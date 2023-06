Plaza Grande: ''La ley es la ley'' le reviran desde el PRI a Rogerio Castro Vázquez

''La ley es la ley''

La denuncia que interpuso el PRI ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac) contra el secretario general del Infonavit, Rogerio Castro Vázquez, por presuntos actos anticipados de campaña generó en las redes sociales un ríspido agarrón entre el morenista y el nuevo presidente estatal del PRI, Gaspar Quintal Parra.

“Me hablaron algunas personas preocupadas porque me denunció el PRIAN; a sus militantes los respeto porque son pueblo igual que yo, pero sus dirigencias ‘están plagadas de hipocresía y conservadurismo’, les molesta que representemos una transformación, nos defenderemos”, escribió Rogerio Vázquez.

La respuesta de Gaspar Quintal no se hizo esperar: “Fue el PRI quien presentó una queja por presuntos actos anticipados de campaña. La ley es la ley, y se respeta. Con descalificaciones no se participa en política. Le invito a elevar el nivel del debate. Burdos guiños a nuestra militancia no le eximen de cumplir la ley”, reviró el priista.

La queja, como publicamos, se derivó de unos espectaculares que se han instalado en varios rumbos de la ciudad en los que el funcionario del Infonavit promociona su imagen utilizando la publicación de una revista, una estrategia similar a la que usó en su momento Mauricio Sahuí Rivero cuando buscaba la candidatura del PRI a la gubernatura. En el caso del priista, que ahora está en acercamientos con Morena, ya se sabe cómo terminó esa estrategia.

De aliado a "enemigo"

La visita de Renán Barrera Concha a Tizimín, el fin de semana pasado, sigue generando también reacciones por el contenido del discurso que pronunció el alcalde meridano en el Casino Ganadero.

Y es que el concejal soltó, por primera vez, que no solo va a participar en el próximo proceso electoral, cuando los tiempos así lo indiquen, sino que será con seguridad el candidato a gobernador de Yucatán.

“¡No tengan duda, voy a ser el candidato a gobernador!”, expresó, abiertamente, en medio de aplausos y porras de “¡Gobernador!, ¡Gobernador!” que corearon los asistentes, entre quienes había líderes de los sectores ganadero, pesquero y apícola, alcaldes de varios municipios, legisladores federales y locales, y militantes de la zona Oriente.

No tardaron en llegar las reacciones en las redes sociales, unas en apoyo a la postura del panista y otras criticando sus declaraciones. Entre estas últimas estuvieron las de Walter Salazar Cano, quien hasta hace unos meses era parte del equipo político de Renán Barrera, pero, según se sabe, al no obtener lo que quería se pasó al bando de Liborio Vidal Aguilar, de quien ahora es uno de sus operadores políticos, o al menos así se ostenta.

“Con respecto a lo de ayer, si él ya fuera o estuviera seguro (sic), no lo diría! La desesperación es evidente! Se destapa Porque No Se Ve!”, escribió el expriista. Sin embargo, el “copy” no tuvo mayor repercusión, ya que hasta ayer por la tarde, luego de tres días de que Salazar Cano “subió” la crítica, en Facebook solo tenía 45 “me gusta” y 10 comentarios, entre ellos los de sus hermanos Augusto y Ludovico. Éstos, por cierto, se sumaron a las descalificaciones.

Sopla el viento electoral

Nadie lo hubiera imaginado hace unos años, pero hoy es algo que salta a la vista: la convivencia amistosa entre Renán Barrera Concha y las dos grandes centrales obreras con representación en Yucatán, la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), junto con el Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV).

No deja de llamar la atención porque es un punto de encuentro político entre el alcalde meridano y tres grandes agrupaciones que en el pasado fueron poderosos brazos políticos del PRI. La convivencia más reciente, como publicamos, fue la del domingo pasado, con la presencia de más de dos mil agremiados de veinte sindicatos.

Por supuesto, son señales de lo que vendrá en el ya cercano proceso electoral con miras a 2024.

De discretas aspiraciones

De manera discreta, Mariana Cruz Pool, directora de la Oficina de Pasaportes en Yucatán, se ha ido perfilando como potencial aspirante de Morena a la presidencia municipal de Motul, lo cual le da un golpe más a las pretensiones del alcalde Roger Aguilar Arroyo de imponer a un incondicional en la candidatura para que, de ganar la elección en 2024, le cubra las espaldas en la administración municipal.

Desde hace varias semanas, la representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores en la entidad ha sostenido reuniones nocturnas con vecinos de Motul, ante la intranquilidad de Aguilar Arroyo y de sus protectores en Morena.

En 2018, Mariana Cruz fue candidata a senadora, también por el partido guinda. No goza de las simpatías de Joaquín Díaz Mena, delegado de Bienestar en Yucatán, con quien surgieron roces cuando ella trabajaba en la misma dependencia. Poco después de su salida de Bienestar fue nombrada directora de la Oficina de Pasaportes, a la que ha dado un nuevo rostro que incluye la modernización de equipos e instalaciones. Internamente se le considera una fuerte contendiente, pero habrá que ver cómo viene la agitación electoral en Morena.

Ya no quiere ser político



Nerio Torres Arcila reiteró que definitivamente ya se retiró de la política. El pasado viernes, al participar en una conferencia de prensa sobre asuntos de la industria manderera en la Canacintra, remarcó que ya no quiere saber nada de la grilla al afirmar que, "por el momento estoy concentrado desde la iniciativa privada en reactivar la industria henequenera, he reordenado mi vida dedicando mucho más tiempo a la familia, a cuidar mi salud y al deporte".

De la política lo único que dijo fue: "Tengo muchos amigos en todos los partidos políticos, tanto en Yucatán como a nivel nacional, que aspiran a cargos electorales, a quienes les he dicho que admiro su interés de participar, pero que en mi caso he encontrado desde hace siete años que puedo seguir ayudando a través de asociaciones civiles y a nivel empresarial".

Escándalo de repercusión política

El caso del desvío de recursos del Programa Emergente de Vivienda en Kanasín, atribuido al exalcalde priista Carlos Moreno Magaña, ahora morenista, sigue teniendo consecuencias. Ahora se habla de una desbandada de militantes de Morena y del PVEM.

En el comité del Verde en Kanasín se han quedado prácticamente solos el presidente y el subsecretario municipal, quienes coincidentemente fueron los únicos que recibieron recursos del PEV. Es el caso de Florentino Chan Gamboa, dirigente del PVEM, cuyo hermano, Édgar, fue beneficiado con $35,000 del programa.

El subsecretario del Verde en el municipio, Luis David Pech Puch, también recibió $35,000. Por lo que toca a Morena, operadores e integrantes de ese partido han expresado molestia en contra de su dirigente en Kanasín, Rubén Cab Gómez, por haber permitido el ingreso de Moreno Magaña a las filas guindas. Cab Gómez guarda silencio porque, nos comentan, su esposa, Genny Vadillo Cantillo, habría recibido recursos del mencionado programa. Por eso varios morenistas de Kanasín están buscando acomodarse en otros partidos.