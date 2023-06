Fernando Ojeda Llanes: Empresa noble y recursos humanos

Fernando Ojeda Llanes (*)

Como he mencionado en escritos anteriores, la situación actual de los mercados genera incertidumbre. En la parte macroeconómica, aunque el índice inflacionario general demuestra 5.18% y la subyacente 6.91%, con una gran brecha entre estos dos medidores; ante esta expectativa, los precios de compra de las familias siguen estando altos.

El Banco de México en su sesión de la semana pasada decidió mantener la tasa de referencia en 11.25%, por lo que el crédito continúa caro. El tipo de cambio del dólar se encuentra en 17.27 pesos, para nosotros facilita las importaciones porque se encuentra en bajos niveles en relación con períodos anteriores, pero para los extranjeros nuestro peso está caro 1/17.26= 0.057 cinco, punto siete centavos de dólar por cada peso mexicano, cerca de 6 centavos y cuando el dólar tenía un valor de 20 pesos mexicanos, a los americanos les costaba 1/20=5, solo 5 centavos, esto afecta nuestras exportaciones. En los negocios la rotación de personal muy alta, hay empresas arriba del 70% y difícil de encontrar trabajadores para variedad de puestos.

Las empresas continúan investigando lo que está sucediendo, porque aun con la demanda del mercado, el ambiente de los negocios es muy impredecible, hay incremento en ventas en pesos pero menores unidades vendidas, no se sabe si es por alza de precios que ha permitido el momento inflacionario o el cambio de pensamiento de los consumidores, ahora cuidan su dinero porque no pueden comprar las mismas unidades de productos a que estaban acostumbrados pero gastan más dinero por la misma cantidad de productos de antes o menos, esto debido a la inflación.

Por otro lado, en las reuniones de trabajo se escucha decir “estamos bien porque nuestra empresa es noble”, este tipo de expresión está totalmente fuera de lugar, pues la empresa no es un ser sino un ente que no piensa ni tiene sentimientos o reacciones físicas, lo que le da fortaleza o debilidad son los seres humanos que pueden tener o no el notable valor de la nobleza, si la empresa está saliendo adelante en sus objetivos, es por su organización, su talento humano que la dirige o participa en su marcha.

Identificar talentos

Con base en lo comentado no he escuchado decir que la empresa no es noble cuando le está yendo mal. Es, por tanto, importante buscar por medio de indicadores de gestión cuál es el talento de cada persona de la organización e identificar a los líderes.

El departamento de recursos humanos debe cambiar el enfoque de sus programas de capacitación que se dedican más a aspectos técnicos y de inducción y le dan poca atención al desarrollo de los valores humanos.

Cuando una persona de la organización acepta ser el que realice determinada actividad para cumplir un objetivo y no cumple o en forma constante cambia los tiempos, existe una falta de responsabilidad y este es un valor importante a desarrollar en una organización.

Cuando se evade la responsabilidad presentando causas de no cumplimiento o echando culpa a otros empleados hay una falta de empatía que tiene que desarrollarse en el personal.

Como ya sabemos que una empresa no puede ser noble, es necesario identificar a nuestro personal con esa virtud, para tal caso su definición es la siguiente: “la persona noble sabe reconocer los méritos ajenos, es atento para con todos, pero especialmente servicial, con un gran sentido de la justicia, sin intenciones ocultas, hacen hasta lo imposible para no dañar a nadie, su energía y riqueza interior les permite dedicarse también a otros y apoyar sus necesidades”.

De acuerdo con la definición anterior, se observa que para calificar a una persona como noble debe tener un conjunto de valores humanos, de tal manera que para decir que hay personal noble en la empresa, se tiene que trabajar en un nuevo enfoque de programas de capacitación.

Los procesos de las empresas requieren de personal bien capacitado y de altos valores humanos, aquellos que tienen la virtud de la nobleza, es la que su empatía debe permear este gran valor a toda el personal de la organización, cuando identifiquemos en los trabajadores sus verdaderos talentos, estaremos obteniendo valiosa información porque si estamos requiriendo un buen vendedor, a lo mejor el que presta servicios de vigilancia, tiene ese talento, si requerimos bodegueros, probablemente hay un determinado chofer con este talento y así se puede formar un eslabón que nos ayude a disminuir la rotación y cubrir puestos importantes que están requiriendo ser atendidos.— Mérida, Yucatán.

ferojeda@prodigy.net.mx

Doctor en investigación científica. Consultor de empresas