que vivimos y padecemos actualmente en México, por la creciente violencia y la falta de sensibilidad de los gobiernos ante la crítica y sus intentos por limitar la libertad de expresión.

Les recomiendo ver la película o, mejor, leer el libro; probablemente, también les mueva al deseo de hacer algo para trascender y a no aceptar el olvido que seremos, si no hacemos el bien a los demás y si no realizamos acciones trascendentes, que sean la huella de nuestro paso por este mundo. Lo dejo de tarea.—Mérida, Yucatán

rogergonzalezherrera@yahoo.com.mx

Profesor