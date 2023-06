José Manuel Tec Tun: El cumpleaños No. 86 de ALMY

Hola amigos.

Me llamo ALMY. El 4 de junio de 1937 nací en la ciudad de Mérida, Yucatán.

Hoy, quiero agradecer a mi creador por permitirme llegar a la edad de 86 años. Espero alcanzar los 100, tal vez ese día me hagan una gran fiesta y después me retire, porque la juventud ya no presta atención a los consejos de la gente de la tercera edad.

Mi existencia no ha sido nada fácil. Cuando nací habían pasado escasos 20 años de haber concluido la Revolución mexicana, la sociedad en esa época era un caos y apenas lograron ponerme un nombre. Tuvieron que pasar 43 años (1980) para ponerme un apellido maya y empezaron llamarme ALMY AC.

Algunos niños me decían La Tortuga, al principio me incomodaba, luego me fui acostumbrando, hasta que un día descubrí que la tortuga (Áak) es un animal que vive muchos años, y pensé que fue el mejor apellido que me pusieron. Aquellos chiquillos crecieron, hicieron familia y fueron falleciendo, yo aquí sigo dando batalla.

Es cierto que he tenido momentos en los que pareciera que llega el fin de mi existencia y, no dudo que muchos lo deseaban, pero no faltaron amigos que me ayudaron a levantarme y tener nuevos ánimos.

En mis años mozos conocí a grandes personalidades que se interesaron en difundir mi voz: Alfredo Barrera Vásquez, Santiago Pacheco Cruz, Ermilo Abreu Gómez, Antonio Mediz Bolio, Luis Rosado Vega, Ermilo Solís Alcalá, Paulino Novelo Erosa, Narciso Souza Novelo, Sara Buenfil, Salvador Rodríguez Loza, José Tec Poot, William Brito Sansores, Juan Ramón Bastarrachea, Domingo Dzul Poot, Patricia Martínez Huchim y Jorge Manuel Canto Rosado. Excelentes compañeros con los que desarrollamos proyectos para la conservación de la cultura maya peninsular.

Hace dos años, el mundo se enfrentó a un gran problema de salud y la mía se vio muy deteriorada; hasta pensé que había llegado el momento de decir adiós a esta misión.

En diciembre del año pasado, 2022, no me lo van a creer: soñé y escuché la plática de unos amigos planeando la celebración de mi cumpleaños. Y los oí decir que harían unas reuniones donde se hablaría de mi origen, las actividades realizadas a lo largo de mi vida y mi presencia en escuelas, universidades y congresos, lugares donde siempre se hacía referencia a mis antepasados mayas.

Lo que más me emocionó fue cuando uno de ellos propuso hacer unos viajes y me llevarían a visitar los tres estados de la Península de Yucatán; eso me hizo recordar que hace 20 años hicimos un recorrido semejante.

Pude escuchar que en esta ocasión iríamos a Morelos, Q. Roo, a Dzitbalché, Campeche, y a los pueblos de mi lindo Yucatán: Izamal, Tekax, Espita, Valladolid y Tizimín. Para mí, eso sonaba muy bien, pero al mismo tiempo parecía imposible.

Sin embargo, aquel grupo logró su propósito y hemos realizado ese sueño. Yo estoy eternamente agradecida con todos los que colaboraron para sacarme a pasear; en los meses de marzo, abril y mayo del año en curso, y escuchar que no ha sido en vano mi existencia. Me sentí joven y surgió en mí el deseo de llegar a los cien años.

Ahora estoy pensando cómo decirle a ese grupo de amigos que para esa fecha me gustaría escuchar a la Sonora Santanera; y tal vez bailar algún danzón, a la Típica Yucalpetén; para recordar aquellas serenatas de antaño, a la Orquesta Sinfónica de Yucatán o a la mejor orquesta jaranera, para bailar en la vaquería y proclamar esta Bomba:

A los hijos de esta región.

Hago esta recomendación.

Si quieren mucho a Yucatán.

No olviden el Mayat’aan.

Para terminar, sólo me queda darle gracias a la vida y al tiempo que me ha permito celebrar mi onomástico 86 y comprobar que mi voz aún sigue vigente. ¡Felicidades a todos los que cumplimos años en el mes de junio! Atentamente: Almy Ac. (Academia de la Lengua Maya de Yucatán A.C.).— Mérida, Yucatán.

Antropólogo