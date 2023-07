Filiberto Pinelo Sansores: El clóset de la derecha

El bloque de la derecha no se mide en el afán de construir una narrativa que haga convincente ante la sociedad su esfuerzo por demostrar que sus integrantes ya no son los mismos que cuando gobernaron al país, porque han cambiado, se transformaron, y ahora son diferentes a aquéllos que lo hundieron en el lodazal de la pobreza, los privilegios, la corrupción, los acuerdos con el crimen organizado, el enriquecimiento de ellos y sus socios privados —que no pagaban impuestos o se beneficiaban con las privatizaciones—; y que ahora que, según dicen, el país está peor que nunca, ellos —los que casi lo destruyeron— son quienes pueden salvarlo y volverlo a la senda del progreso. ¡Vaya cara dura!

Pretende que la sociedad mexicana padece de amnesia y que no recuerda cómo quienes quieren regresar lo saquearon a la medida de su gusto y no sólo eso crearon las condiciones para que se desarrollara el crimen en él. El mejor exponente de la alianza de gobernantes y criminales en nuestro país es Genaro García Luna quien durante dos sexenios fue el encargado de su seguridad y, como todo mundo sabe, se coludió con el narco y dio lugar al crecimiento exponencial de la violencia que hasta hoy padece México y de la cual echan la culpa a quien la está combatiendo y una palabra no dicen de quienes la crearon.

¿Por qué no explica esa derecha la razón por la cual, ninguno de quienes hoy están dedicados a armar la candidatura de su bloque denunció esta colusión criminal que convirtió a México en un narcoestado?

¿Por qué no hablan de esto, tan lenguaraces que son que todos los días hacen reclamos al presidente porque no ha resuelto los añejos problemas que sus gobiernos durante décadas crearon? ¿Qué hubiera pasado si en lugar de haber puesto a un criminal como jefe de seguridad del país los gobiernos de Fox y Calderón hubieran puesto a cuidarlo a una persona decente? México no tendría los altos índices de criminalidad que padece.

¿Y qué hubiera ocurrido si el siguiente gobierno del Prian, el de Peña, hubiera puesto en los cargos de seguridad y procuración de justicia del país a personas idóneas y respetables y no a personajes simuladores y corruptos como los que ayudaron a narcotraficantes a desaparecer a estudiantes? Que nunca hubiera ocurrido el secuestro y desaparición de 43 jóvenes y en el caso de que esto hubiera sido, no hubiera existido después la farsa de un juicio en que un procurador general de justicia, Murillo Karam, y un jefe de Investigación Criminal, Zerón de Lucio, mediante el uso de la tortura, protegieran a los autores.

Es mucha hipocresía estar denunciando una y otra vez que la estrategia de seguridad del actual gobierno no sirve, pese a que los números dicen otra cosa, y no decir una sola palabra del crimen cometido por los gobiernos de Fox y Calderón al haber puesto como zar del combate al crimen durante 12 años, al condenado hoy por una corte estadounidense, ni menos sobre la continuación de tal política otros 6 por el siguiente gobierno.

La derecha tiene muchos esqueletos en el clóset. Pero no se hace cargo de ellos. Fueron sus partidos, PAN y PRI —el PRD, era de izquierda, y sólo cuando se desfondó, quienes se quedaron con los pedazos lo convirtieron en mozo de estoques de aquellos dos— los que llevaron los sistemas de salud y educación al estado de postración en que fueron encontrados; fueron ellos los que, en lugar de convertir a la CFE y a Pemex en baluartes para el desarrollo de México, sea por su ideología entreguista, sea por su ambición al dinero —porque en cada venta recibían su parte— empezaron a rematar ambas empresas del estado por partes.

Para nadie es un secreto que la privatización de la salud durante el periodo del Prian fue desde limitar el ingreso a las escuelas de medicina de carácter público a jóvenes que querían estudiar la carrera, alegando falta de cupo —con lo que fueron reduciendo el número de profesionales de la salud que el país requería de tal modo que ahora se ha tenido que traer médicos especialistas del extranjero— hasta entregar hospitales públicos a empresas privadas para que los administren a muy alto costo —el Hospital de especialidades del ISSSTE de Susulá, es un ejemplo— o partes de estos hospitales —los servicios de ambulancias del mismo ISSSTE estaban subrogados a empresarios privados— hasta el negocio de la compra de medicinas al doble de su precio.

Tampoco lo es que la educación pública fue abandonada durante el periodo neoliberal por los gobiernos del país en manos de la cacique del SNTE, Elba Esther Gordillo, que se encargaba de poner a los funcionarios que la dirigían a nivel nacional y que cuando fue defenestrada, quien la sustituyó en esta tarea, Aurelio Nuño, secretario de Educación, se alió con el magnate Claudio X. González, en el propósito de imponerle al magisterio una reforma educativa lesiva a sus intereses y ocasionaron una revuelta magisterial que duró varios años.

¿Para qué quiere la derecha volver al poder? ¿Para continuar con la misma política que tanto daño le causó al país? Porque hasta este momento no ha ofrecido algo diferente a lo que le hemos conocido; fuera de las generalidades y los lugares comunes no se atreve a decir nada concreto sobre lo que piensa hacer en el remoto caso de que el pueblo la deje regresar.

¿Reanudaría las privatizaciones? ¿Congelaría los montos destinados a los programas sociales? ¿Volvería a su política de mantener abatidos los salarios de los trabajadores como hizo durante años?

Señal inconfundible para los electores es el haber nombrado el bloque al priista José Ángel Gurría, conocido también como el Ángel de la Dependencia, exfuncionario de los gobiernos priistas de Salinas y Zedillo, con quien fue secretario de Hacienda —y en esa condición, uno de los orquestadores del atraco conocido como Fobaproa— para que le elabore su plan de gobierno. Muy mala tos tiene María: es lo que sugiere esta decisión.— Mérida, Yucatán.

Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa