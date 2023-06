Rodrigo Llanes Salazar: Activismo (versión Taylor)

Que Taylor Swift sea motivo de controversia no es ninguna novedad. La extremadamente popular cantautora ha sido objeto de polémica durante casi toda su trayectoria artística.

No obstante, la última semana, en el contexto de su exitosa gira mundial, notables personalidades fuera del mundo de la música pop —entre ellas un premio Nobel de Economía y un expresidente de la Suprema Corte de Justicia de México— han escrito sobre Swift, provocando una discusión sobre por qué tomarse en serio a dicha cantante.

Más allá de gustos y preferencias musicales, Taylor Swift es todo un fenómeno cultural, económico y político. Con cada nuevo disco y nueva gira rompe récords mundiales de ventas. En términos económicos, la empresa de guitarras Fender ha hablado del “efecto Taylor Swift” para referirse a que el incremento de número de guitarras vendidas a mujeres jóvenes se relaciona con la popularidad de la cantautora.

La venta de vinilos y de tocadiscos también ha tenido un auge gracias a la cantante originaria de Pensilvania. Incluso, como escribió recientemente Paul Krugman —el Nobel de Economía aludido líneas arriba—, es posible que, gracias a la gira de Swift, titulada “The Eras Tour”, haya un aumento en la inflación en los Estados Unidos debido al alza de los precios de hospedaje y restaurantes, como ha sucedido en Suecia gracias al inicio de la gira mundial de Beyoncé.

Por otro lado, la semana pasada, Arturo Zaldívar, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, expresidente de nuestro máximo tribunal y tal vez uno de los “swifties” (como se conoce a las/os fans de Swift) más notables de México, publicó la semana pasada un artículo en respuesta a quienes lo critican por compartir en redes sociales publicaciones sobre la cantante.

En su texto “¿Por qué me gusta Taylor Swift?”, el ministro de la Suprema Corte señala que hay quienes lo “juzgan y critican” porque le gusta Swift, “que su música es trivial, y que si la escucho es para ganar popularidad en las redes” y que debería de ocuparse de “tareas más importantes”.

En respuesta, Zaldívar sentencia que quienes lo critican “ignoran lo que significa su historia (la de Swift) para los feminismos, para los jóvenes, para los derechos de las personas de la diversidad sexual, y para la construcción de una sociedad más igualitaria, compasiva e incluyente”.

Las apreciaciones de Zaldívar se basan tanto en las letras de Swift —quien ha declarado que la composición de sus propias canciones es lo más importante de su carrera— como en su activismo político, lo que podríamos llamar “swiftivismo” o “activismo (versión de Taylor)”, el cual se manifiesta no solo en las letras y videos de sus canciones, sino también en declaraciones en redes y eventos públicos, en donaciones a organizaciones, así como en la reivindicación del trabajo musical y una mayor equidad de género en dicha industria.

El “despertar político” de Taylor Swift ha sido ampliamente documento y va más o menos así: Swift inició desde muy joven como una cantautora de country, un género convencionalmente asociado con el conservador sur de los Estados Unidos. Sus canciones no eran nada políticas, al menos no en el sentido tradicional de la política, y trataban más bien de problemas de adolescentes y exnovios. Así, por ejemplo, la canción “You Belong with Me”, uno de sus más grandes éxitos, fue motivo de críticas y parodias debido a que su letra reproduce estereotipos de las y los adolescentes estadounidenses.

Sin embargo, las composiciones de Swift van mucho más allá de esos estereotipos. De hecho, las letras de sus canciones han sido objeto de estudios académicos y de cursos en prestigiosas universidades. Algunos de los análisis de sus letras han identificado el uso consciente de ciertas formas líricas propias de la música country, como el paradigma conocido como “Time-Shift”, o el cambio de un período a otro, así como la narración de ciclos de vida multigeneracionales.

Algunos ejemplos son los cambios de perspectiva en “Love Story” (que reimagina la historia de Romeo y Julieta) o las transiciones en una relación de pareja en “Mine” (véase el análisis de Nate Sloan, “Taylor Swift and the Work of Songwriting”).

Taylor Swift y su toque 'íntimo'

Otro aspecto destacado de sus letras es su carácter “intimista”, como si escribiera en su diario personal, lo que ha provocado que miles de swifties consideren que conocen de manera cercana a Swift. Esta idea de conocimiento íntimo es, como veremos, un factor clave en el activismo de Swift y de sus fans.

La salida del clóset político de Swift tuvo lugar en octubre de 2018, en el contexto de las elecciones intermedias de Estados Unidos. La cantautora hizo una publicación en Instagram en la que expresó que “siempre he emitido y siempre emitiré mi voto en función de qué candidato protegerá y luchará por los derechos humanos que creo que todos merecemos en este país. Creo en la lucha por los derechos LGBTQ y que cualquier forma de discriminación basada en la orientación sexual o el género está MAL. Creo que el racismo sistémico que todavía vemos en este país hacia las personas de color es frecuente, aterrador y repugnante”.

