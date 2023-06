Filiberto Pinelo Sansores: La abolición del plan b por la Corte

Como se esperaba, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) volvió a golpear los intentos de las fuerzas que representan a la inmensa mayoría de ciudadanos -que con su voto hicieron posible el ascenso al gobierno de una corriente que tenía entre sus compromisos el de desterrar la corrupción, los engaños, los abusos y los privilegios de quienes gobernaron antes- impidiendo que entraran en vigor las leyes del llamado plan b.

Lo hizo al decidir que la segunda parte de la propuesta de reformas político-electorales conocidas con ese sobrenombre quedaran anuladas. El apodo proviene de que iniciativas anteriores conocidas como plan a, que implicaban cambios a la Constitución, no fueron aprobadas en el Congreso porque la minoría prianista lo impidió; en cambio, las del plan b, que implicaban modificaciones a leyes secundarias, fueron aprobadas en el mismo Congreso por mayoría. Pero la Corte, hizo el uno dos con el Prian y las anuló.

El fin de las citadas leyes era racionalizar el gasto del Instituto Nacional Electoral (INE) y acotar las facultades abusivas que las fuerzas que lo habían tomado se atribuían. El principal punto contencioso radica en la facultad que se arrogaron, ellos y la mayoría de sus consejeros, de ponerse sueldos por encima de los que fija la Constitución y el “derecho” que se asignaron de hacer “ahorros” con el dinero público que se les da e integrar con él fideicomisos que usan en su provecho.

Uno de los compromisos hechos por quien preside el gobierno del país, es el de evitar que los cargos públicos, como ocurría durante las administraciones del PAN y el PRI, fueran fuente de obtención de ingresos desmedidos en discordancia con los sueldos y salarios de la inmensa mayoría de los mexicanos. “No puede haber gobierno rico y pueblo pobre” ha sido la divisa.

Por eso, desde abril de 2019, con un nuevo poder legislativo en funciones -que tenía mayoría de Morena y sus aliados- se aprobó la modificación que faltaba a la legislación secundaria -la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos- para que entrara en vigor la parte del artículo 127 de la Constitución, que desde 2016 existía en ella -en calidad de letra muerta- que exige que “Ningún servidor público podrá recibir remuneración… por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente”.

Es indudable, pues, que desde el 12 de abril de 2019, fecha de entrada en vigor de dicha Ley es una obligación de todos los servidores públicos de la federación, incluidos ministros, magistrados, jueces, consejeros del INE, INAI, COFESE, etc., etc., adecuar sus ingresos al marco legal establecido por nuestra Carta Magna, desde 2016, hace 8 años; sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido no lo han hecho. En consecuencia, están violando flagrantemente la Constitución, pues tienen ingresos con montos superiores a los que deben.

El fondo

Es por eso que la mayoría de los ministros de la Suprema Corte eludieron llegar al fondo del asunto en el caso de la cancelación del plan b. No quisieron exhibirse entrando a la discusión del meollo del asunto que es el manejo de los dineros del organismo electoral, particularmente, el de la pretensión de saltarse las trancas constitucionales y seguirse adjudicando privilegios como si nuestra Carta Magna no existiera, porque ellos, los ministros, cojean del mismo pie. Ellos también tienen una enorme cola, mucho más grande que la de los voraces consejeros y sus seguidores en el INE.

Es inadmisible que quienes son los garantes de que se respete la Constitución del país, esto es, los miembros del Poder Judicial de la federación, sean los primeros en atropellarla. Tienen sueldos que duplican o triplican el monto de lo que devenga el presidente y además otros ingresos que los hacen todavía más insultantes. Además, con los “ahorros” que se fabrican han formado un cochinito de más de 20 mil millones de pesos para incrementar, aún más, sus privilegios. Este es el trasfondo de la decisión tomada por la cúpula del Poder Judicial de la Federación al anular las leyes del plan b.

Les dio vergüenza discutir el contenido de las leyes que anularon -la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral- porque en éstas se proponían cambios que afectaban la facilidad con que servidores públicos entran a saco en el dinero de los contribuyentes para llevárselo a sus bolsas. Prefirieron usar el pretexto de que no se cubrieron las formas en el Congreso, pues de haber entrado al fondo se hubieran dado tiros en el pie, pues es injustificable la existencia de sectores de privilegiados en el aparato del Estado.

Por eso, prefirieron quedarse en la cáscara, no pasar de la superficie, esgrimiendo pretextos al decir que las leyes que nulificaban habían sido aprobadas sin que se hubiesen discutido suficientemente. Sin ninguna facultad para ello, esta mayoría de ministros, determinó que las normas con que, en uso de su propia autonomía, el Congreso discutió el paquete no permitieron la participación de la oposición en la discusión, como si ignoraran que la oposición, desde hace mucho se declaró en “moratoria” legislativa y lo único que hace es obstaculizar los procesos legislativos y votar a todo no, y no obstante ser normas empleadas desde siempre en el Congreso.

Está muy claro que cuando en 2018 la abrumadora mayoría de los votantes mexicanos (el 53 por ciento) sufragó para que se hiciera cargo de la dirección del país el grupo que lo gobierna no se imaginó que su voto no iba a ser acatado por todos quienes forman el gobierno pues no todo éste fue renovado. Se renovaron los poderes Ejecutivo y Legislativo de la nación; pero permanecieron intocados el viejo y corrupto Poder Judicial y los organismos autónomos constitucionales, integrados, sin excepción, con personeros de la mafia que, a medias, fue desalojada, porque sigue atrincherada en cotos de poder.

Por eso, hace falta, ahora, aplicar el plan c, para terminar la tarea.— Mérida, Yucatán.

fipica@prodigy.net.mx

Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa