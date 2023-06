Plaza Grande: señales de Liborio Vidal y Rommel Pacheco mueven el avispero en el PAN Yucatán

Seguro de un triunfo

Después de un movido fin de semana en la política yucateca, ayer salieron expresivas señales en la sede del Partido Acción Nacional en Ciudad de México.

Esta afirmación, según testigos de primera mano, la realizó Mauricio Vila Dosal en los cuarteles generales de su partido, donde participó en una reunión plenaria. Ahí, de acuerdo con nuestras fuentes, el gobernador yucateco declaró que el PAN retendrá sus principales posiciones electorales, tanto por los buenos resultados obtenidos como por el compromiso de la militancia, “que ya se está preparando para la próxima campaña”.

Legado priista en ''amistoso'' encuentro

Mientras son peras o son manzanas, la agitación política del fin de semana tuvo de nuevo como protagonistas centrales a dos personajes de origen no panista que ahora representan al PAN o desean ser sus candidatos: Liborio Vidal Aguilar y Rommel Pacheco Marrufo.

El primero se “estrenó” como figura de carteleras espectaculares al igual que las “corcholatas” del presidente Andrés Manuel López Obrador y el senador priista Jorge Carlos Ramírez Marín, este último promoviendo las clínicas Marín.

En abierta violación a las disposiciones del ramo, el secretario de Educación Pública promueve su imagen personal con la leyenda “Liborio Vidal Aguilar quiere que ganes más”, como parte de su activismo político en busca de la candidatura del PAN al gobierno del Estado, que le disputa sin reparos al alcalde meridano Renán Barrera Concha. Sin embargo, al “amigo Libo” le sigue costando mucho trabajo entrar a la estructura panista, a pesar del espaldarazo que recibe de operadores políticos del propio PAN y de varios funcionarios, ya sea presionados o no.

Esto fue evidente en un “encuentro de amigos” en Izamal, que se vio concurrido pero no por gente de ese municipio –panistas izamaleños son los que menos asistieron, según nos informan– sino por personas de otros lugares como Tecoh, Cuzamá, Dzilam de Bravo y parte del oriente del Estado.

Fue en Izamal donde Liborio Vidal protagonizó un acto que erizó a muchos militantes del PAN, sobre todo de la vieja guardia: levantó una fotografía del fallecido exalcalde y exdiputado priista William Sosa Altamira, pidió un aplauso para él y, como publicamos, dijo: “Estoy seguro que desde el cielo nos está ayudando”. Como diría Condorito, ¡plop!





En Mérida decretando

En cuanto a Rommel Pacheco Marrufo, su presencia en la Plaza Grande de Mérida el sábado pasado hizo recordar a muchos las insistentes versiones de sus acercamientos a Morena. Y es que, como se pudo constatar en las redes sociales, el diputado federal se paró frente al Palacio Municipal y apuntó hacia el edificio.

La fotografía estuvo acompañada de una sola palabra: “Próximamente”. La imagen movió el avispero porque en las filas del PAN todos dan por hecho que, a menos que ocurra un cataclismo, Cecilia Patrón Laviada será la candidata por la alcaldía meridana.

Este “destape” ocurrió también en el marco de nuevas versiones de que el exclavadista sigue en pláticas con Morena, que, según esos rumores, lo podría postular como su abanderado en la capital yucateca. Muchas cosas están por verse aún.





''Unidad'' con algunos

Tanto Liborio Vidal Aguilar como Rommel Pacheco Marrufo estuvieron en la llamada Reunión de Estructuras Municipales del PAN, que se efectuó el sábado pasado con la presencia del gobernador Mauricio Vila Dosal y del alcalde Renán Barrera Concha.

Las fotografías de grupo que se difundieron sobre ese evento en las redes sociales muestran algo interesante: en las que publicaron Cecilia Patrón Laviada y Vila Dosal se “cepilló” a Vidal Aguilar; en las de éste se eliminó a Renán Barrera, y en las del primer regidor meridano se suprimió al vallisoletano.

Solo en las que dio a conocer Julián Zacarías Curi aparecen todos. La diputada Patrón Laviada no pudo ser “cepillada” por nadie porque está junto al gobernador. Como puede verse, ya no solo los ejidatarios de Kanasín se pueden quejar de que los “rasuraron”.

ud83dude4cud83cudffbud83dudd35EN ACCIu00d3N NACIONAL ESTAMOS UNIDOS Y FUERTES RUMBO A 2024.Hoy mu00e1s que nunca la uniu00f3n y el trabajo en equipo trazaru00e1... Posted by Juliu00e1n Zacaru00edas Curi on Saturday, June 17, 2023



¿Segura ''corcholata?



