Edgardo Arredondo Gómez: El sentido del altruismo en la Medicina

Aquél que procura asegurar el bienestar ajeno, ya tiene asegurado el propio —Confucio

“No pues, para eso no más…, no hay, doctorcito”. Esa fue la respuesta cuando revisaba a un veterano campesino y le preguntaba acerca del por qué no empleaba unos zapatos cerrados.

Ahí estaba absorto contemplando la planta de sus pies, de un espesor inusitado, tan gruesa como una suela de zapato, con grietas y un serio problema en el derecho por una artropatía de Charcot.

Minutos después, observaba a una niña de 6 años caminando con un patrón peculiar conocido como: “marcha de patito”, resultado de una luxación congénita de ambas caderas, que no había recibido ningún tipo de tratamiento, una patología que diagnosticada oportunamente tiene un manejo ortopédico tan simple que no salía del enojo preguntándome por qué nadie lo había detectado al nacimiento o en sus primeros meses de vida.

Mis cavilaciones fueron interrumpidas cuando la madre de la pequeña me dijo: “Así, igualito camina su hermana…”; minutos después examinaba a una chica de 14 años con el mismo problema.

La artropatía de Charcot, complicación en diabéticos sin control y la luxación congénita de cadera inveterada, dos patologías que adquieren otra dimensión cuando se presentan en pacientes con una cobertura médica precaria.

Sin temor a equivocarme era la primera vez que estos pacientitos entraban en contacto con un ortopedista. Provenían del sur profundo de Yucatán y acudieron a la consulta de revisión en la que sería la primera campaña de cirugías extramuros, organizada por el Colegio Yucateco de Ortopedia y Traumatología (CYOT), en noviembre de 2006 en la ciudad de Izamal.

La convocatoria fue tal que en dos días se otorgaron unas 600 consultas; algunos pacientes con sus familiares pernoctaron en las afueras, coincidiendo uno de los días con el gobernador de entonces, Patricio Patrón Laviada, que en ese momento dio instrucciones para atender a la gente e incluso ofreció en futuras campañas de ser necesario implementar un albergue para que la gente se alojara.

El Colegio Yucateco de Ortopedia y Traumatología, fundado en el año 2000, tuvo desde su creación, como objetivo, el realizar campañas de cirugías extramuros, a fin de apoyar a la población.

Iniciamos en 2001, sin recursos, asistimos tres colegas con nuestros propios medios a la población de Holcá, donde dimos solo consultas, pero se colocó la primera piedra que tomó forma en el año 2006, bajo el cobijo de IMSS Oportunidades, realizándose la primera campaña en el Hospital Rural # 62 de Izamal, denominada: Primer Encuentro Médico Quirúrgico. Se otorgaron más de 600 consultas y se efectuaron 50 procedimientos quirúrgicos.

Un año después nos trasladamos a Acanceh, a la Clínica 41. En octubre de 2008 de nuevo a Izamal. Las tres primeras jornadas con el IMSS Oportunidades (con un flamante quirófano móvil) y el gobierno estatal brindando instalaciones, personal e insumos y nosotros, la mano de obra.

A partir de 2009 la Secretaría estatal de Salud entró al relevo y en agosto, en la Clínica San Lucas de Valladolid, se llevó al cabo la cuarta jornada y de ahí, esta ciudad quedaría como sede. Al inicio en el antiguo hospital del rumbo del Convento de San Bernardino de Siena y a partir de 2016 en el moderno Hospital General.

Un total de 12 campañas realizadas desde 2006, con interrupciones, algunas desafortunadamente por falta de recursos, otras sin defensa alguna como lo fue la pandemia.

Hace dos semanas y a cinco años de la última, en 2018, se llevó al cabo la más reciente campaña. De nuevo la entusiasta colaboración de la Secretaría estatal de Salud, comandada por los doctores: Alberto José Cervera Azcorra y Luis Gonzalo Manzanero Cruz, coordinador estatal y coordinador operativo del programa de cirugías extramuros, respectivamente; independientemente de la cabalidad en el desempeño que le exigirían sus cargos, siempre han destacado por el gran entusiasmo con el que asisten en estas actividades.

De igual manera, empresas privadas vinculadas a implantes ortopédicos y un ejército de 48 médicos, entre adscritos y residentes de Ortopedia y Anestesiología, unieron esfuerzos para realizar 68 cirugías en 52 pacientes.

En total se han llevado al cabo en esta docena de eventos más de 3,500 consultas y alrededor de 500 procedimientos quirúrgicos. En todos los programas la cooperación de las autoridades municipales ha sido valiosa, y a destacar la participación solidaria de todo el personal hospitalario, incluyendo enfermería, asistentes médicas, trabajadoras sociales, ciudadanos que han colaborado en la logística y atención de todo el personal, incluyendo el alojamiento y la alimentación de los participantes.

Pero a la par de este ánimo de cooperación en estos años, se mantiene la dolorosa percepción de que existen aún condiciones muy desfavorables en la cobertura médica. Sin cambios sustanciales en el sentido que hay mucha gente que se beneficia con estas acciones.

Es una realidad que, a pesar de los avances en la Medicina y en los intentos para mejorar la atención, siempre han existido resquicios y a veces enormes oquedades que ocupan los más desprotegidos, los más desamparados, en donde predomina la llamada patología de la pobreza, la cual debe contemplar las enfermedades derivadas de una falta de atención oportuna y correcta.

En este sentido, casi 20 años después pareciera que el tiempo se ha detenido. La primera vez recuerdo haberles dicho a mis compañeros: “nada más hay que salirse de Mérida para que la realidad se estrelle como una bofetada en el rostro”. Muy, pero muy lejos de la anhelada cobertura universal.

Es reconfortante, sin embargo, que, a pesar del recorte presupuestal, el desabasto y desmantelamiento a nivel federal, el fiel de la balanza sean nuestras autoridades estatales de salud. También a destacar: la participación de jóvenes médicos, algunos en formación (residentes). Nuestra agrupación médica se ha preocupado por mantener un carácter académico, científico y humanitario.

La deuda que tenemos con la población en materia de salud es enorme. Los médicos no debemos olvidar el sentido altruista inherente en el ejercicio de nuestra profesión y no se deben soslayar los esfuerzos de las autoridades cuando los beneficiados son los más necesitados.

Una vez más, el Colegio Yucateco de Ortopedia y Traumatología agradece a todos los que nos ayudan a ayudar, pero sobre a los pacientes por su confianza, no seríamos nada sin nuestros enfermos.

Recuerdo y comparto las palabras de mi inolvidable amigo el Dr. Carlos Abdala Siquef cuando decía: “El paciente del campo es el más obediente y sin lugar a dudas el más agradecido”.

En este sentido siempre he sostenido que, en efecto, hay un cariz muy especial cuando atendemos a nuestra gente del interior del Estado. Satisfactorio a más no poder es el “gracias, doctor”, el que acompaña la sonrisa de una madre al ver caminar por vez primera a su hijo, el del campesino que pudo regresar a su milpa a trabajar, la señora que puede levantar las manos para sostener una palangana en la cabeza, sin dolor.

Es algo muy distinto, lo describiría como un bálsamo para el espíritu. Reitero: los agradecidos somos nosotros. ¡Gracias por permitirnos ayudar!— Mérida, Yucatán.

