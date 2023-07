Marcelo Pérez Rodríguez: Negligencia mortal

Aitana es la menor que ingresó al IMSS de Playa del Carmen y no salió con vida. Un elevador, con un sinfín de desperfectos y sin ser reparado durante largos meses, aprisiona a la menor y se da el fatídico desenlace.

La noticia sacudió los corazones de toda la sociedad, que no podía dar crédito a esta tragedia dolorosa. No era posible que una niña de seis años, que fue a consultar por dengue, al ser trasladada en camilla, un elevador sin mantenimiento le quite la vida.

¿Cómo? ¿Por qué? ¿Un elevador? Eran preguntas que nos hacíamos al tratar de digerir la fatal noticia. Era inaudito, pero poco a poco salían a relucir las deficiencias de un espacio tan importante en un hospital para el traslado de los pacientes y, sobre todo, la negligencia de las autoridades del nosocomio y de una empresa.

Y sí, este “accidente” ocurre por la negligencia de muchos. No era posible que un elevador tuviese deficiencias y desperfectos tan graves que pudieran quitarle la vida a cualquier paciente que lo utilizara.

Pero la negligencia se magnifica porque desde hace más de tres años, según manifestaron trabajadores del lugar, ese elevador presentaba irregularidades. Es más, horas antes del trágico y doloroso desenlace la empresa encargada de las reparaciones y mantenimiento, Sitravem, S.A. de C. V., envió a una persona para que arregle los desperfectos.

El trabajador de la empresa supuestamente revisó, valoró y debió reparar las anomalías detectadas o, en su defecto, si no podía arreglarlo debió avisar a las autoridades del instituto o a los administrativos encargados de los elevadores para inhabilitarlo, mientras se reparaba y se dejaba en condiciones adecuadas.

Pero no, no hubo nada de eso. Ni la empresa encargada de reparar los elevadores, ni los encargados de vigilar y estar pendientes del mantenimiento y las reparaciones actuaron de manera eficiente y responsable.

La negligencia de ambas partes, de una empresa encargada del mantenimiento y de las autoridades del IMSS de Playa del Carmen por hacer caso omiso, se conjugó para desencadenar una dolorosa tragedia.

No es posible que un simple elevador que arrastraba deficiencias desde varios años y que eran reportadas por trabajadores y usuarios no se haya arreglado pronto, peor aún si horas antes un trabajador de la empresa, al acudir para detectar esas irregularidades, no reparó nada, ni detectó nada, ni avisó sobre los daños que tenía.

Una menor falleció por esa negligencia. Una tragedia que enluta un hogar. Una muerte que no debió ocurrir si la eficiencia estuviera presente.

Las autoridades del IMSS culparon al principio al camillero que llevaba a la menor por homicidio culposo y en un comunicado expresaron que la niña era bien atendida, que se investigaría el trágico caso y que apoyarían en todo a los familiares.

Sí, pero del elevador sangriento, horrendo, monstruoso, así se convirtió por falta de mantenimiento y reparaciones, no se habla, tampoco se habla de la negligencia de las autoridades.

Como se hace en estos casos, tal vez se separen del cargo a empleados menores, pero los altos funcionarios y el director del hospital también tienen responsabilidades, y muy grandes en este doloroso y trágico suceso.

Afortunadamente, el camillero fue liberado, pues es víctima también de esa negligencia, quedó atrapado, salió como pudo y trató de rescatar a la niña. Él y otras personas hicieron hasta lo imposible para sacar a la menor que quedó aprisionada, pero la tragedia estaba consumada.

¿Hay culpables? Por supuesto. Esto se vislumbraba y la menor fue víctima de las deficiencias: De las autoridades que no actuaron rápidamente y de la empresa que no actuó con eficiencia. Hay negligencia por ambas partes y las investigaciones deben dirigirse por esos caminos sin dobleces, ni preferencias.

Esta negligencia mortal segó la vida de una menor, Aitana, oriunda de Tinum, Yucatán, y ella merece justicia por esos olvidos, errores y falta de responsabilidad. También, en nombre de ella promover que los elevadores sean revisados periódicamente y darles un mantenimiento eficiente.

Un elevador sangriento, la negligencia con olor a muerte, una menor que pierde la vida, es una realidad que sacude los sentimientos en el país. Si fuera una película de terror sería filmada totalmente en el IMSS de Playa del Carmen. Una dolorosa tragedia que no debe repetirse y que exige justicia.— Mérida, Yucatán.

Profesor