Jesús Retana Vivanco: Pobre del pobre

Pobre del pobre. Las 5:30 de la tarde; por el camino que sale a la carretera, dos pick ups medio destartaladas las cuales no traían ni bultos de cemento, ni arena o cualquier otro componente de los que suelen cargar estas camionetas. Su cargamento eran dieciséis seres humanos apilados para el ride del trabajo hasta donde pudieran tomar algún moto taxi o camión para llevarlos a su casa.

Es una costumbre que impera en las zonas donde los trabajadores de la construcción, comúnmente llamados albañiles, son transportados del complejo urbano donde pegan ladrillos, hacen aplanados, cuelan una losa o manejan un trascabo.

A decenas de éstos los veo con frecuencia donde vivo, también hacen la parada obligatoria en los tendajones para alivianar el cansancio de su jornada con un six pack de cerveza y tortillas que seguramente acompañarán las sobras del día anterior, o harán un taco de aire con tortilla y sal.

16 en una pick up

Mi curiosidad fue más allá y a la salida del Oxxo, le pregunté al sudoroso albañil que traía una Coca Cola familiar y un bonche de tortillas.

–¿En dónde trabajas, amigo?

–En una casa del fraccionamiento de aquí adelante.

La intención era saber su salario y averiguar un poco más de su condición. Traté de seguir con las preguntas, pero me dijo que tenía prisa porque iba a pasar la camioneta y no les dan más que el tiempo necesario para subirse e ir parados. Al preguntarle cuántos cabían en la pick up me contestó que dieciséis compañeros. Le di las gracias y vi a otro más calmado que venía con unas cervezas y una bolsa de papas.

1,500 y pico a la semana

Le hice la misma pregunta que al anterior y me sorprendió con un marcado acento chilango o huach, como le dicen. Llevaba menos prisa y caminando hacia donde lo recogería la pick up me confesó que era ayudante de albañil y ganaba 1,500 y pico a la semana, que vivía con otros dos compas que se vinieron con él del Estado de México y compartían un cuarto en el pueblo.

Al preguntarle si le daban algún apoyo adicional, contestó que le pagaban las vacaciones y nada más.

–¿El ride en la pick up te cuesta?

–Eso lo paga el arquitecto al man que nos lleva a la entrada del pueblo y de ahí le caminamos hasta la parcela con 3 cuartitos, pero lo gacho es que no me acostumbro a dormir en hamaca, jajaja.

Pregunté si le alcanzaba para vivir y me dijo que solo para medio comer y comprarse algo de ropa en el mercado.

–¿Cómo te llamas?

–Humberto

–¿Por que te viniste a Mérida, Humberto?

–Me gusta el mar y de vez en cuando me doy mis escapadas a Progreso, tengo que juntar una feria para hacerlo. Me ofrecieron trabajar allá de mesero en un restaurante, ganaría el doble solo tengo que esperar a que les den el permiso para abrir, porque es nuevo y en chinga me voy. En el Estado de México esta muy cabrón vivir, mataron a mi hermano, lo confundieron con otro güey que vendía droga, no pasó nada… y aquí ando de chalán.

Le agradecí sus respuestas, saqué un billete de 100 pesos y se lo di con la consigna de que lo usara para comprar agua y no cervezas. Se despidió de mano y me dijo: “Qué chingón toparse con gente como usted”.

¿Qué hace falta?

Es una pena ver a esta gente trabajar de sol a sol así como a todos aquellos que padecen la miseria que les ha dado la vida, sin que nadie haga nada, sin que a nadie le importe si comen o no, muchos de ellos se destacan para llegar a ser alguien, otros mueren en el camino.

Las dádivas sociales ayudan pero no alcanzan. He conocido gente humilde que ha llegado lejos producto de su esfuerzo y perseverancia. El eslogan presidencial de “Primero los pobres” enarbolado como bandera política, suena hueco, falso. Solo basta un recorrido por los pueblos pobres, polvorientos de este extenso país con niños que mueren de un catarro por falta de asistencia, adultos sin trabajo por falta de una oportunidad, gente en los huesos por falta de comida, por falta de un Presidente que cumpla lo que prometió, un Presidente que vive en un palacio como rey, mientras el pueblo bueno se le despedaza en las manos.

¿México, cuándo vas a despertar? nos queda la última oportunidad. El próximo año hay que revertir los 58 millones de pobres, incluyendo los 7 millones desde que se inició la cuarta deformación.

La consigna es ayudar a los chavos como Humberto, no le demos la vuelta a uno de los temas más importantes. Obligatorio que el próximo Presidente haga algo, hemos perdido demasiado ¡Ya basta!— Mérida, Yucatán, 20 de junio de 2023