El equipo político que apoya al tabasqueño Adán Augusto López, exsecretario de Gobernación, sí que invierte muchos recursos financieros en Yucatán porque por todos lados se ve publicidad en espectaculares y bardas pintadas con su nombre y la frase “es él”, en claro mensaje de que es la corcholata preferida del presidente López Obrador, su paisano, para ser el candidato presidencial de Morena.

Ademas, también en las colonias populares de Umán y Mérida sus brigadas reparten trípticos casa por casa con su fotografía y propuestas y regalos como gorras. Simpatizantes de Morena en Yucatán de estas zonas populares ya están preocupados por esta intensa precampaña de Adán Augusto, pero sigue bajo en las encuestas que miden la intención del voto.

En su visita del 16 de mayo a Mérida para una reunión en el Club Campestre, Adán Augusto afirmó en entrevista que él ganará la encuesta de selección del candidato presidencial y que quienes se mantienen todo el tiempo en primer lugar solo es para mantener su autoestima, pero eso cuesta.

Y puso como ejemplo las encuestas anímicas en la selección del candidato a la jefatura de Ciudad de México hace seis años. Todas las encuestas mantuvieron a Ricardo Monreal en primer lugar y pronosticaron que ganaría ampliamente, pero en la votación quedó en cuarto lugar y la ganadora fue Claudia Sheinbaum, que estuvo todo el tiempo en tercer lugar. “Yo voy a ganar la encuesta”, sentenció ante los medios locales ese día.



Aspiraría un cargo mayor en el PRI



Los principales colaboradores del exgobernador priista Rolando Zapata Bello ya empezaron a reagrupar liderazgos en el sureste y otras entidades del país porque, dicen, el “equipo Yucatán priista” aspira a llegar al comité ejecutivo nacional del PRI cuando venza el plazo del actual líder nacional, Alejandro Moreno Cárdenas.

Estatutariamente “Alito” debería dejar el cargo partidista el 18 de agosto de este año, pero por mandato del tribunal electoral federal lo hará después de las elecciones de junio de 2024. Nos comentan que Rolando Zapata tiene enorme interés de convertirse en el nuevo líder nacional del PRI, donde hoy es secretario nacional de Alianzas Políticas y Agenda Ciudadana.

Sus principales operadores políticos: Sergio Vadillo, quien fue el más cercano al exgobernador, y Roberto Rodríguez Asaf y Víctor Caballero Durán, exsecretarios de su administración, están en pleno trabajo para que Rolando Zapata llegue a la máxima cúpula priista del país.



Prioridades educaticas



Hoy martes, más de 21,000 trabajadores de la educación afiliados a la Sección 33 del SNTE votarán en forma secreta para elegir a la planilla que dirigirá este sindicato magisterial por los próximos cuatro años, del 24 de junio de 2023 al 23 de junio de 2027.

Son 7 planillas que encabezan dirigentes que pertenecen al actual comité ejecutivo seccional, por lo que no hay un liderazgo nuevo, aunque aquellos ofrezcan un plan de trabajo atractivo para los trabajadores y se den hasta con la “cubeta” con descalificaciones.

Aunque la directora general de Educación Básica de la Secretaría de Educación estatal, Lidia Basto Ávila, mandó una circular a las direcciones de las escuelas de preescolar, primaria y secundaria, de que en este día de votación se dé las facilidades a los trabajadores para que ejerzan su derecho al voto, se da por descontado que no habrá clases en las escuelas federalizadas de Yucatán porque es una costumbre y tradición suspender labores y porque los trabajadores tendrán que desplazarse a los centros de votación y esperar su turno para que voten.



''Puras mañas''



Hay profesores de la Sección 33 del SNTE que consideran que esta elección magisterial por medio del voto libre, secreto y directo es nada más una estrategia de divide y vencerás porque no se abrió las candidaturas a todos los liderazgos, sino solo participan quienes son parte del comité directivo seccional. Entonces, repiten los mismos, pero con diferentes cargos.

Además, nos comentan que diseñaron este esquema de votación para que no participe el 100% de los trabajadores y la representación de los jubilados será grupal, es decir, por cada 100 trabajadores en retiro votarán nada más 10, las boletas no están foliadas correlativamente y hay un límite de boletas por lo que quienes acudan a la votación en horario temprano sí ejercerán su voto, quienes vayan tarde, quizá ya no alcancen papeleta.

“Puras mañas, como en los partidos políticos”, comentó uno de los profesores que está listo para votar hoy martes.