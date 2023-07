Fernando Ojeda Llanes: Problemas por rotación de personal

Fernando Ojeda Llanes (*)

Las empresas medianas y grandes cuentan con un departamento de recursos humanos, sus funciones son bien conocidas, sobre todo la correspondiente a contratación de personal y capacitación, algunas le dan un peso excesivo a la administración de la nómina y las prestaciones sociales.

Sin embargo, en estas épocas le dedican una gran cantidad de su tiempo a la contratación e inducción de personal operativo.

Escucho en algunos ambientes que no hay empleos disponibles y de personas que se dedican a las actividades comerciales informales para obtener ingresos y sostener el gasto de su familia.

La alta inflación hizo que aquellos que tienen ingresos fijos no pudieran adquirir la misma cantidad de bienes y alimentos a los que están acostumbrados en una rutina sostenida. Esto hizo que las empresas incrementen los salarios formando sus propias bases de salario mínimo muy arriba del oficial asignado por las autoridades laborales.

La realidad de falta de empleos en Yucatán parece diferente, se observa por todos lados grandes letreros solicitando trabajadores y he podido percibir en muchas empresas una enorme rotación de personal, como un ejemplo: se contrata en el bimestre doscientos trabajadores que reciben su inducción e inician sus labores y al mes siguiente se retiran; de los contratados se van cien, con una simple operación vemos que el 50% sale de la empresa.

Tenemos, por tanto, un fenómeno serio que resta eficiencia a los negocios que ha sido difícil o más bien imposible de resolver por las áreas de recursos humanos, ¿cómo retener al personal y disminuir el porcentaje de rotación?, testigo he sido de que aun aumentando los salarios se logra muy poco en la rotación del personal operativo, la pregunta es ¿a dónde van los cien, doscientos o quinientas personas que salen de las empresas?: ¿Al mercado informal, a trabajos de infraestructura del gobierno, salen del país?, o es un círculo vicioso de empresa a empresa.

Mi opinión personal es que hay que reinventar las políticas de contratación y los programas de inducción.

En la actualidad, por la urgente necesidad de obra de mano, se contrata personal que no reúne el perfil adecuado y la inducción va dirigida a conocer la empresa y su organización.

Creo que la contratación debe dividirse en dos partes, personal que reúne el perfil y aquellos que tienen un acercamiento a éste, de tal manera que el primer grupo debe ir a inducción y el segundo a un programa de capacitación para formar una bolsa propia de trabajo de candidatos a determinados puestos.

En cuanto a la inducción, iniciar con un taller de valores humanos partiendo con la responsabilidad, lealtad y empatía, después de evaluar en el personal este tipo de virtudes, continuar con el dar a conocer la organización.

El que una persona deje su puesto se puede deber a diversos motivos: el salario, el ambiente laboral, falta de valores humanos, tener un jefe sin empatía, no tener el apoyo que requiere para el inicio de sus primeras labores, falta de reconocimiento a su trabajo y otros.

En cuanto a la necesidad de ejecutivos de alto nivel, el cambio que ha sufrido el mercado debido a elementos políticos, económicos y legales, las empresas requieren de personas de gran talento y mucha experiencia en determinada actividad, este no es un problema de rotación sino de escasez, se trae personas de otros lugares de la república, esto puede deberse a muchos factores, uno de estos es la falta de coyuntura de las universidades con las empresas.

Se cuenta con eficientes universidades con alta calidad en sus programas de estudio, pero muy poca vinculación con empresas comerciales, industriales y de servicio.

Los graduados con altas calificaciones tienen buena capacidad académica, pero esto no es suficiente para ocupar los altos puestos requeridos por la falta de experiencia empresarial; durante sus estudios no tuvieron la oportunidad de vincular su aprendizaje académico con la acción material de enfrentarse a problemas reales de un negocio y ayudar a su resolución. He sido testigo de firma de convenios de colaboración entre escuelas y empresas, pero poca acción al respecto.

Todo lo anterior mencionado es de mediano y largo plazos y tiene un costo. Las empresas deben invertir en programas de capacitación no solo de su personal sino de una propia bolsa de trabajo. Deben tener programas claros, objetivos y continuos de valores humanos, ya que el poder mantener en su trabajo a una nueva persona contratada, depende mucho de la propia persona, de su forma de ser, de la problemática de su vida, no solo se trata de dinero, sino también de su bienestar, despertar de su mente la virtud de “la integridad”, que es la práctica de ser una persona honesta, respetuosa, adherirse a nuestros valores y poder tomar sistemáticamente decisiones positivas.— Mérida, Yucatán.

Doctor en investigación científica. Consultor de empresas.