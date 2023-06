Plaza Grande: con los tiempos de Dios... y los pasos del partido, los ''entre líneas'' de Vila Dosal

En otras "sillas grandes"

La decisión del gobernador Mauricio Vila Dosal de no contender por la candidatura presidencial de la alianza Va por México generó muchas reacciones e interpretaciones, pero no hay que perder de vista las últimas líneas de su mensaje de anteanoche.

“Cuando los tiempos y las condiciones así lo permitan, seguiré en otras trincheras sirviendo a México y Yucatán”, puntualizó el jefe del Ejecutivo. Es decir, cerró una puerta, pero analistas políticos hacen notar que dejó abiertas otras.

Y aquí es donde surge de nuevo el futurismo, porque una de esas puertas para las que se podría perfilar, según nos dicen fuentes del ámbito político, es la presidencia nacional del PAN, que se renovará precisamente en 2024. Otras vías, altamente probables por las condiciones que se generaron después del anuncio del gobernador, son una senaduría o una diputación federal de representación proporcional.

Estas posiciones, de acuerdo con las fuentes, lo podrían llevar a la presidencia del Senado o la coordinación de la Cámara de Diputados, ambos campos de batalla en el próximo sexenio. De esta forma, nos hacen notar, Mauricio Vila estaría en condiciones de contender de nuevo por la candidatura presidencial de su partido antes de cumplir 50 años –ahora tiene 43–, con la experiencia que le pudiera dejar la política nacional. Tiempo al tiempo.

Mensajes de unidad



Sacudido por recientes escándalos de corrupción de algunos de sus operadores, Morena y varios de sus personajes ya comienzan a enviar mensajes de unidad de cara al proceso electoral 2023-2024.

Solo así se explica una fotografía que Joaquín Díaz Mena, delegado de Bienestar en Yucatán, “subió” ayer por la tarde a las redes sociales. En esa imagen se ve al funcionario federal con la senadora Verónica Camino Farjat, con el siguiente texto: “Me dio mucho gusto platicar con la senadora @verocaminof y coincidir en que juntos impulsaremos la Cuarta Transformación en Yucatán”.

Me dio mucho gusto platicar con la Senadora @veronicacamino Farjat y coincidir en que juntos impulsaremos la Cuarta Transformación en Yucatán pic.twitter.com/yHQkldYuhy — Joaquín Díaz Mena (@huachodiazmena) June 26, 2023

Como se sabe, ambos aspiran a la candidatura de Morena al gobierno del Estado y se habían mantenido a distancia en sus respectivas actividades. La gran pregunta es si se apoyarán mutuamente cuando llegue el momento de la definición sin que sus equipos se den patadas bajo la mesa.

Morenistas en desacato



En cuestión de horas, el fin de semana pasado desaparecieron en varios rumbos de Mérida varios de los espectaculares que promovían la imagen de Adán Augusto López, una de las “corcholatas” del presidente Andrés Manuel López Obrador, con el pretexto de la publicidad de una revista.

En algunos puntos, como la confluencia de la avenida Itzaes con calle 65-A, la promoción del exsecretario de Gobernación aparecía frente a las carteleras de Rogerio Castro Vázquez, secretario general del Infonavit y aspirante a la candidatura de Morena al gobierno del Estado.

Estas últimas permanecen sin movimiento, a pesar de que han sido motivo de una denuncia del PRI ante las autoridades electorales, y rivalizan con los espectaculares del senador Raúl Paz Alonzo, que fueron colocados con el pretexto de un informe legislativo el viernes pasado.

De acuerdo con la legislación vigente, esta publicidad del senador neomorenista deberá ser retirada a más tardar mañana miércoles. La regla indica que esto debe suceder cinco días naturales después del acto del informe, como plazo máximo.

Espectaculares caldean los ánimos en el PAN Yucatán



Hace unos días, en sesión del Consejo Estatal del PAN, las carteleras de Liborio Vidal Aguilar y de otros adelantados aspirantes a candidaturas fueron tema de un debate que por ratos puso tenso el ambiente, pero no pasó a más.

