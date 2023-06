Cartas al Diario: sobre el corredor turístico

Recibimos un escrito del señor Jorge E. Torre Loria, exsecretario estatal de Turismo, que señalalo siguiente: El ansiado proyecto del corredor turístico y gastronómico de las calles 47 y 60 del centro de Mérida empieza ya a tomar forma.

En la 47, después de varios meses de trabajos, enterrando cables y todo lo que esto conlleva para eliminar los postes de la luz, ya empezaron con la pavimentación de las calles y creo está ya cerca la terminación de la obra, pues lo más complicado parece ya concluido.

Por el gobierno del Estado, que tiene bajo su responsabilidad hacer lo mismo en la calle 60, no se ve ningún avance, a pesar de que en la comida que ofreció la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida para tomarle la protesta a la nueva directiva encabezada por Levy Abraham Macari, le pregunté personalmente al gobernador cuándo empezaban los trabajos y me respondió que en mayo y que no solo abarcaría la calle 60 sino también la Plaza Grande, y en su discurso en el mismo evento también lo reiteró.

Sin ser ingeniero ni mucho menos, los trabajos en dicha arteria serán menos complicados pues, a diferencia de la calle 47, en la 60 ya no hay postes de luz ni cables a la vista, trabajos que en la 47 tardaron mucho tiempo.

Ojalá que la tardanza no se deba a problemas con la autorización del INAH, pues todos sabemos que este instituto es muy riguroso y qué bueno que así sea, pues sin su vigilancia el patrimonio Histórico de la ciudad estaría ya casi destruido.

Si el Ayuntamiento lo consiguió, no veo cómo el gobierno del Estado no lo pueda hacer.

El parque de La Plancha se inaugura en noviembre próximo, la calle 47 ya debe de estar lista para esas fechas y, como dice aquel comercial, “y la 60 apá”.