Plaza Grande: oscuro panorama para un alcalde en funciones ante señalamientos de la ASEY

Situación complicada

La situación legal del alcalde de Motul, Roger Aguilar Arroyo, es más complicada de lo que parece, pues una de las acusaciones a que se enfrenta es de peculado cometido en pandilla, es decir, que hay más personas involucradas.

De acuerdo con fuentes del ámbito judicial, esta denuncia es una de las promovidas por la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) y se refiere al doble cobro de una calle construida en 2018, en la primera administración municipal de Aguilar Arroyo.

Como informamos hace dos días en esta misma columna, el Ayuntamiento de Motul reportó dos facturas por la misma calle a la autoridad auditora, una fechada en 2019 y otra en 2021, en ambos casos por una cantidad cercana a los 900 mil pesos. En un principio, nos aseguran, el alcalde trató de llevar los reflectores a un funcionario municipal y a la empresa constructora, para que fueran considerados los únicos culpables, pero el juzgado donde se ventila el caso se percató de que en los documentos de la obra estaban también las firmas del primer regidor y de otros integrantes de la Comuna motuleña, así que ordenó la comparecencia de los involucrados.

La audiencia de vinculación, como publicamos también, se debió celebrar el 24 de mayo pasado y fue diferida a petición de la defensa de los señalados, quienes de todas maneras se tuvieron que presentar al juzgado. El problema no termina allí, porque la primera factura –la válida– sí tiene el aval del Cabildo, pero la segunda no, o sea, también se usurparon las funciones del cuerpo edilicio.

A este lío de Roger Aguilar se suma un fallo adverso del Tribunal Superior de Justicia, del que dimos cuenta ayer. Al resolver sobre una impugnación de la Fiscalía General, el máximo tribunal del Poder Judicial del Estado ordenó vincular a proceso al primer concejal y otros funcionarios de Motul, por paneles solares que fueron cobrados pero no instalados. Aguilar Arroyo llegó dos veces al Ayuntamiento motuleño bajo las siglas del PRI, pero ahora es abierto operador de Morena y, según nos dicen, goza de la protección de los delegados de Gobernación y de Bienestar en Yucatán, Andrés Peralta Rivera y Joaquín Díaz Mena, respectivamente.

Afición política ''en calma''

Quizás por no ser un año electoral en Yucatán, en la presente temporada de la Liga Mexicana de Béisbol son pocos los políticos que se han hecho presentes, al menos con notoriedad, en los juegos de Leones de Yucatán en el parque Kukulcán Álamo. Si acaso, el palco del gobierno del Estado ha recibido ocasionalmente al gobernador Mauricio Vila Dosal y a algunos secretarios y directores de dependencias.

Por eso no dejó de llamar la atención la asistencia, el lunes 29 de mayo, del alcalde Renán Barrera Concha al encuentro entre los felinos y los Diablos Rojos de México. Discreto, mezclado con el público en las butacas de la sección 16 y sin forzar saludos como habitualmente hacen otros personajes políticos, el primer regidor meridano presenció el partido con su familia y los aficionados presentes –excepto los que estaban cerca de él– no supieron de su presencia sino hasta que mencionaron su nombre en los altavoces y se le vio en la pantalla gigante del estadio en un momento de la “Bongos cam”, simulando, como solicita el anunciador, que estaba tocando esos instrumentos musicales de percusión, que en su caso le son muy conocidos.

Tampoco pudo evitar que Leonel el Coronel, la mascota del equipo, le hiciera bromas que culminaron con un abrazo. Cuando acude al parque de la serpiente emplumada a disfrutar del béisbol, el primer regidor siempre está en la zona de butacas, nunca en palcos, y acostumbra acudir con su familia. En el encuentro con los Diablos Rojos lo acompañó también Jesús Aguilar y Aguilar, director de Bienestar de la Comuna meridana.

Nuevo revés a un colectivo

Los integrantes del colectivo “La esperanza de Sitilpech” siguen perdiendo el juicio contra la granja porcícola “Kankabchén II”, instalada en terrenos de esta comisaría de Izamal, porque el viernes pasado las autoridades judiciales fallaron de nuevo en su contra: el juzgado de Control con sede en Kanasín prohibió a las personas denunciadas y vinculadas a proceso que se acerquen a las instalaciones porcícolas como una medida cautelar más en contra de ellos.

La prohibición es para evitar posibles daños a la propiedad ajena de la empresa privada, porque los acusados continúan con su actitud bélica contra la granja.

