María Isabel Caceres Menéndez: ¿Investigarán a fondo?

Ya han intervenido la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) a través de la Policía Estatal de Investigación (PEI) y se está coordinando con la Fiscalía General del Estado (FGE).

Ahora sí se hizo un operativo conjunto gracias a Dios, de la Comisión de Derechos Humanos Codhey), la Procuraduría para la Defensa de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado (Prodennay), Coordinación estatal de Protección Civil (Procivy), Secretarías de Salud (SSY) y Seguridad Pública (SSP), y la Fiscalía General del Estado (FGE). Y me pregunto azorada cuando contabilizo, ¿NUEVE AUTORIDADES entre Secretarías, Comisiones, Fiscalía, Procuraduría, etc.? ¿Y tenía que morir un niño indigente para que reaccionaran y VIERAN lo que sucedía ante las narices de todo mundo?

Ya se implementaron acciones para evitar que se violen los derechos humanos de los niños y adolescentes en situación de calle, secuestrados, traficados, abusados, a fin de cumplir la ley y terminar con esta lacra de tráfico y abuso infantil que ha estado a vista y paciencia de ciudadanos, autoridades competentes, ONG’s y la ciudadanía en pleno.

Tuvo que morir Iker. Tenía 8 años. Era de Palenque. Hubo que hacer una manifestación pacífica de personas que lloraban por el ángel caído, para que se pensara en proteger la salud de estos inocentes niños y se tomara en serio la situación de riesgo en la que todos ellos se encontraban.

Está claro como el agua que todos ellos, sean quienes sean, sabían todo. Que había contubernio, mordidas, colusión, asociación criminal y enorme corrupción entre la mafia y algunas de las personas encargadas de aplicar la ley y defenderlos … ¡Había casas de secuestro y hacinación en el corazón y varios puntos de la ciudad, por Dios!

Todos viviendo en condiciones deplorables. ¿Cómo no saberlo? “Lograron el rescate de más de 15 menores de edad, entre 4 y 16 años, los cuales se encontraban en diferentes vecindades, presuntamente solos.

Extraoficialmente, se dijo que los otros predios están todavía bajo investigación y fueron ubicados por los trabajos relacionados con el caso Iker; por esta razón no se han revelado sus ubicaciones, pues pondrían en riesgo el avance en el trabajo de las autoridades; sin embargo, se espera que en los próximos días realicen actos similares”.

Y sin embargo, tenía que morir Iker. Ser sacrificado accidentalmente ante el altar del crimen para que todos reaccionaran. ¿Por qué no lo habían denunciado antes? Es obvio que sabían todo. Ya comenzaron a retener a los menores de edad que están trabajando bajo este sol inclemente y estas temperaturas infernales en los distintos puntos de la ciudad donde son distribuidos para hacer “su trabajo”.

El gobierno del Estado nos pide ahora denunciar donde veamos actitudes sospechosas de adultos metiendo niños a una misma casa en cualquier punto de la ciudad. Ojalá hagan caso cuando les llegue un aviso. Cuando se denunció al grupo de niños que iban todos los días con Iker, alguien fue, dio una vuelta y no hizo absolutamente nada.

Nos exhortan a no darles dinero. Es correcto. Pero les irá peor con sus extorsionadores y abusadores si llegan con las manos vacías. Se que están siendo manipulados y obligados a hacerlo y el corazón no me permite seguir de largo sin dejar unas monedas en esas pequeñísimas manitas sucias y lastimadas. No soporto verles a los ojos. Invariablemente me alejo llorando.

No cabe duda de que se están haciendo avances y se le está poniendo un interés conjunto que debe producir buenos resultados. Cuando menos de momento. El quid del asunto serán la continuidad y el seguimiento que se dé a estos actos, castigando a los culpables y encerrándolos donde pertenecen. La cárcel.

El gobierno ha hecho contacto con la Procuraduría y él DIF de Chiapas. Se trata de contactar a los familiares del niño fallecido. En cuanto a las personas rescatadas, se encuentran al cuidado del DIF-Yucatán.

Se guarda hermetismo en cuanto a la información de la conductora que mató accidentalmente al niño. Se rumora que tiene protección que viene de lo alto. Sin embargo, nos informan que continúan las indagatorias y que se procurara el deslinde de responsabilidaes.

No cabe duda que este triste accidente ha movido conciencias y reactivado el sistema de protección civil y cuidado de la ciudad y sus habitantes. Y también conmocionado a la sociedad.

Pero me es imposible dejar de sentir un cierto escepticismo que quedamente me susurra al oído ...¿Se atreverán esta vez a llegar hasta las últimas consecuencias de la investigación, caiga quien caiga?

Está por verse. Hemos podido observar a través de los años, cómo escándalos y conflictos de todo tipo van siendo enterrados uno tras otro a placer y voluntad de los que deben aplicar el rigor de la ley con toda su fuerza. Impunidad y corrupción. El dúo invencible mexicano. Con sus honrosas excepciones.

Confío en que Iker no se vuelva llamarada de petate sino bandera de lucha. Cabeza de una nueva actitud del gobierno y los ciudadanos que se esfuercen en cumplir y aplicar una nueva cultura de la justicia y el deber en Yucatan. Y Dios pluguiera en todo el país.

Sería el triunfo de la justicia contra el crimen. De la verdad sobre la mentira. De la transparencia sobre el oscurantismo y la distorsión de la ley. Una verdadera aplicación del Estado de Derecho para todos los mexicanos que amamos y trabajamos por el bien de nuestra amada patria.— Mérida, Yucatán.

Abogada y escritora