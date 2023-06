Edgardo Arredondo Gómez: Ser buen padre, mejor que ser amigo

Un buen padre vale por cien maestros —Jean Jacques Rousseau

Contemplaba boquiabierto, con mi calzonera puesta, la alberca semi olímpica del Deportivo Bancarios. Era un día muy especial, a mis once años, al fin iba a aprender a nadar. El instructor: mi señor padre. “Oye, papá, ¿esta es la parte más honda?”

Nunca hubo respuesta, con sus dos manos me empujó; fueron los momentos más dramáticos que recuerde, cuando comencé a tragar agua me tomó del pelo mientras escuché su tono enérgico: “¡patalea y bracea!”

Probablemente lo hizo alrededor de media docena de veces, lo cierto del caso es que cinco minutos después me encontraba dando brazadas y pataleadas. Lloraba. Por muy rudimentario que pareciera el procedimiento, debo reconocer que ese día aprendí a nadar en una sola clase.

Así mi padre y sus métodos. Tenía unos nueve años; adquirí la costumbre cada vez que llovía de esconderme con mi madre a un lado del piano de la casa. Le tenía pavor a los rayos… y ella también. Así que me pasaba las tormentas eléctricas en ese refugio.

Un día que ella no estaba, pero mi padre sí, se desató fenomenal aguacero, los rayos iluminaban todo en forma impresionante. Acurrucado espantaba mis temores cuando pasó y se me quedó viendo. “¿Se puede saber qué haces aquí?”, me preguntó. Le dije balbuceando: “Me escondo porque le tengo miedo a los rayos”.

Entonces me tomó de la mano, abrió la puerta de la casa y me sacó a la terraza que da a la calle y la cerró. Ese día, vaya que San Pedro se lució: hasta un rayo fenomenal pegó con bestial estallido en el pararrayos de la fábrica que había enfrente… ¡Santo remedio! Ahora soy un adulto que hasta se divierte contando cuánto tarda la luz y el tronido para calcular la distancia en la que caen.

Muchas fobias, tal vez, no superé del todo. Así me educó mi padre. Su cariño fue muy adusto, pero su amor inconmensurable. Cuando íbamos a la tienda jugábamos a las carreritas; adoraba subirme a sus pies para que él me llevara, y lo seguro que me sentía cuando me tomaba de la mano para llevarme a la escuela.

Su formación militar nos disciplinó. Mi hermano Adolfo me llevaba un año en la escuela; cuando llegaban las vacaciones… ¡cuál vacaciones! La única ventaja era levantarnos a las 9 de la mañana. De 10 a 12… la escuelita, al mes siguiente a contribuir con las rutinas en la casa: limpiar ventanas, lavar baños, pintar paredes y un largo etcétera.

Las cosas había que ganarlas. Mi gastada era muy raquítica. Recuerdo que esperaba con ansia aquel billete de un peso de color rojo, eso sí, nuevecito, porque mi padre trabajaba en el Banco de México.

Pero si quería más dinero, tenía que hacer extras. Nunca me importó, conforme fui creciendo. Fui un as: vendía periódicos, las latas vacías de leche en polvo las amarraba, me subía al camión de la García Ginerés para venderlas en una tlapalería del rumbo de Santiago.

Pero para lo que nunca hubo regate alguno fue en mi educación; jamás supe lo que es tener que prestar un libro o quedarme sin una libreta, y eso incluyó hasta la Facultad de Medicina. Tal vez muchas veces estuvo tentado en hacerme fácil las cosas, pero no lo hizo.

Un día me dirigía a la Facultad de Medicina, la tarde con una llovizna pertinaz. Él estaba sentado en la terraza, leía: “¿Ya te vas?” —preguntó apartando el Diario. Le respondí: “Sí, padre”.

