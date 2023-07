Olegario M. Moguel Bernal: La nueva ley del eterno retorno

El rostro de don Polo Ricalde y Tejero dibujaba un gesto confuso, entre la emoción y el enfado, una cara a medio camino de la excitación al desencanto. En el rincón más alejado de la puerta del café del norte de Mérida que gustaba frecuentar, bebía a sorbos un expreso cortado al tiempo que hacía anotaciones en su libreta negra, con su bella letra palmer. A su lado, el Diario religiosamente leído y, en otro extremo, un libro cuyo aspecto estaba lejos de ser flamante.

“No sólo dejó un legado de letras inteligentes y reflexivas de las profundidades humanas y políticas; su vida fue también un recordatorio del carácter efímero de gobernantes y regímenes políticos. Les recuerda a esos que aspiran a la inmortalidad que no son sino polvo y paja”, escribía.

—Don Polo, lo veo muy metido en sus apuntes. ¿De qué escribimos esta vez? —preguntó Ángel Trinidad al tomar asiento frente a su amigo.

Sin pedir permiso, levantó el libro y vio la tapa.

—“La insoportable levedad del ser” —leyó—. ¿Y esto?

—Respondo a tu primera pregunta: escribo apuntes sobre lecciones que, a mi parecer, nos legó el autor de ese libro —dijo—. No me refiero al contenido de la obra, que de suyo es magnífico, sino a la vida del autor. Tuvo que huir de su país y le quitaron la nacionalidad. ¡Hazme favor! ¡Le quitaron la nacionalidad!

—¿Era nicaragüense? —preguntó Ángel Trinidad—. Ya ve usted que a Daniel Ortega le ha dado por quitar nacionalidades a religiosos y escritores que le resultan incómodos.

Ángel Trinidad leyó en la tapa del libro el nombre de Milán Kundera.

—Esas decisiones trasnochadas que toma don Daniel son propias de otra época, de cuando el régimen soviético ocupaba la entonces Checoslovaquia.

—¡Uy! ¡Eso fue hace mucho tiempo!

—Pues así de extraviado está ese caballero.

Ángel Trinidad pidió un café americano, tomó de nuevo el libro y preguntó:

—¿De qué trata? El sólo título invita a reflexionar, aunque no tengo idea sobre qué.

Don Polo emitió un suspiro y exclamó: “Es un magnífico momento para leer o releer la obra de Milán Kundera. Puede ser a manera de homenaje, con motivo de su fallecimiento el miércoles pasado. Pero más bien debe leerse por la exquisitez de su contenido y la narrativa plena e inteligente del autor”.

—Sobre el contenido —prosiguió—, no te diré mucho, porque prefiero que lo leas.

—Mejor cuéntemelo.

—No. Sería egoísta de mi parte privarte de su lectura contándote la novela. Además, es una obra que no se puede contar. Así de simple —respondió don Polo—. Lo que sí te diré es que está inspirada en la ley del eterno retorno de Nietzsche… No pongas esa cara. Verás que no es tan complejo.

—Dice Kundera: “…una guerra entre dos Estados africanos en el siglo catorce… no cambió en nada la faz de la tierra, aunque en ella murieran, en medio de indecibles padecimientos, trescientos mil negros. ¿Cambia en algo la guerra entre dos Estados africanos si se repite incontables veces en un eterno retorno? Cambia: se convierte en un bloque que sobresale y perdura, y su estupidez será irreparable” —añadió don Polo.

—¡Vaya! O sea que si algo que no nos afecta directamente ocurre una vez, puede pasar inadvertido por grande que sea, pero si se repite una y otra vez puede causar mucho impacto…

Don Polo asintió.

Ángel Trinidad se quedó pensando y, tímidamente, dijo:

—Pues en México hay algo que se repite una y otra vez todas las mañanas y parece estar llevando al país a situaciones irreparables, como dice ese Kundera.

—En efecto. Eso está pasando justo ahora: en su desesperación, AMLO se ha lanzado en forma desbocada contra Xóchitl Gálvez, que aún no es candidata. No puede negar que le ha movido el tapete muy seriamente. Lo tiene extremadamente preocupado, tanto que cae en ilegalidades una y otra y otra vez, en una ley del eterno retorno.

Apuró el expreso cortado y agregó:

—El AMLO que muchos extraviados vieron con unos ojos antes y al principio de su gobierno, ahora lo están viendo en toda su crudeza como un ser desesperado, que con ello pierde todo el carácter de líder que alguna vez quiso proyectar. No es lo mismo el AMLO que plantea un tema una vez, que el machacón que de tanto ir el cántaro al agua saca el cobre en forma descarnada. Vuelvo a Kundera: “Si la Revolución francesa tuviera que repetirse eternamente, la historiografía francesa estaría menos orgullosa de Robespierre… Hay una diferencia infinita entre el Robespierre que apareció sólo una vez en la historia y un Robespierre que volviera eternamente a cortarle la cabeza a los franceses”.

—O a pasarse las disposiciones del INE por el arco del triunfo en su afán de seguir atacando a Xóchitl.

—En efecto, y después de lanzar el puyazo, pone a un ejército de corifeos a sueldo que trabajan por dos vías: una, por medio del ataque directo a la hidalguense, recurriendo a artimañas tan burdas como la mentira abierta, y la otra vía es con otro ejército tratando de ocultar la realidad alarmante del país en materia de seguridad, salud, educación, ciencia y tantos ámbitos más.

—Una máscara de país…

—En efecto. Por eso bien te convendría leer este libro —posó la mano en la cubierta—. Kundera profundiza en el mensaje de lo políticamente kitsch, una mascarada burda que procura mostrar lo que no es, mediante la pluma de los propagandistas del régimen.— Mérida, Yucatán.

