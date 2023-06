Gabriela Soberanis: La historia con el padre

Para mi papá, de quien he aprendido una máxima de la vida: el amor todo lo cura.

Durante mucho más tiempo del que tengo memoria, se ha enfatizado la importancia que tiene para los niños tener una relación cercana y segura con la madre.

Sin embargo, muy poco se reconoce la trascendencia de la figura paterna en el crecimiento y desarrollo de los hijos. Y para muestra, un botón: el día de las madres se festeja con bombo y platillo, y el día del padre suele celebrarse con más moderación. Algunas madres, incluso, afirman que también es su día; o, sencillamente, guardan demasiado resentimiento hacia sus padres o el de sus hijos, que no encuentran motivos para celebrar o reconocer la figura paterna.

El alto índice de divorcios y de madres solteras ha puesto de manifiesto que, en efecto, hay una ausencia de padres en la familia y, también, que son más mujeres las que se ven obligadas a ser la única fuente de presencia y manutención de sus hijos. Quizás esto explique por qué se dificulta honrar al padre y reconocer que sí tiene un lugar importante en nuestras vidas y en la de nuestros hijos.

Este pasado Día del Padre muchos de nosotros celebramos a los padres de nuestra vida, sin embargo, muchos otros, adultos y niños, no pudieron hacerlo por ausencia de éste. El propósito de estas líneas es contribuir a revindicar la figura del padre.

Muchas personas, especialmente mujeres, sienten el impulso de nulificarla, incluso de deshonrarla, ya sea por abandono, maltrato, irresponsabilidad o cualquier otra agravante que parece justificar darle un lugar poco honorable al padre, sea nuestro o de nuestro hijos. Muchas mujeres caemos en la trampa de alimentar nuestra decepción y nuestro enojo porque aún no podemos ver las bendiciones ocultas detrás de cada una de nuestras desafiantes experiencias con el padre.

Es cierto que la falta de un padre duele mucho, pero solo duele cuando no hay entendimiento de que todo tiene un sentido y un para qué. Solemos ignorar que nosotros elegimos a nuestros padres (y así nuestros hijos a través de nosotras) y que lo hacemos con la finalidad última de sanar las heridas de nuestra alma mediante las experiencias que nos toca vivir. Si nos abrimos a la comprensión de que todas las personas obran desde su nivel de conciencia y el grado en que sus heridas han sanado, dejamos de culpar, y empezamos a hacernos responsables de lo que vinimos a aprender en esa relación que tenemos con el padre.

En lo que a mi respecta, he aprendido que nadie que desee una vida plena y feliz puede acceder a ella si alberga resentimientos o juicios hacia su padre o el padre de sus hijos.

Cuando entendí esto, me abrí a una gran verdad: no existen los malos padres; como tampoco existen las madres perfectas. En el plano terrenal podemos poner todas las etiquetas que queramos, pero a un nivel espiritual, simplemente somos.

Las personas son en nuestra vida lo que necesitamos que sean. Es decir, cada una de las experiencias que atrajimos a través de un padre ausente, abusivo, autoritario, violento, etc., se presentaron con la finalidad de despertarnos al deseo de transformación. Es verdad que esas experiencias parecen tentarnos a llenarnos de rencor y reproches pero, en realidad, son una invaluable oportunidad de sanar nuestras heridas.

El camino de honrar al padre es sinuoso y nos enfrenta con verdades irrefutables; una de ellas es que no se puede ocupar el lugar de nadie. No es verdad que se puede ser mamá y papá al mismo tiempo. Podemos creer que sí, pero es porque no queremos aceptar nuestras propias limitaciones y porque estamos atrapadas en la idea soberbia de que podemos con todo. La idea de una madre todopoderosa nos hace sentir superiores, aunque paguemos un alto precio por ello. Lo que es inevitable es quebramos en el camino, y cobrar la factura del excedente a quienes nos rodean.

Y claro, aquí es donde surgen cuestionamientos legítimos ¿Qué es honrar al padre? Y, ¿para qué honrarlo?

Honrar al padre no es justificar ausencias o malos tratos, o permitir una presencia insana. Honrar al padre es valorar el regalo de la vida y hacernos responsables de ella en toda la extensión de la palabra. Honrar al padre es darle su lugar a esa persona que nos dio la vida y responder a la pregunta ¿para qué lo elegí?

Honrar al padre es aceptar el cincuenta por ciento que tenemos de él, y el cincuenta por ciento que tienen nuestro hijos de su padre. Honrar al padre es amarnos a nosotros mismos y a nuestros hijos, en su totalidad. Es dejar de culpar al padre por nuestros infortunios y ver detrás de éstos un propósito elevado: aprender, sanar y transformarnos.

Cuando vemos al padre con comprensión, sabemos que ha dado todo lo que ha podido. A veces nos parece insuficiente o reprochable, pero eso es solo porque todavía nos falta recorrer el camino del perdón, y sorprendernos con otra gran verdad: no hay nada qué perdonar. Todo es perfecto para nuestra evolución.

Pienso que no existe algo más liberador para una mujer que honrar al padre. Aunque hayas podido crecer o maternar sin la presencia de una figura paterna, permite al padre ser padre. Esto significa dejar de impregnar tu entorno de una energía masculina descontrolada y una energía femenina casi inexistente. Significa dejar de quejarte por el padre que tienes, o por el padre que tienen tus hijos. No, no hables mal del padre. No contribuyas generando frustración, odio, separación o nulificación. Ama a tu padre y contribuye a que tus hijos amen al suyo. Amar no significa excusar nada. Amar es emprender el camino del perdón; al hacer esto, estás recobrando el equilibrio en tu familia y estás sanando tu corazón y el de tus hijos.

Deseo que este pasado Día del Padre más papás hayan tomado consciencia de cuán importante son en la vida de sus hijos, que más mamás se hayan dispuesto a honrar la figura del padre, y que más hijos hayan podido agradecer el papá que eligieron.

El padre representa la pasión, la sexualidad, la abundancia, y el propósito de nuestra vida. Sanemos la relación con el padre.— Mérida, Yucatán.

gabrielasoberanismadrid@gmail.com

Coach Profesional y Acompañamiento Espiritual. Podcast Gabriela Soberanis