Nos aseguran que al llegar a la parte de asuntos generales, el expresidente estatal del partido Alfredo Rodríguez Pacheco fue el primero en abordar ese punto. El exsenador manifestó su inquietud por el silencio del PAN ante la invasión de espectaculares con promoción personal de varios políticos, incluyendo de uno vinculado al gobierno del Estado.

No mencionó el nombre de Liborio Vidal, pero todos entendieron a quién se refería. Como si estuviera preparado para ese momento, el presidente de Acción Nacional, Asís Cano Cetina, le mostró documentos relacionados con denuncias que han presentado por esos hechos.

Claro, entre esas acusaciones no figuran Vidal Aguilar y el alcalde progreseño Julián Zacarías Curi, quien ya se sumó a esa estrategia de difusión. El diputado federal Elías Lixa Abimerhi también tocó ese asunto, pero no se llegó a nada.

Hay quienes dicen que el debate se hubiera encendido con la presencia de José Castañeda Pérez, otro expresidente del partido que se distingue por su combatividad ante temas que considera que se desvían de los principios del PAN. Simplemente el ingeniero no asistió.

Se ''clavan'' con las cifras



El diputado federal Lixa Abimerhi estaba que no lo calentaba el sol, pero no por el caso de los espectaculares de los adelantados sino por un comunicado que difundió en días pasados su compañero de fracción Rommel Pacheco Marrufo.

El exclavadista afirmó en ese texto, supuestamente con datos de la Gaceta Parlamentaria, que es “el más productivo de los diputados federales por Yucatán en la LXV Legislatura”. O sea, no solo los del PAN sino de todos los partidos. Y para meter más leña al fuego, Pacheco Marrufo citó cifras y nombres: dijo que ya presentó 27 iniciativas, seguido por Cecilia Patrón con 26 y Elías Lixa con 17, y que él lidera los proyectos aprobados, con cinco, seguido por sus mismos compañeros, con tres y dos, respectivamente.

Nos dicen que Lixa Abimerhi tronó contra el exatleta, con palabras altisonantes, por considerar que esos datos son totalmente falsos. Y por allá, Kathia Bolio Pinelo, quien no figura en el “top 3” de Rommel Pacheco, se limitó a responder con un “¡Mi viiiida!”

Eliminado del "WhatsApp"

Con ciertos roces terminó la elección de la Sección 33 del SNTE en Yucatán porque un grupo de profesores del nivel de secundaria sacó de su grupo de wathsapp al profesor Jesús González Cupul, “Chucho”, operador del movimiento DULY, porque apoyó la candidatura y posterior elección de Emmanuel González Chávez, quien es el nuevo líder del sindicato magisterial de trabajadores transferidos.

Incluso, a González Chávez le apodaron “el niño verde” del sindicato magisterial por el color de la planilla y toda su logística de campaña que fue del mismo color. El profesor Chucho culpó a dos profesoras de este acto de represión y aunque le exigieron en su red social que dijera los nombres, por compañerismo y caballerosidad, según argumentó, no lo hizo.

No da ''luz'' a un problema

Muy mal cayó a la prensa local el comportamiento de Eduardo Benjamín Arroyo Hinojosa, representante de la Secretaría de Energía del gobierno de México, porque se comportó con descortesía, desdén y hasta discriminación contra los periodistas no sólo porque no dio entrevista sobre los apagones que ocurren en Mérida y todo Yucatán, sino porque no detuvo su paso y ocasionó que los reporteros fueran tras él por los pasillos del Salón Uxmal del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI.

Ante tanta insistencia y la corretiza, el funcionario de la 4T sólo dijo que vino a Mérida para recibir un reconocimiento para su jefa, la secretaria de Energía, Rocío Nahle García. Sobre los apagones, el que calla otorga.