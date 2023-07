Cholyn Garza: El real México

CHOLYN GARZA (*)

Contrastaba la algarabía, el discurso pretensioso de las llamadas “corcholatas”, el derroche de recursos —que niegan, pero no justifican— con la serie de acontecimientos por demás dolorosos que ocurren en el país.

En una actividad política por demás adelantada y por órdenes de quien manda en su partido, pero no gobierna el país, las llamadas “corcholatas” andan recorriendo regiones de nuestro México, con la intención de dar a conocer los logros de la 4T.

Podrán decir lo que se les antoje, pero lo que están haciendo no es más que la promoción de la imagen de cada uno de los aspirantes a contender por el cargo de presidente de México, justificando su deseo de continuismo —supuestamente— para “consolidar” la “4T”.

La soberbia a todo lo que da. Por un lado, está la colocación de mantas, de promocionales, música, diversión, discursos que no reflejan la realidad que se está viviendo en México. Y así, mientras unos —los que pretenden continuar con el desastre que han provocado— andan promocionando su imagen en lugar de ponerse a trabajar y encontrar solución a los problemas existentes, otros, se están encargando de mostrar la realidad que vive México.

El México real ahí está, en la violencia que no para y en las bandas delincuenciales que se disputan territorio.

¿Cuánto más se tiene que esperar para que un gobierno deje su comodidad e ineptitud y reconozca su plan fallido? ¿Cuántos mexicanos más tendrán que ser sacrificados para que se entienda que los criminales van imponiendo su ley?

“Cuando un gobierno no combate efectivamente la criminalidad, no es porque no tenga la capacidad, sino porque los cómplices de los criminales están en el gobierno”, dice Nayib Bukele, presidente de El Salvador, quien al ver la situación de inseguridad en su país tomó la decisión de combatir a las pandillas y encerrarlas en una cárcel que ordenó construir. Una decisión que ha dividido opiniones. Sin embargo, la paz se construye no solo se desea.

Volvamos a lo que nos ocupa, nuestro México. Duele ver como los criminales van avanzando, amenazando, destruyendo, desafiando a las autoridades y al mismo gobierno. Cuando detuvieron a Ovidio, uno de los hijos del “Chapo” ¿qué sucedió? ¡Lo soltaron! Y nos ofrecieron una sarta de embustes para justificar la decisión que se había tomado. Ya ni recordar es bueno porque da coraje; nos trae a la memoria la complicidad y el compromiso que ha habido con criminales, por parte de quienes llegaron al poder.

Un compromiso real y más fuerte adquirido desde el poder, que contrasta con el respeto que nos deben merecer nuestras Fuerzas Armadas y todas las corporaciones en las que recae la seguridad.

La política de “abrazos, no balazos” ha sido un verdadero fiasco, una ofensa para quienes exponen su vida diariamente en la lucha contra el crimen, cada vez más organizado y ofensivo”.— Piedras Negras, Coahuila.