Particularmente, Swift señaló a Marsha Blackburn, la candidata al Senado por el estado de Tennessee, y su historial de votaciones en el Congreso: “votó en contra de la igualdad salarial para las mujeres. Votó en contra de la reautorización de la Ley de Violencia contra la Mujer, que intenta proteger a las mujeres de la violencia doméstica, el acoso y la violación en una cita. Ella cree que las empresas tienen derecho a rechazar el servicio a las parejas homosexuales. También cree que no deberían tener derecho a casarse”.

Por ello, anunció que votaría por los candidatos demócratas Phil Bredesen, para el Senado, y Jim Cooper, para la Cámara de Representantes. Hizo un llamado a sus entonces 112 millones de seguidores a informarse, registrarse para votar y, por supuesto, a votar.

De acuerdo con Vote.org, 65,000 nuevos votantes se registraron en las primeras 24 horas después de la publicación de Swift (más de lo que se había registrado durante todo el mes anterior). No obstante, el llamado no fue suficiente, y Blackburn llegó al Senado.

Gwendelyn Nisbett y Stephanie Schartel Dunn han estudiado la respuesta de swifties a la publicación de la cantautora, argumentando que parte de la respuesta masiva para registrarse a votar fue por el “vínculo parasocial” entre fans y Swift, esto es, la idea de que la celebridad es conocida y una amistad.

Asimismo, plantean que el “cómo” del mensaje fue importante, ya que Swift no solo expresó su opinión política, sino también cuáles son las razones de dicha opinión (ante todo, el historial de votación de Blackburn).

Acaso la otra gran manifestación del swiftivismo es el apoyo a los derechos LGBT, tanto en el video de la canción “You Need to Calm Down”, de junio de 2019, como en su llamado a recaudar firmas en apoyo a la ley federal de igualdad para enmendar la ley de derechos civiles para prohibir la discriminación basada en identidad de género y orientación sexual.

En una entrevista con Abby Aguirre para la revista “Vogue” publicada en agosto de 2019, Aguirre reconoce que Swift ha enviado señales pro-LGBTQ al menos desde 2011, no insignificantes para una joven estrella country.

La pregunta es, ¿por qué hablar más fuerte sobre los derechos LGBTQ ahora? Swift respondió: “los derechos están siendo despojados básicamente de todos los que no son hombres blancos cisgénero heterosexuales. No me di cuenta hasta hace poco que podía abogar por una comunidad de la que no soy parte. Es difícil saber cómo hacer eso sin tener tanto miedo de cometer un error que simplemente te congelas. Porque mis errores son muy ruidosos”.

Las respuestas de las/os swifties al activismo LGBTQ+ de Swift ha sido objeto de varios artículos académicos. Por ejemplo, Melissa Avdeef ha analizado las respuestas al video “You Need to Calm Down” en TikTok y Twitter: mientras que en la primera red social las reacciones son videos creativos y poco politizados, en Twitter encontraron respuestas más positivas sobre el rol de Swift como aliada de la comunidad LGBT.

Por otra parte, Sione Driessen identifica que algunas/os fans consideraron que el activismo de Swift fue una estrategia para superar uno de los momentos más oscuros de su carrera (entre 2016 y 2017), mientras que otras/os swifties alegan que es un “deber” de las estrellas pop pronunciarse políticamente en la actualidad. En cualquier caso, la mayoría de swifties invoca la importancia de sentir que conocen a Swift.

El vínculo de las/os swifties con Swift va más allá de la política, como ha observado recientemente la psiquiatra Suzanne Garfinkle-Crowell: “muchas de mis pacientes son adolescentes y mujeres jóvenes, y se han apoyado en Taylor Swift como una especie de hermana mayor a través de las agonías diarias de la adolescencia”. Durante la pandemia, millones de swifties encontraron un refugio en el álbum “folklore”, de 2020, y su grabación hermana “evermore”.

Así, el activismo de Taylor Swift no solo es importante por la cantidad de seguidores que tiene la cantautora (más de 260 millones en Instagram) y la potencial capacidad de su movilización, sino porque también implica grandes discusiones sobre el clima político actual: cómo se relacionan las/los celebridades políticas con sus seguidores en redes sociales y fuera de ellas; cómo circulan discursos de odio, anti-derechos y de cancelación.

Y, no menos importante, porque en su música, letras y fans, millones de personas encuentran un sentido de comunidad y alivio en un mundo turbulento.— Mérida, Yucatán.

rodrigo.llanes.s@gmail.com

Investigador del Cephcis-UNAM