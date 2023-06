Tunkul Político: ''Los enjuagues del divino sistema político mexicano''

Por Sac-Nicté

¡Hola amables lectores! Pues aquí vamos, transitando el sexto mes del año, un mes de junio con elevadas temperaturas tanto en grados Celsius, como en grados de la grilla. Pese al calorón, los Tunkules Amigos van de un lado para el otro enterándose de los aconteceres y enviando sus acostumbrados mensajes, por lo que sin más preámbulos pasamos de una buena vez ¡A darle!

El Tunkul Nacional se ha reportado ya medio turulato, pues en medio del grillerío desatado y la inusual temperatura ambiental que están teniendo en el valle de México, la movilidad se le está haciendo un tanto difícil.

Nos platica que se chutó la jornada electoral en el Edomex y que le tocó ver algunos movimientos de ambos bandos en competencia; nos contó un titipuchal de cosas, entre ellas varias prácticas de la llamada Alianza Opositora que según nos dice, obligaron incluso a cambiar de lugares de resguardo a varios grupos de morenos acreditados como representantes en las casillas.

Pero lo que de verdad lo enfurruño, fue la pésima acción de los dirigentes nacionales del tricolor, el azul y el amarillo, que hicieron salir a su candidata, apenas 30 segundos después del cierre de casillas, a decir que había ganado, sabiendo que no era así, para rápidamente abandonarla y salir volando al festejo de Coahuila. ¡Qué tal!

Comenta que no hubo ninguna sorpresa, pues los resultados fueron los que se esperaban, producto de los enjuagues del divino sistema político mexicano que se mantiene vigente, por lo que señala que no hay que irse con ninguna finta.

De inmediato ese Tunkul Tuvo que recargar sus pilas porque inició formalmente la churronovela de la competencia de las corcholatas morenas y la polémica que se puso en el centro de la atención pública. Que son campañas adelantadas, que violan la legislación electoral, que ya se pusieron denuncias ante el INE, que se llegará hasta el Tribunal electoral, que no, que el proceso es para elegir a los defensores de la 4T, que es una práctica partidista interna, que se van a defender ¡Cosas veredes mío Cid!

Con un tono medio sarcástico, ese Tunkul señala desde su muy personal opinión, que se sabe son acciones adelantadas, pues el marco jurídico establece que el proceso electoral inicia hasta el mes de septiembre con la instalación del Consejo General del INE para tal efecto, por lo que todos, absolutamente todos los actores políticos nacionales están fuera de los tiempos marcados por la Ley.

A poco aquella pasarela de los 12 o 13 taparroscas que organizaron hace unas semanas los de la llamada Alianza Opositora no fue un acto de campaña anticipada; ¿O acaso la promoción para efectuar una “elección primaria” entre los suspirantes a competir con los morenos está en los tiempos legales? Esa figura ni siquiera existe en la legislación y de acuerdo a la Ley, ya no se pueden hacer reformas al tema electoral.

Tiene razón el Tunkul Nacional, pues el divino sistema político mexicano da para mucho más; mientras tanto la comentocracia y los intereses grupales por el poder, se mantienen dando puntual seguimiento a los libretos preestablecidos. ¡Cosas que tiene la vida Mariana!

Pasando a los asuntos del xtokoy solar, la grilla baja en cascada y los controles manipuladores siguen intactos. El ChiquiGóber viajando y gestionando premiecitos, los diputados Petronilos aprobando sin cumplir el proceso legislativo el nuevo endeudamiento por más de 3 mil millones de pesos y de la misma forma dando nuevos nombramientos para cargos que tendrán una duración de 15 años. ¡Vaya blindaje que se está dando el Chiqui! ¿Masino?

El Tunkul Grilleril comenta que las campañas están igual de adelantadas que en el ámbito nacional. Por el lado de los blanquiazules el ChiquiReni haciendo mítines al por mayor en varios municipios del interior del estado, destapándose públicamente como suspirante a ser candidato a la gubernatura y estrenando tremendo camionetón con un costo de casi 2 millones de pesos, que según los chismorreos cuesta tanto porque está blindado. ¡Vaya usted a saber!

El autodenominado AmigoLibo, tiktokeando a más no poder, organizando pachangones, declarando que también va por la gubernatura y recibiendo aplausos de los sumisos panuchitos en el comité municipal de ese partido; el dipuRommel haciendo giras, visitando comunidades y desayunando en diferentes mercados; la dipuCeci organizando concursos, poniendo puestos de aguas frescas en el centro de Mérida y lo que considere necesario para amarrar la candidatura a la alcaldía meridana.

Por los morenos, el secre Roch subió publicidad en espectaculares, misma que ya fue denunciada ante el INE por el partido tricolor que por cierto, está estrenando dirigencia estatal. Lo anterior son apenas algunos botoncitos de muestra de lo acelerado, adelantado y en ebullición que está el ambiente grilleril en la entidad.

Por su parte, el Tunkul Ciudadano se reporta triste, pero muy indignado para comentar el caso del pequeño que perdió la vida al ser atropellado por un vehículo en una esquina de la avenida Líbano. Sus comentarios son tan fuertes e inequívocos, que dejaremos para el siguiente intento de columna su transcripción.