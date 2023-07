Columna 7 Por Pablo Pérez Akaki: Batalla al cambio climático

El proceso de adaptación al cambio climático requiere muchos esfuerzos por parte de los gobiernos para guiar las acciones que los organismos especializados han sugerido a la población frente al fenómeno del que no escapa nadie. Entonces, el problema debe ser abordado desde todos los ángulos posibles, incluso no solo en temas de adaptación, sino en mitigación de las causas que generan tan grave situación.

Claramente las personas y las empresas no podemos solos, requerimos esfuerzos de coordinación, de medición y monitoreo, así como de retroalimentación sobre las acciones realizadas para medir la efectividad. Tampoco es tarea exclusiva de las autoridades, pero sí de un trabajo colectivo, en comunicación constante y con el interés genuino de luchar conjuntamente contra todos estos efectos.

De hecho, estos esfuerzos deben ser considerados como servicios públicos, pues deben involucrar a toda la sociedad y deben pedir cambios en el comportamiento de todos en todas partes del planeta. Nadie individualmente puede lograrlo y nadie individualmente tiene el incentivo para cambiar, así que se requiere considerarlo como un servicio público bajo el liderazgo del Estado.

Pero parece que no todos están convencidos de esta necesidad de inversión y esta necesidad de transformación de nuestros patrones de producción y consumo, y como señalan algunos especialistas, en el presupuesto asignado se nota. Como ejemplo tenemos en el pasado los cambios que realizó el expresidente Trump en Estados Unidos en sus financiamientos a la lucha contra el cambio climático, los presupuestos a investigación y demás. Al tener este país el liderazgo mundial en muchas batallas, sus consecuencias fueron importantes, pero él creía que el cambio climático era un cuento chino.

Años después, en México ha ocurrido exactamente el mismo caso, aunque no de manera escandalosa como se hizo como en el vecino país. Esta semana se publicó que la lucha contra el cambio climático en México, a pesar de tener un financiamiento aprobadoen la cuenta pública, simplemente no se ejerció. Razones hay muchas, pero es incomprensible que ante los terribles efectos de este fenómeno no se usen, o se reasignen a otros usos. Hoy vemos que esos efectos nos alcanzan todos los días a los mexicanos, caracterizados por temperaturas extremas, falta de agua, incendios y cambios en los patrones de cultivos.

Y si lo que buscamos es efectividad en esta lucha, tenemos que ofrecer recursos para que todos nos involucremos decididamente, lo cual comienza con financiamiento para impulsar esos cambios. Recursos que permitan incluir a las finanzas a miles o millones de personas y empresas hacia nuevos métodos de producción, consumo y comercialización de los bienes y servicios.

Todo cambio de grandes dimensiones necesita recursos líquidos para hacerlo posible, entonces implica generar estrategias de financiamiento hacia esa transformación, por lo que ahí el sector público tiene nuevamente mucho que hacer.

Ojalá que ese presupuesto no decrezca, sino aumente con el paso del tiempo para poder ofrecer algunas garantías a nuestros descendientes de que el planeta será habitable. De lo contrario, por más riquezas que ahora generemos como sociedades, serán inútiles.— Mérida

Profesor del departamento de Contabilidad y Finanzas, ITESM Campus Estado de México