Edgar Jesús Conde Valdez: ¿Claudia, Marcelo o Xóchitl?

Cuando salió a la luz “Pronósticos Deportivos”, en el ya lejano 1978, muchos de los conocedores del deporte se acercaron a participar en esta “actividad” que, dada sus variables para pronosticar un resultado, parece más un sorteo que otra cosa; es decir, a veces tiene más probabilidades de acertar a los marcadores un neófito que un amplio conocedor de la materia.

En pocas palabras, los resultados no son los que todo mundo o el común denominador esperaban, sino lo que solo calcularon unos cuantos.

En política ocurre algo parecido a eso pues, cuando todo parece estar “cocinado” para un lado, ocurre algo que hace mover tendencias, comentarios, encuestas y apuestas.

En las épocas del partido hegemónico en México, donde el autoritarismo hacía cíclica la victoria presidencial del mismo partido, los dichos y refranes de famosos políticos se hacían proverbiales. “La forma es fondo”, de Jesús Reyes Heroles, o “Político pobre, pobre político” del maestro Hank González, o “El que se mueve no sale en la foto”, de don Fidel Velázquez, solo eran unas cuantas frases que se volvían normas para estar en el juego político, pues cuando la línea estaba trazada ya nada la movía.

En los tiempos modernos habría que inventar nuevas frases, pues todo cambia en cuestión de horas, debido a la globalización, la tecnología de las comunicaciones y, en el caso de nuestro país, a la alternancia en el poder.

Lo más fácil para dar un pronóstico es decantarse, en todos los casos, por los punteros. En el caso de la política mexicana del momento serían Claudia, Marcelo o Xóchitl (en orden alfabético para evitar preferencias).

En 24 horas la ingeniera de origen otomí Xóchitl Gálvez Ruiz sacudió todos los números probabilísticos sacando a la competencia de un letargo en que se encontraba, debido a que, aparentemente, todo estaba claro, pues no había por dónde que cualquiera de los punteros por la oposición a través de un Frente o Alianza le ganara a cualquier corcholata que saliera para abanderar la causa de Morena.

Santiago Creel, Enrique de La Madrid, Lilly Téllez, etc., no tienen nada qué hacer ante la Sheinbaum, Ebrard o el que resulte su adversario, pues no levantan ámpula o ánimo en la oposición por ningún lado. Solo bostezos.

Pero al salir a la luz la imagen de esta mujer cuyo estandarte es el hecho de ser algo así como el “sueño mexicano” al tener una historia de vida parecida a la de Benito Juárez (por supuesto que valga la comparación), ha vuelto por demás interesante esta precampaña, que no es precampaña oficialmente (pero sí es de facto) y tiene nombre especial tanto por Morena como por la oposición. Esto con el fin de no incurrir en un delito electoral.

Ahora, adelantando acontecimientos y recalculando esta ecuación, quizás el ganador(a) de esta anticipada y previa sacudida mediática tenga nombre y apellido y, para facilitar su búsqueda, analicemos algunos panoramas.

Hoy por hoy los números dicen que Claudia Sheinbaum lleva la delantera en Morena y es la favorita de muchos motores de la maquinaria morenista. Además, según encuestas, se llevaría la presidencia al ser abanderada del partido en el gobierno.

Si damos por descontado que Xóchitl ganará la candidatura por el Frente, entonces lo más probable es que se tenga que enfrentar a uno de los dos punteros del partido guinda, Claudia o Marcelo. El primer panorama posible sería que, si resultan las dos féminas las que encabecen la lucha por la presidencia, se enfrentarían de mujer a mujer, lo cual indicaría que es muy posible que esa alianza de la oposición se acerque mucho en puntajes a Morena pues, entre otros aspectos, al menos en debates o dimes y diretes tiene la Xóchitl más tela de donde cortar que su contrincante femenina, que tampoco se caracteriza por ser una lumbrera en el debate o la oratoria.

