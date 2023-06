Edgardo Arredondo Gómez: Legalización de las drogas

Toda adicción comienza con dolor y termina con dolor —Eckhart Tolle

“Entonces qué mi valedor: ¿le tostamos las patas al chamuco?” El estibador soltó su diablito, se secó el sudor con un paliacate. Sonrió ampliamente para contestar:

“Ya vas, pero, pos ya doña Lola se anda de mañosa, ya le subió a cincuenta el tabiro”. Su compañero de marras, le dijo más que eufórico: “Pues, ¿qué no te sabes la nueva?, ya el Gobierno autorizó directo la venta —sacó de sus bolsillos una tarjeta—, nada más te registras y tienes derecho a un churro por 10 centavos, pero eso sí, te controlan los que puedes comprar y, pues eso tiene encabritada a “La Chata”, porque dizque ya le están rayando el negocio… pero, la verdad sea dicha: ¿hace cuánto que ya ni pleitos hay, y ya ni vez a estos babosos pachucos aquí en el mercado de la Merced y, ¿te acuerdas del “Tortas”?, que pos, ¿qué crees?, en dos meses que estuvo en Lecumberri los doctores de ahí le dosificaron la heroína hasta quitársela y, me dice su jefecita que Diosito le hizo el milagro, que está recontenta porque ahora sí, su hijo dejó el vicio, y pues ya ves que con el General, no hay cuentos, así como se apergolló a los ingleses y a los gringos con el petróleo, pues mira que así va a acabar con esto de las drogas”.

Ciudad de México, abril de 1940. A solo dos meses de haberse puesto en funcionamiento el Reglamento Federal de Toxicomanías, decretado por Lázaro Cárdenas, los resultados ya eran tangibles. Las personas con problemas de adicción a las drogas dejaban de ser vistos como criminales, otra sería la prioridad: tratarlos como enfermos.

Desde entonces las autoridades asumían el papel para la venta controlada no solo de marihuana, también de la cocaína y la heroína. En la capital, media docena de dispensarios, considerados al inicio del proyecto, se establecieron para este propósito.

Cientos de adictos pudieron comprar pequeñas dosis de cocaína y morfina, bajo estricto control médico, con un programa de reducción gradual de las dosis para desintoxicarlos, pero además con asistencia conjunta de su estado general de salud y la administración de otros medicamentos.

Los arrestos tan comunes en gente que era sorprendida en las calles fumando marihuana o comerciando pequeñas cantidades de drogas fueron desapareciendo. Muchos presos fueron sometidos a revisión de sus respectivos casos, con lo cual se les liberó; ciudadanos cuyo único delito era el ser un consumidor, con lo cual se les alejó de otros reos que pudieran contaminarlos.

Lo anterior permitió que pudieran reunirse con sus familias, mientras recibían tratamiento y podían ser reincorporados a la sociedad.

Como era de esperarse, algunos sectores conservadores criticaron duramente al General, mientras la mayor parte de la prensa, el gremio médico y desde luego los adictos veían con buenos ojos la medida.

Pero, además: el efecto directo contra las mafias que se dedicaban a la venta de estupefacientes que, por primera vez vieron mermadas sus fuentes de ingreso. ¿Cómo competir con el Estado, que redujo hasta en diez veces los precios comparados con el mercado negro?

La nueva estrategia: ya no perseguir; se trató de asistir, regir y controlar. Detrás de esta maniobra estuvo un gran personaje: el Dr. Leopoldo Salazar Viniegra, médico brillante, neurólogo y psiquiatra; humanista, políglota, hombre de ciencia y letras.

Calificado como un visionario, comenzó por romper los mitos sobre los riesgos de la marihuana; lo anterior respaldado con una gran cantidad de trabajos científicos. También determinó el sincretismo entre la adicción y la criminalidad. La dependencia termina por convertir al consumidor en un infractor de la ley, vínculo que se refuerza por la incapacidad para satisfacer su demanda en medio de una sociedad prohibicionista.

De aquí que al drogadicto deba de tratársele como un enfermo y no como un delincuente. Finalmente, el Estado para lograr lo anterior asumiría el monopolio para quebrar financieramente a los vendedores, acabar y evitar la corrupción de autoridades que estuvieran coludidas.

Lamentablemente el sueño de Sandoval Viniegra estalló como una pompa de jabón, apenas seis meses después, para ser precisos, el 7 de junio de 1940, el Presidente dio un paso atrás regresando a su estrategia patibularia.

Eran los tiempos de la II Guerra Mundial. Lázaro Cárdenas pretextó que era muy difícil conseguir cocaína, morfina y heroína debido a la gran demanda por el suceso bélico. Pero se han argumentado otros motivos y para variar los Estados Unidos retorciéndole el brazo al mismísimo general por conducto de Harry Anslinger, el jefe del Buró Federal de Narcóticos, padre de la actual DEA.

Desde entonces conocemos la historia. La segunda mitad del siglo XX pasamos de exportar a consumir.

Muy recordado Gustavo Díaz Ordaz, cuando ante una declaración del presidente Johnson, un reportero americano cuestionó: “¿No le da vergüenza qué México sea el trampolín de las drogas a Estados Unidos?”; el impresentable personaje con su sempiterno rostro adusto le espetó: “Mientras haya alberca, habrá trampolín”.

Pero los tiempos han cambiado. El país que se vuelve consumidor requiere de la infiltración de los criminales para poder vender. Problema no atajado a tiempo y que le estalló a Calderón, pero en realidad era cuestión de tiempo. Por desgracia el conflicto ha escalado.

Las drogas sintéticas más fáciles de producir y de transportar han encontrado un nuevo elemento: el fentanilo, con las ya conocidas funestas consecuencias. El grado de daño es grave no solo en México, Estados Unidos y Europa. Esto ya es una nueva pandemia.

Y aquí cabe preguntar: ¿por qué no revisar todas las estrategias? Con todos los recursos que tienen las grandes potencias que, ¿acaso no es posible que la industria farmacéutica fabrique una tableta de fentanilo cuya pureza no la haga letal, o por favor, no se tiene ya la suficiente ingeniería para a nivel molecular transformar algunas cadenas o enlaces y hacerla menos adictiva?

Si existe la cola sin azúcar, el café sin cafeína, la cerveza sin alcohol, ¿no es factible elaborar drogas sustitutas que las autoridades legalicen para un consumo estrictamente controlado, bajo supervisión médica, como un primer paso para combatir este flagelo?

Basta recordar la misma experiencia que tuvo Estados Unidos con el alcohol; lamentablemente el prohibicionismo no siempre es bueno.

Algo tiene que cambiar cuando dejemos de ver al adicto como delincuente, y tratarlo como un enfermo…, y de paso aplicarlo a nuestra sociedad, enferma de violencia, adicciones y desesperanza.

Tal vez tengamos que reconocernos como país enfermo y dolido. Revisemos estrategias, que cada nación haga lo que le corresponde, esto es un problema global; no se me ocurre otra forma de salir de este atolladero.— Mérida, Yucatán.

arredondo61@prodigy.net.mx

Médico y escritor