El mismo tribunal del fuero común vinculó a proceso a Mario Jesús P.M. alias “Macuayer”; Alejandro P.K alias “Don Necho”; Juan Diego V.C. alias “Soda”; María Victoria P.M.; Jesús Ariel U.O. alias “Plomo”; Arturo A.M. alias “Roba vaca”; Israel E.C. alias “Neca”; y Herber U.O. alias “Águila”.

Todos fueron denunciados por el Incay en su momento por el bloqueo a la carretera estatal Izamal-Cenotillo-Tunkás-Sitilpech durante una protesta donde exigieron el cierre de la granja por la contaminación del aire y agua de este poblado. Además, el Tribunal Colegiado desechó su demanda de amparo de los inconformes y ordenó la reapertura del centro de crianza de cerdos.

Reclamos mal dirigidos

No cabe duda que la molestia de los activistas de Sitilpech es muy grande no solo porque no lograron su objetivo del cierre de la granja porcícola, sino porque ahora tienen varias restricciones.

Y esa molestia la soltaron contra el presidente municipal de Izamal, Warnel May Escobar, del PRI, porque en una visita a Sitilpech el sábado pasado para la entrega de apoyos, el grupo que lucha contra la granja le reclamó airadamente al alcalde su falta de apoyo, aunque la realidad en los juicios ministeriales y judiciales poco puede hacer una autoridad municipal porque los impartidores de justicia son otro poder autónomo y con especialistas en derecho.

Estas derrotas jurídicas son producto quizá de la mala asesoría que recibieron o porque no tuvieron la razón científica para sostener sus acusaciones.

¿Terminó la ola migrante?

Como por arte de magia desaparecieron las detenciones de personas extranjeras indocumentadas que ingresaban al territorio yucateco en su ruta de viaje para Cancún, Quintana Roo, en los últimos meses. No es que la ola migratoria temporal que vivió Yucatán, con más de 300 detenciones, haya desaparecido o que los agentes migratorios y policiacos les den libre tránsito, sino que los polleros hallaron una ruta menos vigilada para llegar a Quintana Roo.

Hoy, según nos comentan, los polleros utilizan la carretera Escárcega, Campeche, a Chetumal, Quintana Roo, para llegar a Cancún, que es donde trabajan de manera temporal los migrantes para reunir dinero para que continúen su viaje o para abordar un avión que los lleve a la frontera con Estados Unidos.

Por la pipa de la paz

Pues parece que el miedo pudo más que las ganas de la Asociación de Restaurantes de Valladolid (Arvay) de denunciar penalmente al alcalde Alfredo Fernández Arceo por los tan cacareados delitos de “abuso de autoridad, cohecho, corrupción y extorsión”, el nombre extendido de los polémicos “moches”.

No le conviene a la agrupación porque, más tarde que temprano, sus socios tendrán que pagar los “donativos” de $180 mil que Fernández Arceo pide como condición para que les autorice los permisos para vender bebidas alcohólicas.

Y es que, bien o mal, con la venta de bebidas alcohólicas los establecimientos del ramo basan sus ingresos. Ya el presidente de ese organismo, Jordi Abraham Martínez, debe dejar de dar excusas, de “estirar el chicle”, y admitir que se trató de un exabrupto al calor del desparpajo de Fernández Arceo de extender la mano para pellizcar la “lanita” para la obra social que presume.

Deberá fumar la pipa de la paz con “el maestro” o la agrupación restaurantera “hermana” en esa misma ciudad, la Asociación de Restaurantes y Servicios Gastronómicos de Valladolid (Reserva), le seguirá ganando por varias narices y hablando en representación de todos cada vez que su líder, Carlos Guillermo Aguirre Aguilar, sea el representante oficial de la Sultana del Oriente en eventos.

Este dirigente sí tiene buenas migas con Fernández Arceo, pues a él no lo echó al costal de “títeres, berrinchudos, hipócritas, egoístas, mediocres, ridículos, mentirosos, frustrados, soberbios y chantajistas” (así les dijo), como sí lo hizo con todos los demás luego que un hotelero se quejó por el ruido que se hacía por la construcción de una fosa en el mercado municipal cercana a su hotel.

Por cierto, el alcalde nunca ofreció una disculpa por el rosario de insultos que dedicó a los empresarios. Así que, si se hacen cuentas el marcador va: alcalde, 2; restauranteros de la Arvay, 0 (-$180,000).