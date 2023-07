Rubén Osorio Paredes: Convivencia supervisada

Ana se encuentra en un proceso de divorcio muy difícil; durante el tiempo en el que vivió en el mismo domicilio con su todavía esposo, ella y su hijo sufrieron violencia familiar: gritos, empujones, reiteradas agresiones verbales, amenazas e incluso intentos de manipular al menor de edad.

Ella piensa, y con razón fundada, que la convivencia entre el papá y el hijo llega a ser perjudicial para el menor en muchos de los casos, pues mientras están separados, cada vez que el menor regresaba de pasear con su papá estaba triste, callado o agresivo con ella.

Como ya se ha mencionado antes, el derecho de convivencia de los niños, niñas y adolescentes tiene como finalidad que los hijos mantengan contacto en la forma más amplia posible con el papá que no tenga la custodia, a fin de favorecer su propio y necesario desarrollo emocional. Sin embargo, cuando justamente su desarrollo emocional se compromete debido a la propia inestabilidad emocional del padre, en una resolución de divorcio o separación al determinar los días y horas de visita del menor con su padre se pueden tomar ciertas medidas especiales, pues aunque no pueden impedirse sin justa causa, las relaciones personales entre el niño y el padre que no tenga la custodia, el juez puede disponer que la convivencia sea supervisada y en un centro especializado de convivencia, siempre que considere que existe peligro para la integridad física o psíquica del niño, existan antecedentes de violencia familiar contra la niña, niño o adolescente o simplemente lo considere conveniente atendiendo al interés superior del niño.

De hecho, solo por orden del juez puede limitarse, suspenderse o perderse la convivencia que se haya ordenado en la resolución de un divorcio o separación.

El juez para la limitación, suspensión o pérdida de la convivencia, debe tomar en cuenta la existencia de graves circunstancias que así lo ameriten, que pongan en riesgo la integridad de la niña, niño o adolescente.

En resumen, estimado lector si usted o alguien que conoce está por entablar una solicitud de divorcio sin causales y tiene temor fundado de que la convivencia del padre con su hijo pueda ser perjudicial para el propio menor, no dude en protegerlo solicitando en su propuesta de divorcio que las visitas sean supervisadas y/o restringidas al mínimo.

Desde luego, para que el juez acceda a esta petición deberá conocer las valoraciones psicológicas y sociales necesarias para respaldar cualquier decisión que tome al respecto. Como siempre en estos casos, protegiendo y tutelando ante todo el interés superior del menor.

Si el juez determina que la convivencia sea en algún centro especializado, en la resolución que emita debe determinar que la entrega-recepción de la niña, niño o adolescente se lleve al cabo en el centro, o bien, que la convivencia sea en el propio centro y además supervisada.

Situaciones que el juez debe considerar para determinar la entrega-recepción. Siempre que el progenitor custodio formule evasivas o incumpla en dos ocasiones con lo establecido judicialmente para la convivencia entre el progenitor no custodio y los hijos o hijas menores de edad, el juez puede ordenar que la entrega recepción para la convivencia se lleve a través de algún centro especializado.

Criterios para limitar, suspender o perder la convivencia. El juez para la limitación, suspensión o pérdida de la convivencia debe tomar en cuenta la existencia de graves circunstancias que así lo ameriten que pongan en riesgo la integridad de la niña, niño o adolescente o bien, el incumplimiento de forma grave y reiterada los deberes impuestos al progenitor por la resolución judicial. Consulta ésta y más información en las redes sociales de Rubén Osorio y Asociados.— Mérida, Yucatán.

