María Isabel Caceres Menéndez: Vacío existencial y miseria

El consumo de drogas en el mundo se ha convertido en mortal epidemia. Cristal y fentanilo cobran diariamente miles de vidas alrededor del orbe en los diferentes estratos sociales. Lo mismo padecen sobredosis mortales gente rica, inteligente y famosa, que campesinos y personas muy pobres e ignorantes, pasando por clase media, alta y/o baja.

El vacío existencial es una lacerante realidad; es ese no tener nada dentro, en quienes tienen todo, y no tener ni qué comer en quienes no tienen nada. Solo miseria enfermedad y abandono frente a si. “Es este agujero negro que no se sabe como llenar. Siempre hay sufrimiento y conflicto”.

Ese agujero negro en el pecho no permite vivir. Se forma de vacíos emocionales. Tristeza, aislamiento, melancolía, frustración, ansiedad, hastío, fatiga. También hay apatía, aburrimiento, desinterés, falta de motivación, desgana… ¿Cómo llenar lo inllenable, si la solución está dentro y no fuera de uno mismo? Pues recurriendo con afán a toda la línea de embrutecimientos existentes hoy por hoy: tabaco, comida, alcohol, drogas, ejercicio y trabajo compulsivo, juegos de video, computadoras, celular, sexo… añada el nombre que usted quiera, muchas veces todo esto se convertirá en adicción.

La Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) publicó su Informe Mundial sobre las Drogas de 2022 y afirma que la distribución de drogas no ha cambiado. Y las redes sociales, son nuevos puntos de venta obscuros en la red profunda. (Darknet).

En lo que sí hay una brecha es en que son los hombres los que más consumen drogas, y aquí hay que llamar a una alerta, “las mujeres representan más del 40% de los que consumen estimulantes de tipo anfetamínico y hacen un uso no médico de estimulantes y opioides farmacéuticos, sedantes y tranquilizantes”.

Es este grupo el que más probabilidades tiene de sufrir violencia de género y, desde luego, “las desigualdades agravan el efecto dañino de las adicciones a escala global”.

En la última década, el consumo ha alcanzado a 296 millones de personas. Lo que equivale al 5.8% de la población global entre 15 y 64 años de edad. El Informe Mundial sobre Drogas 2023 hace notar un aumento de 23% de consumidores. Se afirma que los opioides, como heroína y fentanilo, son las drogas más letales por sobredosis. Pero es el cannabis la droga más popular, con 219 millones de adictos, “seguida de opioides, anfetaminas, cocaína y estimulantes del tipo “éxtasis”.

El auge de las drogas sintéticas se debe a lo barato y rápido de su fabricación. No depende de algún cultivo y carece de límites geográficos. Las metanfetaminas son las más extendidas en el mundo y reditúan enormes ganancias al crimen organizado. Las dos drogas de laboratorio más populares son las anfetaminas y el éxtasis, al que se han añadido de forma violenta, rapaz y aniquiladora el cristal y el fentanilo como una peste incontrolable. Una epidemia extremadamente mortal.

De hecho, el fentanilo ha transformado el mercado de la droga. Es un opioide de laboratorio 50 veces más potente que la heroína, y está ya considerada una catástrofe de salud en EE.UU. Hay cierta facilidad para obtener los precursores químicos y suficiente información en internet para fabricarlo en laboratorios móviles. Lo más importante que hay que controlar son los precursores químicos.

El Diario ha hecho varios reportajes de primera línea a través de Central 9 debido a que el auge de las drogas sintéticas se ha incrementado significativamente en algunas partes del interior del Estado, afectando sobre todo a jóvenes y adolescentes. Se afirma que habría “cocinas” clandestinas en territorio estatal, aunado al consumo imparable.

Bodegas y laboratorios clandestinos donde fabrican cristal. Esto sucede en comisarías y ranchos importantes como Tizimín y Valladolid. “Hay un boom en el consumo de cristal en el Estado, que crece sin control en todos los sectores sociales”, advierte el director del Centro de Integración Juvenil (CIJ), Víctor Roa Muñoz.

“La metanfetamina es un estimulante poderoso y sumamente adictivo que afecta el sistema nervioso central. La metanfetamina de cristal es una forma de la droga con aspecto de fragmentos de vidrio o piedras blancoazuladas brillantes. Su estructura química es similar a la de la anfetamina”.

El fentanilo cuando se utiliza en medicina para controlar el dolor en dosis anestésicas no es adictivo. Su potencia es hasta cien veces mayor que la de la morfina. “La necesidad de calmar el dolor ha sido una de las búsquedas más constantes del ser humano. Es el dolor el que hizo surgir el fentanilo. El problema actual existe, por la enorme diferencia entre el fentanilo farmacéutico y el fentanilo fabricado ilícitamente”.

Y es la corrupción, el narco, la impunidad, los laboratorios clandestinos y los precursores ilegalmente introducidos al país los causantes de lo que se está volviendo un problema enorme de salud.

Este “boom del consumo y fabricación del cristal en el Estado, será el anzuelo que pescará al fentanilo y que por desgracia inevitablemente llegará también a contaminar y perder, sobre todo, a los jóvenes que aún no encuentran sentido a su vida y en especial a los pobres, los sin trabajo, los sin esperanza de una vida mejor.

El uso de las drogas se remonta a la antigüedad. Desde la amapola, el opio, la morfina, la heroína, que cuando usados como fármacos son beneficiosos. En cambio, cuando son utilizadas con fines recreativos o como franca adicción, producen un enorme daño de carácter laboral, familiar, social. Pero sobre todo, personal. Las drogas destruyen a las personas. Y su uso excesivo lleva a la sobredosis y a la muerte.

La ausencia y disminución de valores, las familias rotas, la violencia de género con todas sus dramáticas variantes, la soledad, el abandono, se convierten en el caldo de cultivo del que se aprovechan los mercaderes del dinero: traficantes, fabricantes. Altas esferas coludidas y plagadas de corrupción. La impunidad ha sido el manto protector de la grave epidemia que nos asuela.

Solo la esperanza nos mantiene pensando cuanto ayudaría la despenalización, que no la legalización, del consumo de estupefacientes. La guerra contra el narco terminaría o disminuirá a casi cero. El tema es controvertido, discutible y de piel muy fina. Hay que hilar como en un entramado de frágil cristal.

Ni duda me cabe a título personal cuánto nos ayudaría en este mortal combate, tanto como ya lo hecho en otros países europeos en forma exitosa.— Mérida, Yucatán.

maica482003@yahoo.com.mx

Abogada y escritora