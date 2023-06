Filiberto Pinelo Sansores: Dos contrastantes formas de gobernar

¿Qué está pasando en el país? Mientras el bloque opositor —que representa a la derecha— descalifica, el movimiento de la 4T —que representa a la izquierda— construye; mientras el primero denuesta, el segundo avanza; mientras aquél construye castillos en el aire, éste crea mejores condiciones de vida para millones de mexicanos.

He ahí la razón por la que, no obstante, el estridente ruido de sus opositores, el movimiento arrasa en las urnas en casi todos los procesos electorales de los diferentes órdenes de gobierno en que participan.

Si fuera cierta la mitad de lo que a diario pregona la oposición, a través de sus políticos y comentaristas de radio, televisión, prensa y redes —que no deja de afirmar que el gobierno actual está destruyendo al país— su coalición arrasaría en todas las elecciones y el presidente debería estar contra la pared en espera del puntillazo final; pero, sucede lo contrario: con todas sus deficiencias y errores el gobierno atacado cada día está más fuerte y el movimiento en que se apoya, extiende cada vez más sus colores sobre la superficie del país.

La verdad es que el pueblo, o la sociedad —como quiera llamársele— no está haciendo caso a los cantos de sirena de los defensores de partidos que cuando tuvieron en sus manos el control del país se esmeraron en destruirlo sin escuchar los clamores para que no lo hicieran y ahora, de manera cínica, simulan que no se acuerdan de lo que sus defendidos hicieron y pontifican como si éstos hubieran actuado de un modo distinto de como quedaron registrados en la memoria colectiva y la personal de quienes vivieron esos tiempos.

Son muchos los agravios cometidos, primero por los priistas; luego por los panistas y por último, una vez que se amancebaron, los dos juntos. Comenzando porque se dedicaron a privatizar, es decir, a entregarles bienes públicos —de la nación o los estados— a particulares —se entiende que no de manera gratuita sino a cambio de multimillonarios moches— y terminando por llevarse a los bolsillos tajadas del presupuesto en lugar de usarlo en bienes y servicios para la población.

Despojaron al país de bancos, siderúrgicas, aeropuertos, teléfonos, autopistas, petroquímicas, líneas aéreas, fábricas de carros de ferrocarril, de automotores, etc., etc.; ya estaban avanzados en la privatización de la energía eléctrica y en la industria del petróleo. Todo entregado a sus amigos, embolsándose, los vendedores, buenas tajadas por sus antipatrióticos servicios. ¿Qué recibió a cambio el país? Nada. Todo se lo robaron. Jamás rindieron cuentas de nada a nadie. Eso, sí, cuando sus amigochos quebraban las empresas, los rescataban. Tal cosa ocurrió cuando entre PAN y PRI, ya en franco maridaje, rescataron a los banqueros con el Fobaproa, pateándole el trasero al pueblo al que endilgaron la monumental deuda que aún pagamos todos.

En nuestro estado también se vivió la ola de privatizaciones cuando a finales de 1991 se disolvió la gran empresa pública de industrialización del henequén, Cordemex, al rematarse sus activos y privatizarse las funciones industriales a su cargo. En esa misma época, la titular del gobierno del Estado, Dulce María Sauri, le obsequió, graciosamente, a su partido la finca que es su sede actual, la Casa del Pueblo, que era un bien público, por una suma irrisoria.

Los gobernantes y sus colaboradores salían de un cargo para ir a otro donde seguían amasando cuantiosas fortunas porque tenían asegurada su carrera dado que no había democracia, primero, porque el PRI era partido de Estado, es decir, en los hechos, era una dependencia del gobierno en turno por lo que, en consecuencia, jamás perdía elecciones y, después, porque en alianza con su antiguo rival, el PAN, prolongó su supervivencia compartiendo el poder con él.

Si hay dos palabras que pueden definir lo que fueron aquellos gobiernos cuyos panegiristas proponen como ejemplos a seguir y modelos a reinstaurar, éstas son: latrocinio y antidemocracia; la primera porque sus usufructuarios tenían como norte enriquecerse a costa del erario y la segunda porque hacían hasta lo imposible, comprando votos o dominando a los árbitros, para perpetuarse en el poder, como lo muestran los ejemplos de 2006 y 2012.

En el primero, el presidente Fox, con el cinismo que lo caracteriza, confesó que intervino en las elecciones para evitar que AMLO las ganara: “Hice todo lo que estaba en mi terreno dentro de la ley para que ese cuate no llegara a presidente, tan es así que no sufrí castigo alguno”. Y audios de Elba Esther Gordillo y del secretario de Comunicaciones y Transportes de la administración foxista, Pedro Cerisola, dando instrucciones a gobernadores para que alteraran resultados son otra pruebas de la intromisión del gobierno federal para garantizarle el triunfo a Calderón y robárselo al que lo obtuvo.

En el segundo, como confesó el ex director de PEMEX, Emilio Lozoya, en su declaración ante la Fiscalía de General de la República (FGR), por el caso Odebrecht, esta transnacional entregó a la campaña de Peña Nieto 10.5 millones de dólares para que comprara votos y así se hiciera éste de la presidencia a condición de que, al triunfar, fuera aprobada una nueva legislación que privatizara a la paraestatal.

Lozoya mismo declaró que para lograr el objetivo fueron sobornados legisladores del PAN, de los cuales uno está en la cárcel, otros se ampararon y el jefe de todos, Ricardo Anaya, está huído.

Con estas cartas credenciales es imposible que la derecha retorne al poder pues fue precisamente por esto que fue echada del mismo. Sin embargo, en lugar de reivindicarse, haciendo el mea culpa y mostrando al pueblo que ha cambiado trata de que a éste le entre amnesia y olvide el sufrimiento que le causaron sus políticas de saqueo y entrega de bienes a quienes les llegaban al precio. No les pasa a sus teóricos por la cabeza que mientras no ofrezca algo nuevo al pueblo, que supere lo que el gobierno de AMLO ha hecho por éste, seguirá batiéndose en retirada, y se hará cada vez más chiquita, hasta casi desaparecer.

Les queda el consuelo de creer que el pueblo no los sigue porque es ignorante. Eso dicen a cada rato. No ven que la causa es la enorme cola que se pisan.— Mérida, Yucatán.

fipica@prodigy.net.mx

Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa