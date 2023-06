Filiberto Pinelo Sansores: El pueblo dirá la última palabra

La derecha está llorando por el método que escogió el movimiento de la 4T para seleccionar a su candidato o candidata presidencial. Incapaz como es de idear algún procedimiento que implique que no sean los gallones de los partidos o grupos que la integran los que digan la última palabra en su propia selección, no vacila en descalificar el camino que está siguiendo su adversario.

Acordar que quienes, desde hace meses, anunciaron su deseo de participar en la competencia para ser el candidato o candidata de la izquierda a la máxima silla, tuvieran que renunciar a sus respectivos cargos públicos -en cualquiera poder o nivel de gobierno-, en una fecha límite, como condición para participar en el proceso que culminará con una encuesta que decidirá quién será aquél o aquélla, es un mecanismo que garantiza piso parejo a los o las competidores.

Raudos y veloces, los representantes de los partidos que integran la coalición Va por México, mejor conocida como Prian, y Movimiento Ciudadano -aliado rejego suyo, pero que, según ha anunciado, irá solo en la contienda- se apresuraron a acudir con sus consabidas quejas ante los órganos encargados de vigilar la legalidad de los comicios, para que sea frenado y revertido el proceso que Morena ideó -al que se sumaron sus aliados, el Verde Ecologista (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT)- y no llegue a buen puerto un mecanismo que le ha puesto muy alta la vara a la derecha, a la que en estos momentos se le ha hecho bolas el engrudo y no sabe cómo proceder.

No lograron su cometido pues la fórmula escogida por Morena no viola en absoluto ninguna disposición legal. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto resolvió que las llamadas corcholatas de Morena pueden recorrer el país del 19 de junio al 27 de agosto, ya que no ocupan cargo alguno de gobierno, para conseguir el nombramiento de coordinador(a) nacional de comités de defensa de la Cuarta Transformación, un cargo legalmente instituido en el organigrama del partido, siempre que no llamen al voto o hagan alguna otra manifestación que pudiera derivar en actos anticipados de campaña.

El que ha dado la izquierda es un paso muy importante en el camino de mostrarle al pueblo que el de la 4T es un movimiento democrático que aspira a que sea el pueblo el que elija a sus gobernantes en todos los niveles del quehacer público. A diferencia de los gobiernos del PRI en que era el presidente saliente el que ponía a su sustituto -con Peña Nieto, esto se frustró-; o del PAN donde era una cúpula la que imponía al candidato y luego, mediante fraude, al presidente, en 2024 será el pueblo, a través de una encuesta, el que pondrá, primero, al candidato del partido en el gobierno y luego, por voto universal, libre y secreto al próximo(a) presidente(a) del país.

La derecha tiene también a sus aspirantes; unos ostentan cargos públicos, otros los tuvieron antes y no faltan los machuchones de la iniciativa privada, como el ex dirigente de Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, quien hizo una especie de debut y despedida, hace cierto tiempo, porque se anunció, con bombo y platillos y, enseguida, desapareció de la escena. No puede reclamar, en consecuencia, que las llamados “corcholatas” recorran el país y hagan eventos con público si sus precandidatos también los hacen: Alejandro Murat, ex gobernador priista de Oaxaca se presenta ante foros en diversos estados y el elenco de los y las candidatas del Prian lo hicieron en un evento convocado por Unid@s, la plataforma del empresario Claudio X. González.

¿Qué puede ofrecer la derecha al país? Hasta hoy no propone nada. Se la ha pasado descalificando todo lo que hace el gobierno pero no ofrece algo que le diga al pueblo que le va a servir para mejorar sus condiciones de vida.

Se opuso a que el país recobrara su petróleo y hoy gracias a eso desaparecieron los gasolinazos que asaltaban nuestros bolsillos; se opuso a que desprivatizara CFE y hoy gracias a eso está controlado el precio de la energía eléctrica; se ha opuesto a las medidas económicas del presidente, y hoy, gracias a ellas, la inflación va a la baja, el peso se revalúa y la inversión privada, sobre todo, la extranjera, va al alza. Se ha opuesto a los programas sociales, pero gracias a ellos, la pobreza se ha revertido un poco en nuestro país.

¿Cómo le hará la derecha para procesar su candidatura presidencial con tantos ambiciosos y fulleros como tiene en sus filas? Va a ser muy interesante ver cómo se pelean los del PAN con los del PRI tan sólo por el método. Ya comenzaron las patadas bajo la mesa: Marko Cortés, el presidente del PAN, creyendo tener la sartén por el mango y para favorecer a su jefe Santiago Creel ha planteado públicamente que para ser aspirante a candidato presidencial cada interesado deberá presentarle un millón de firmas.

Ni tarda ni perezosa, la aspirante, Lilly Téllez, le reclamó que ese requisito era para favorecer a su jefe Santiago Creel y que éste resulte el candidato. A través de Twitter, la legisladora sonorense expuso que juntar un millón de firmas costaría, por lo menos, 30 millones de pesos. Y, en seguida, le reprochó a Creel: “¿Quién te financia? Y, en otra publicación continúo su crítica: “El ‘método Creel’ de un millón de firmas para definir la candidatura presidencial es ilegal. Implica derrochar mucho dinero y solo participará quien tenga recursos económicos. No hay garantía de certeza, pues quien controla el partido controla las firmas. La unión depende del método”.

Así es que mientras la izquierda cabalga en caballo de hacienda la derecha viaja en jamelgo descuajeringado. Y no se ve que pueda cambiar de montura en el tiempo que le queda para armar una gran campaña que le permita recobrar el poder. Se le fueron los años en remar contra la corriente de la sensatez insultando, calumniando oponiéndose irracionalmente a cambios en las leyes para beneficiar al pueblo, a la construcción de obras y rescate de bienes para la nación y ahora va a cosechar el fruto de lo que sembró.— Mérida, Yucatán.

