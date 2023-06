Fernando Ojeda Llanes: Protocolo familiar y sus tiempos

Fernando Ojeda Llanes (*)

De acuerdo con el diccionario, protocolo se define como: 1) Conjunto de reglas de formalidad que rigen los actos y ceremonias diplomáticos y oficiales, 2) Conjunto de reglas de cortesía que se siguen en las relaciones sociales y que han sido establecidas por costumbre.

En las empresas familiares que desean profesionalizarse, se deben establecer normas y reglamentos para determinar con claridad una separación expresa de las operaciones de la actividad del negocio o empresa, de las de la familia, por tal motivo debe pensarse en el futuro —a partir de hoy— lo que debe hacerse para lograr esa separación.

En primer lugar, redactar por los miembros de la familia nuclear un protocolo cuya definición se expresó al principio de este escrito, adicionando que será de cumplimiento obligatorio, poniendo como responsabilidad sus valores morales.

Se describe lo que debe normar el comportamiento de los familiares en relación con la empresa, la firme separación de funciones, las normas de un consejo familiar, la aceptación de que la empresa sea dirigida por un consejo de administración, condiciones para que un familiar labore en la empresa, las relaciones de los familiares con los ejecutivos, si los familiares son accionistas cómo proteger el capital accionario.

Lo primero que hay que realizar en la profesionalización de la empresa familiar es una relación del patrimonio, qué pertenece al negocio y qué a la familia; a veces hay bienes inmuebles propiedad de la empresa a nombre de terceros no familiares, créditos a cargo de la empresa por bienes de la familia, cuentas de inversiones o de cheques propiedad de la empresa a nombre de familiares.

Al hacer la relación de bienes patrimoniales, evaluar el costo beneficio de hacer las escrituraciones o cambios a quien verdaderamente pertenecen, si el costo es bastante oneroso en relación al beneficio de hacer los cambios correspondientes, mencionar el asunto con toda claridad en el protocolo.

Al formular un protocolo familiar, no se debe considerar solo como uno de los requisitos para ser empresa familiar profesional, sino que debe contener el deseo de los miembros de la familia de mantener funcionando con eficiencia su empresa para crecerla en el tiempo generando utilidades y la unión de la familia, por este motivo se necesita consensar cada cláusula, sean comprendidas con claridad y lo acepten sin contemplaciones posteriores, debido a esto no deben establecerse tiempos urgentes o denominados también mortales.

Hay quienes encargan a un notario que les formule su protocolo y hasta que lo certifique, esto no funciona porque no expresa el deseo y visión de cada uno de los miembros de la familia; aun cuando ya sea formulado con el consenso de todos, es un documento no legal, quiere decir que no le aplica alguna ley, sólo el respeto y valor familiar, por lo que sería ocioso pedir que aunque los familiares lo hayan elaborado, que lo certifique un notario, porque en este caso vale más la firma de un familiar que pone de antemano su probidad e integridad ante la vista de su queridos padres, hermanos e hijos, que la de un abogado externo cuya intervención es totalmente ajena a los valores que durante muchos años se han creado en la familia.

Sin embargo, en ocasiones si algún miembro de la familia no cumple con determinada norma del protocolo, debe existir una cláusula que especifique sanciones por incumplimiento, que deben aplicarse sin restricciones por el consejo de familia.

Hay dos tiempos en que se formula un protocolo familiar: el primer tiempo es aquel en que hay una gran unión familiar sin conflictos y la familia desea su formulación; el denominado segundo tiempo, es cuando existen conflictos y problemas familiares, motivo que da lugar a solicitar su formulación. Es obvio que no hay que esperar formular el protocolo esperando que suceda un segundo tiempo, porque será difícil llegar a consensos.

Con base en lo comentado anteriormente, el momento de profesionalizar una empresa familiar es hoy, cuando todo anda bien, no hay conflictos, para prepararse al porvenir, porque cuando el negocio anda bien y hay concordia familiar, todo parece “luna de miel”, pero cuando se inicia un problema en la empresa o en la familia, la luna se convierte “de hiel” —amarga—, complicada y difícil regresarla a la dulzura.

Cuando se ha obtenido el consenso y aceptación del protocolo familiar, da lugar a la elaboración de sus reglamentos, sobre todo para aquellos miembros de la familia que laboran en la empresa o que dedican una parte de su tiempo a ésta y otro a asuntos diferentes.

Un buen consejo de familia de la parte nuclear: padres, hijos, nietos o hermanos y primos, funcionará en forma efectiva teniendo como base un buen protocolo familiar y sus reglamentos respectivos.— Mérida, Yucatán.

ferojeda@prodigy.net.mx

Doctor en investigación científica. Consultor de empresas