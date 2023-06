Plaza Grande: Rommel Pacheco afirma que será candidato a gobernador de Yucatán

''Estás muy verde''

Nada bien le fue a Rommel Pacheco Marrufo en una reunión que sostuvo el lunes pasado con militantes del PAN en las oficinas del Comité Directivo Municipal de ese partido en Mérida.

El diputado federal asistió a impartir una plática sobre políticas públicas, que en un principio estaría dirigida a integrantes de los subcomités panistas, pero a petición suya quedó abierta a los militantes que quisieran oírlo. No fue una concurrencia nutrida, pero suficiente para hacer pasar apuros al exclavadista.

Cuando más entusiasmado estaba hablando de su persona y de sus aspiraciones, Rommel Pacheco fue interrumpido por militantes. El primero, según nos afirman, le preguntó si abandonaría el PAN en caso de que no sea candidato a gobernador. El aludido respondió que seguirá en Acción Nacional.

En otra parte de su mensaje, el legislador dijo que tiene las tablas suficientes para ser gobernador, alcalde de Mérida y senador. Y de nuevo le cayeron, pues otro panista le señaló que el más indicado para ser candidato del PAN a gobernador es Renán Barrera Concha, y la persona idónea para representarlos en la contienda por la alcaldía meridana es Cecilia Patrón Laviada.

“Estás muy verde”, le dijeron, según nuestras fuentes. Desencajado y con voz más fuerte, nos aseguran, el diputado federal declaró que él será candidato a gobernador. No precisó en qué proceso electoral ni por qué partido.

Morena tendría ''doble cara'' en Yucatán

Como parte de sus estrategias políticas con miras a 2024, Morena inauguró hace unos días en Progreso las oficinas de su Secretaría de Organización, que está a cargo del progreseño Martín Esaú Velázquez Sosa.

Llamó la atención la presencia de varios dirigentes del partido, lo cual fue visto como un intento de mostrar unidad. El evento fue encabezado por Alpha Tavera Escalante, presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, y Andrés Peralta Rivera, delegado de Gobernación en Yucatán. Los acompañaron Velázquez Sosa, la senadora Verónica Camino Farjat y Rogerio Castro Vázquez, entre otros.

No asistió Joaquín Díaz Mena, delegado de Bienestar, porque, según nos dicen, tiene la indicación de las oficinas centrales de esa dependencia de no mostrarse en eventos políticos. La regla no aplica para Andrés Peralta, a quien se identifica como el responsable de la estructura de operación electoral de Morena con el cargo de delegado de Gobernación.

De acuerdo con morenistas, el funcionario tabasqueño, muy cercano al exsecretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, es quien manda realmente en el partido en Yucatán, aunque Alpha Tavera da la cara oficialmente en los asuntos partidistas.

Se le habría acabado la Luna de Miel con Morena

Un morenista que ahora parece desencantado, o al menos así lo dice en corto, es Raúl Paz Alonzo. De acuerdo con gente que ha tenido contacto con él en las últimas semanas, el senador se declara decepcionado porque en su nuevo partido no ha recibido el trato que, en su opinión, merece.

Le ha costado mucho trabajo hacerse de un lugar en Morena, donde muchos aún lo ven con recelo, a pesar de sus esfuerzos exagerados por llamar la atención al usar un “Amlito” —muñeco de peluche con la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador— en sus recorridos de hace un tiempo y de colocar el emblema del morenismo en su publicidad con un tamaño que iguala al de su nombre.

El expanista, nos relatan personas que lo conocen desde hace varios años, pensó que iba a ser recibido como una gran figura política y esto nunca sucedió, aunque se considera que en 2024 podría quedar en alguna posición política como parte de los acuerdos que lo llevaron a Morena.