Además, el porte y origen indígena de la hidalguense, su biografía de esfuerzo y el lenguaje folclórico o carretonero (por no decir otra palabra usada por todos), la hace parecer más candidata de Morena que la Sheinbaum, que a su lado más parece una fifí, pues, además, si nos vamos por el lado del nacionalismo autóctono que tanto pregonan los morenistas, ni su apellido es Pérez o García, sino extranjero.

Si la ingeniera Gálvez se enfrenta a Marcelo Ebrard, habría otro panorama.

Marcelo Ebrard Casaubón es, a todas luces, un fifí incrustado en Morena. Pero su capacidad camaleónica de mimetización y su carrera política lo hace ser muy bien visto por un gran sector, pues lo consideran intelectual, conciliador, preparado y con experiencia para estas lides.

En un enfrentamiento entre Marcelo y la oriunda de Hidalgo, las cosas estarían interesantes pues la seriedad y cordura de Ebrard, por un lado, y la dicharachería y respuesta fácil y sencilla que caracteriza a Xóchitl harían un debate sumamente interesante que sacudirían el proceso a su punto máximo.

Además de que muchos votantes que no están con Morena, ni lo estarían con la Sheinbaum, sí estarían con Marcelo en caso de ser el candidato, lo cual se traduciría en más votos para su partido y asegurar, de alguna forma, la carrera por la presidencia para Morena, y de esta manera, no arriesgarse a que el fenómeno Xóchitl se salga de control y pueda darles un susto mayúsculo.

Claro que todo lo anterior es muy poco en relación con todas las variables que intervendrán en estos complicados procesos políticos, pues factores clave como los poderes fácticos harán su labor para llevarle agua a su molino a quien más convenga.

Y mientras tanto, los ciudadanos de a pie podremos entretenernos sacando conclusiones o pronósticos de lo que ocurrirá en esta ruleta política. O acabamos sentados, siendo espectadores de este nuevo coliseo romano, que más analogía tendría con un casino político.

El mercantilismo político. En los últimos tiempos, en nuestro país, hemos observado cómo las ideologías partidistas día a día van siendo lo de menos en política. La oposición, en su desenfrenada carrera por parar a la aplanadora guinda, se agrupa entre organizaciones y partidos políticos, aunque sean éstos sus anteriores némesis.

¿Cuándo se iba a ver a partidos como el PAN, el PRI o el PRD, agarrados de la mano fingiendo un tórrido romance?

Y si el elegido a representar esta alianza, pertenece a algún partido de estos tres mencionados, cuyas ideologías son contrarias a la de los otros dos, ¿No sería algo así como “meter al zorro a cuidar el gallinero”?

Claro, existe una frase longeva en la política, pero vigente hasta estos tiempos, atribuida al italiano Nicolás Maquiavelo: “El fin justifica los medios”, que hace veces de eso mismo, justificar los actos para obtener el triunfo por encima de todo, y cueste lo que cueste.

Lo que tanto se criticó con anterioridad, ahora son banderas de campaña. No es extraño que interesados en candidaturas (ya no sé si llamarlos precandidatos o de qué manera), por la oposición, ven con buenos ojos lo que antes llamaban “dádivas” o dinero tirado a la basura, al referirse a los programas sociales, como apoyos y becas. Claro, decir esto proporciona votos.

Más tarde que temprano, el mercantilismo político empezará con lo que la gente llama “guerra sucia”, que no es otra cosa que “sacar trapitos al sol”, donde saldrá la cola del que la tenga y se hará más larga a medida de algún interés que quiera alargarla.

Por eso el refrán más recomendable para la gente que incursiona en esta actividad sería el siguiente: “El que tenga la lengua larga, que tenga la cola corta”. Y el que no, pues no.— Mérida, Yucatán.

condeval1@hotmail.com

Ingeniero, maestro en Dirección de Gobierno y Políticas Públicas.