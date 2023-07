Marisol Cen Caamal: la verdad detrás del trend Rosa Pastel

“Todo acabó, no queda más, seremos dos extraños, yo te olvidaré, me olvidarás, hasta nunca. ¿Y dónde quedó ese botón? Que lleva a la felicidad, luna de miel, rosa pastel clichés y tonterías. Y al final, ni hablar, los dos nos destruimos. Y al final ¿Qué tal? Tú y yo ya no existimos”.

Así dice uno de los párrafos de la letra de la canción “Rosa Pastel” de Belanova, una canción que se ha vuelto uno de los trending Topic más tristes de TikTok. En los videos que los usuarios suben a esa red social, teniendo como fondo musical la canción de Rosa Pastel, se pueden ver fotos de jóvenes ilusionados, con lo que creen que lograrán después de concluir una carrera universitaria; posteriormente, se muestran fotos o videos de sus trabajos actuales, como vendedores en tiendas de conveniencia y supermercados, conductores de taxis de aplicaciones, y otros trabajos similares que distan mucho de sus expectativas de años anteriores.

Esta tendencia en redes, que parecería solo una más, expresa muy bien el sentir de muchos jóvenes, que después de concluir sus estudios universitarios, se sienten frustrados porque se dan cuenta de que la vida no es de color rosa pastel.

Muchos de nosotros conocemos personas, que a pesar de que concluyeron una licenciatura o incluso posgrados, están actualmente desempleados o subempleados.

Según la Encuesta Nacional de Egresados 2022 elaborada por el Centro de Opinión Pública de la UVM, y aplicada a egresados de instituciones públicas y privadas de educación superior, el salario mensual promedio en el año de egreso para las mujeres fue de $8,470, mientras que para los hombres fue de $10,628.

Si revisamos la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2020, que es la última que está disponible, en el caso de Yucatán el ingreso para quienes tenían una carrera profesional completa o incompleta era en promedio de $14,379 mensuales para los hombres, y $8,039 para las mujeres. El promedio mensual para ambos sexos era de $11,320.

Aclaro que esta encuesta no se refiere solo a egresados, sino al promedio de todas las personas, con diferentes años de experiencia que tenían una carrera profesional completa o incompleta, que respondieron la muestra de la encuesta.

Con ese nivel de ingresos en Yucatán, uno puede sobrevivir. Pero ni soñar con comprar una casa en un fraccionamiento de clase media, porque las mensualidades a pagar por esas casas que cuestan cerca de un millón de pesos rondan los $10,000 mensuales.

Según la misma ENIGH 2020, para quienes tenían un posgrado completo o incompleto, el ingreso mensual promedio en hombres era de $34,001, mientras que para las mujeres era de $27,501.

Esta es una evidencia real de que los grados académicos ayudan a mejorar el nivel de ingresos, aunque aclaro que no son una garantía.

En este reñido mundo laboral, donde no solo se requiere tener conocimientos sino también habilidades y actitudes, lo que ahora se conoce como competencias laborales, más nos vale no quedarnos atrás.

Ahora que estamos próximos a comenzar un nuevo curso escolar, con miles de jóvenes entusiasmados con iniciar su vida universitaria, y tal vez soñando con su futuro color rosa pastel, a quienes somos papás nos toca abrirles los ojos desde ahora. La etapa universitaria no solo se trata de ir a las clases a pasar las materias obligatorias. Hay que aprovechar para obtener experiencia laboral, dominar varios idiomas, obtener certificaciones en softwares, certificaciones para desempeñarse en áreas laborales especializadas y sobre todo, desarrollar actitudes como liderazgo, creatividad, iniciativa, disciplina, solo por mencionar algunas.

No, el mundo no es color rosa pastel. Quienes tenemos más años ya lo sabemos. Como también sabemos que, con esfuerzo, constancia y disciplina, al menos podemos evitar que sea tan gris y sombrío.— Mérida, Yucatán.

marisol.cen@kookayfinanzas.com

Consultora Financiera y Directora de las Licenciaturas en Administración y Finanzas, Universidad Anáhuac Mérida.