En aquel entonces tenía un Caribe nuevecito, estacionado. “Espérate, está fuertecita la lluvia, no te puedes ir así”. Lo natural es pensar que había ido por sus llaves para llevarme, pero regresó con una gabardina: “Toma, te vas a mojar menos”.

El tiempo pasó y, lo que suele ocurrir cuando uno crece: aquellos años de franca rebeldía de la adolescencia con el remanso cuando uno abandona el nido, lo convirtió en mi gurú en temas de la vida; tenía la costumbre de pedirle consejo en todo lo que yo hacía, y estuvo conmigo aun a distancia apoyándome, hasta cuando toqué fondo y sus brazos me rodearon para darme ánimo, pasando por su júbilo cuando en mi profesión salí adelante, y siendo mi fan número uno en mi faceta como escritor.

Las cosas han cambiado. Mi madre nos dejó hace unos tres años. A la difícil situación del duelo se ha sumado algo de quebranto en su salud. Y ahora a mí me ha tocado disfrutarlo. Así como sus fuertes brazos me levantaban cuando jugaba con él, ahora los suyos buscan los míos para ayudarlo a incorporarse, ahora yo soy el que lo regaña por no tomar sus medicamentos, el que lo ha tenido que bajar del techo, al que tomo del brazo para llevarlo al médico, y al que ahora me pregunta cuando tiene dudas de todo.

Se pelea conmigo cuando no dejo que me devuelva el dinero gastado en algún medicamento o en cosas para su casa, y es ahora lo que disfruto más, porque ese dinero en realidad es suyo. En cierta manera yo soy fruto de su esfuerzo.

Uno no escoge a sus padres, cuando abrimos los ojos ahí están. Mis primeras imágenes de él se sitúan cuando tenía unos 3 a 4 años. Lo recuerdo con traje color beige, casco naranja y un jeep amarillo de la campaña contra el paludismo.

Luego empezó como agente de seguridad en el Banco de México, tal vez reencontrándose con su paso en la Fuerza Aérea. Pasaron los años, la desdicha nos sacudió, mi hermano Adolfo murió, la única vez que vi a mi padre derrumbado, a mi héroe quebrado por el dolor. Una herida que ni la llegada de mi hermana pudo cerrar.

A base de tenacidad fue ascendiendo en su trabajo; recuerdo que iba a la escuela nocturna y se graduó de contador y así fue haciendo carrera. Gracias a eso me dio mi educación. Me propuso para el servicio del Banco de México, y llevo más de 30 años como su ortopedista; sin el Banco de México no sería lo que soy.

Se jubiló a los 60 años. Muchos de sus sueños se quedaron truncados: no tuvo una finca, no viajó como quería. Ahora me paso cada domingo disfrutando mis dos horas de exclusividad de la semana, en que acaparo su atención, platicando hasta de cosas que ahora en su viudez se atreve a hacerlo.

Siento que me han quedado grandes sus zapatos. Pero he aprendido que las cosas valen cuando se obtienen con lucha y dedicación, que el camino al triunfo está lleno de piedras. Tal vez, en lo único distinto es allanar un poco ese camino, pero los principios ahí quedan: honra y respeta de por vida a tus maestros y a todos los que te han enseñado y de quien has aprendido para ser lo que eres, agradece al que te dio dinero, pero sé incondicional del que te dio trabajo, supérate para que tengas y puedas compartir, y sobre todo aprende a dar para merecerte el recibir.

La genética no perdona, cuando a mi padre le brota una nueva enfermedad o achaque, la agrego a mi lista, esa es la herencia que uno no reclama porque te la dan a fuerza; la más importante la educación y los valores, y la que menos importa: los bienes materiales. Una vez le dije a mi padre y siempre se lo sostengo, la mejor herencia me la diste en vida: mi educación, tu ejemplo y mis valores.

Nunca he dudado cuando de frente y sin tapujos le digo a la vida: Gracias por el padre que me diste.— Mérida, Yucatán.

arredondo61@prodigy.net.mx

Médico y escritor