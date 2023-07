Filiberto Pinelo Sansores: Debe rendir cuentas al pueblo la derecha

Lo que estará en juego en la contienda de 2024 no es quién es el más simpático, sonriente, alburero, amable, populachero o hábil para los negocios —de los candidatos al cargo de presidente de la república— sino qué representa cada uno pues son, quiérase o no, dos proyectos diametralmente distintos de nación los que estarán en juego: uno, el que comenzó a gestarse cuando tomó fuerza el movimiento que encabeza López Obrador y culminó hace 5 años con la expulsión del poder del PRIAN y, otro, el representado por esta fuerza, que tuvo su inicio a fines del siglo pasado cuando fue liquidado el sistema de partido único —representado por el PRI— y establecido en su lugar el sistema neoliberal, sustentado en el amancebamiento del PRI y el PAN.

Esto es lo que en el fondo se estará dirimiendo y no quién es el mejor engatusador de serpientes, quién anda en triciclo, quién vende mejor gelatinas o tamales o quién tiene habilidad para hacer negocios con un gobierno del que se forma parte. Se estará ventilando no sólo qué proyecto de nación es mejor para los mexicanos sino qué tipo de gestión política personal conviene a éstos, si un modelo y un gestor político como los que durante más de 35 años tuvimos —cuando fue una minoría rapaz la beneficiaria del esfuerzo de todos— o unos como los actuales, cuyo objetivo es que el fruto del esfuerzo de todos sea distribuido de manera más equitativa.

Por fortuna, en los últimos 5 años, nuestro pueblo ha adquirido una mejor educación política fruto de dos hechos contrapuestos: por un lado, los beneficios que recibe de las políticas, en todos los órdenes de la vida diaria, que el gobierno de la transformación practica y, por otro, el bombardeo mediático con que se le quiere hacer creer lo contrario.

Esta contradicción, entre hechos que comprueba y publicidad machacona que recibe —que minimiza aciertos, tuerce información, magnifica problemas sociales que no surgieron ahora y da interpretaciones unilaterales a sucesos que tienen dos caras pero de las que presenta sólo una— ha hecho que, adquiera un aprendizaje que explica por qué, no obstante la abrumadora campaña en su contra, el gobierno de la 4T conserva el apoyo de aquél prácticamente intacto.

¿A la sociedad mexicana le interesará regresar a una etapa en la que los recursos se desviaban hacia cuentas bancarias de funcionarios que se enriquecían haciendo jugosos negocios con grandes empresarios que les daban su tajada? Por ejemplo, en lugar de construir reclusorios, carreteras, hospitales, gasoductos, etc. los gobiernos neoliberales daban concesiones a particulares para que los construyeran a precios estratosféricos a pagar en diez o quince años con recursos del presupuesto y al término del plazo, la infraestructura, no quedaba en manos del estado, sino en la de los empresarios. Todavía hoy pagamos las consecuencias de la corrupción de aquellos gobiernos que hipotecaban el futuro del país a cambio de hacerse ellos ricos.

Es así como un hospital del IMSS de 180 camas, en Tapachula, Chiapas, construido mediante el sistema APP (Asociación Público-Privada) a 25 años, contratado en el gobierno de Peña Nieto en 2017, tuvo un costo de $17, 364 millones de pesos, es decir, por él hay que pagar cada año $ 694 millones de pesos.

Un gobierno sin corrupción lo pudo haber construido en $ 1,500 millones, lo que significa que con el dinero que aquel gobierno corrupto destinó a un solo nosocomio pudieron haberse construido 11 y medio más. Pero el problema es todavía más grave, porque con el mismo esquema se hicieron otros 11.

En consecuencia, con el dinero destinado a 12 hospitales —todos construidos con el mismo mecanismo— pudieron haberse hecho 138 o mejorarse sustancialmente el sistema de salud del país. Lo peor de todo es que este esquema se aplicó en todas las esferas de la actividad gubernamental para favorecer a la minoría de traficantes de influencias disfrazados de empresarios, una vez que la camarilla gobernante lo descubrió como inmejorable mecanismo de enriquecimiento ilícito de gobernantes y socios.

De esta manera se construyeron reclusorios, gasoductos, carreteras de cuota, etc.; las hacían los empresarios a precios estratosféricos y el gobierno les pagaba una renta por decenas de años; estaba convenido que, al final de éstos, la infraestructura seguiría siendo de los particulares. Un sistema para favorecer a una minoría y no a los intereses de los mexicanos con cuyos recursos se pagó y se sigue pagando esta forma de esquilmo a las finanzas públicas.

Miles de millones de pesos del presupuesto se desviaron así hacia las cuentas de un pequeño grupo de funcionarios y socios privados.

El gobierno actual está luchando por recuperar aunque sea una parte de este dinero malversado negociando con los empresarios que fueron beneficiados para que acepten reestructurar los contratos y dejar de cobrar tanto dinero. Un ejemplo es el hospital de Ticul que fue recuperado por el gobierno federal después de que la gobernadora Ivonne Ortega hizo su correspondiente transa.

Pero, de esto no dan cuenta los partidos de la coalición de la derecha que quieren convertir la contienda electoral en una batalla entre buenos y malos; entre gente bonita y gente que carece de buenos modales; entre personas que se codean con los “de arriba” y personas que odian a éstos; entre seres capaces de contar buenos chistes y seres que no tienen nada de chistosos; pero de lo que sus gobiernos hicieron no dicen ni media palabra. Quieren desviar la atención de lo medular para dirigirla hacia terrenos anodinos para eludir su responsabilidad de la situación desastrosa en que dejaron envuelto al país.

Durante la campaña habrá que pedir cuentas a quienes hoy con la cara más dura que pueden se presentan de nuevo ante la sociedad como si fueran blancas palomas. Las campañas deben servir para que quienes gobiernan o alguna vez gobernaron expliquen por qué actuaron o actúan de tal o cual modo. Hasta hoy la derecha no ha explicado lo que hizo y por qué lo hizo. Exijamos que lo haga.— Mérida, Yucatán.

Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa