Francisco Martín Moreno: ¿Vamos requetebién…?

Es posible medir el nivel de toxicidad prevaleciente en una sociedad mediante la simple lectura de algunos encabezados de la prensa nacional en las últimas semanas:

“La Oposición exige a AMLO respetar las Leyes”. “Escalan ataques con narco-bombas”. “Drones artillados, nueva amenaza en seguridad”. “Suman 160 mil homicidios dolosos, más 42 mil desaparecidos en 5 años de la 4T”. (Un policía asesina en Francia a un joven y se incendia el país. Nota del autor.) “En 5 años, erosión institucional y nulo avance en justicia y seguridad”. “Resiente el 83% de los hogares en México la escasez de agua”. “Se duplica población sin seguridad social”. “Rechaza el INE encerrar a las corcholatas”. (y la 4T desafía a la autoridad electoral. Pésimo presagio. Nota del autor.) “538 controversias en proyectos y Reformas de AMLO”. “Desborda demanda a servicio eléctrico”. “Quedan impunes ataques a jueces”. “Asesinan a 7 periodistas al año en México”. “Crece el tráfico de municiones en México”. “Sedena compra 2.8 millones de bombas de gas lacrimógeno”. (¿Para qué, tú…? Nota del autor) “Lluvia de expropiaciones para la base aérea militar”. “Pemex perdió 43% de su producción diaria por accidente en Cantarell”. “Quedará sureste sin gas tras incendio de Pemex”. “El senado sí violentó la Constitución: SCJN. Fue omiso en el relevo del INAI”. “El IMSS pidió 282 millones para elevadores y no los compró”. “Ven desastre económico con doble congreso”. “Rechaza AMLO que haya actos terroristas”. “Quiere la 4T tomar 12 megahospitales”. “Contratos por 1,400 millones a Xóchitl Gálvez”. (Una más de las 101 mentiras contabilizadas al C. Presidente de la República, 103 embustes diarios. Nota del autor).

¿Más requetebién? Sí, como no: “Zona boscosa de Tlalpan, cementerio de mujeres”. “Radiografía de un país que mata a sus mujeres, 17,776 asesinadas en 5 años. 9,847 casos de violación”. “Relación con España continúa en pausa”. “Fitch Ratings reduce nota de Pemex: está a dos peldaños de grado basura con altas posibilidades de incumplimiento crediticio”. “Ciclo escolar 2022-2023 cierra con rezago. Aumenta la deserción escolar”. “Delinquir en México es muy barato: ONG”. “De diciembre 2018 a marzo 2023 se cometieron 8,793,072 delitos, señala la organización Signos Vitales”. “CDMX y Edomex lideran cifras de niños que beben alcohol”. “Arancel al maíz blanco viola el T-MEC: expertos”. “Negocios que pagan piso le pasan el costo al consumidor”. “En tercer atentado en siete meses asesinan a ex líder de autodefensas. Hipólito Mora tenía escoltas y blindaje”. “Prevén una escalada de violencia política por elección de 2024”. “Seis cárteles toman control de Chiapas”. “Falta de becas, otro golpe de realidad para Conacyt”. “Suman 100 denuncias por fraude en Segalmex”. “Se estanca con AMLO la producción de maíz”. “AMLO se lava las manos: culpa a FCH y EPN. Afirma que crisis de inseguridad es un ‘remanente’ de ex presidentes”. “Cumple un año Dos Bocas… sin operar”. “AMLO insistirá en que GN pase a Sedena”. “Edomex, foco del robo a transportistas”. “Michoacán, gobernado por el crimen organizado”. “Costo financiero de la deuda del gobierno aumentó 49% anual a mayo”. “Saquean cuentas de usuarios del Banco del Bienestar. Filas para cobrar y retirar fondos”. “Cae 36% generación de las hidroeléctricas”. “Activista de la comunidad LGBT+ es asesinado en Aguascalientes”. “AMLO me odia porque no soy huev... como sus hijos: Xóchitl”. “Si México perdiera el panel en el marco del T-MEC se impondrían sanciones multimillonarias a través de aranceles a las cervezas, al tequila, aguacate, jitomate y automóviles…”

¿Cómo no entender a los escasos lectores que concluirán con la lectura de estas breves líneas? El objetivo de redactarlas consiste en tratar de explicar el pésimo humor social prevaleciente sobre todo en la clase media, la que financia el desarrollo de nuestro país, ante la terrible debacle en la que se ha convertido la 4T desde antes de la toma de posesión de López Obrador, pues comenzó por dañar severamente la conectividad de México al cancelar en términos suicidas el AICM.

Si en el próximo sexenio seguimos “requetebién”, México sería irreconocible. Votar por la continuidad como proponen las deshumanizadas “corcholatas”, es tanto como dirigirnos a un despeñadero de consecuencias imprevisibles…— Ciudad de México.

Escritor