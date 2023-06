María Isabel Caceres Menéndez: La guadaña del hambre

“Bajo lluvia, bajo sol, bajo frío, ahí estaba trabajando. Es más, el día que murió llovió y ahí estuvo él bajo la lluvia trabajando, esa fue la última vez que yo lo vi”, dijo la empleada de una pastelería.

Nos golpea en la cara. Abofetea nuestros principios. Echa por tierra los valores de los que presumimos. Y a mi me ha hecho derramar incontrolables lágrimas de dolor y tristeza por él y por todos lo que son como él.

¿Y la tranquilidad de vivir en Yucatán? ¿Suceden estas cosas en lugares maravillosos y seguros como el nuestro? Ciertamente… y algunas y muchas otras más graves y espantosas.

Mientras más grande la ciudad más frío, oscuro y cruel se vuelve todo. Pero… no debería suceder en nuestra Blanca Mérida.

“'Todos los días los traían”. Una persona adulta llevaba diario a los niños en taxi y volvía hasta la noche por ellos. Hacía un año que Íker trabajaba ahí. Con dos o tres compañeros más.

Vecinos presentaron una denuncia. La voz que clama en el desierto. ¿A qué autoridad competente le puede importar que unos cuantos pequeñuelos sucios, hambrientos y sedientos bajo nuestro sol inclemente y que raja piedras estén ahí abandonados hasta la noche? Alguna funcionaria se dio una vuelta por ahí. Fin de la historia. A nadie le importó.

Buenos y obedientes soldaditos. Hacían su trabajo. Pedían limosna en una de las zonas y de las calles más concurridas de la ciudad en la colonia México. La Avenida del Líbano. Víctimas seguramente de tráfico y abuso infantil.

¿Llegaron a Mérida por secuestro? ¿Sus padres los regalaron? ¿Los vendieron? ¿Donde los hacinarían por las noches? ¿Tendrían agua corriente? ¿Luz? ¿Un baño funcionando? ¿Algo de comer? ¿Cuánto ganaban por su trabajo agotador?

¿Cuál de tantas Secretarías del Gobierno y/o del Ayuntamiento serán las encargadas de investigar hasta sus últimas consecuencias este hecho fortuito, indignante y desolador que se cimenta en la más absoluta corrupción y colusión de autoridades y mafias, dedicadas a esta cruel e inhumana peste moderna llamada tráfico infantil.

¿Quién se ocupará de los niños? Son un montón... están diseminados por varios puntos de la ciudad.

¿Investigarán hasta sus últimas consecuencias? A la vista está el resultado con el caso omiso que se hizo hace un tiempo de la denuncia vecinal.

La conductora se dio a la fuga. Que le dio una crisis nerviosa. Se internó en un hospital. Manejaba una camioneta de color blanco, con la que atropelló al pequeño, y ya fue localizada. El vehículo pertenece a una empresa. Y la mujer ya se presentó a testificar.

Íker, aún nadie ha reclamado tu pequeño y frágil cuerpecito. Y ya hace más de cuatro días que volaste al cielo haciendo piruetas y malabares con unas pelotas de algodón.. Ya no sufrirás más. Ni pasarás hambre, calor o frío. Ni extenderás tu manita pequeñísima y sucia una vez más aun bajo la lluvia. ¿Cuántos habrán pasado demasiado ocupados en su celular o a toda velocidad sin siquiera voltear a verte?

¡Vergüenza y baldón eterno para todos los funcionarios de cuyas obligaciones y vigilancia de la ciudad corría la responsabilidad de estos ángeles caídos en la maldad y la indiferencia de otros. De los malos de verdad. Los de corazón negro y petrificado. Los traficantes de niños inocentes. Empujados y segados por la brutal guadaña del hambre, la horrible necesidad que se cuelga del tráfico y el abuso como de un clavo ardiente. Por un pedazo de pan.

¡El cuerpo del pequeño, de solo siete años de edad, a varios días de su muerte, continúa en las instalaciones del Instituto de Ciencias de Forenses de la Fiscalía General del Estado, sin ser reclamado. ¿Sus padres sabrán algo? Difícil. Solo lo acompañan la soledad y ahora ya la Paz.

Ya han intervenido la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) a través de la Policía Estatal de Investigación (PEI) y se está coordinando con la Fiscalía General del Estado (FGE).

Me pregunto si llegaremos a saber la verdadera historia de esta inhumana explotación a menores de edad en Mérida. Casi puros niños y niñas chiapanecos. Si en las investigaciones para el esclarecimiento del lamentable suceso se atreverán a llegar hasta las últimas consecuencias caiga quien caiga.

¿A qué punto se atreverán a profundizar en el deslinde de responsabilidades? Pronto sabremos cuánta candela lleva el dulce. Y si se atreven a poner toda la leña necesaria.

Iker te fuiste sin saber que tu nombre es un nombre para niños, moderno y con mucha fuerza y se encuentra entre los nombres vascos más populares. Tampoco sabrás nunca su significado: “portador de buenas noticias”. No sé si ya reclamaron tu cuerpecito. Apenas llegabas a la manija de la puerta de mi automóvil. Te vi muchas veces. Y otras tantas te di unas monedas. A veces nos ganaba el semáforo. Descansa en Paz ángel de Dios. No me cabe la más mínima duda de que te fuiste a un mejor lugar. A ese donde no hay hambre ni dolor, ni lluvia ni frío. Solo la eterna paz del descanso y la gracia de Dios, en cuyos brazos amorosos y los de su Madre ya estás para siempre.— Mérida, Yucatán.

maica482003@yahoo.com.mx

Abogada y escritora