José Santiago Healy: ¡Ya basta de denigrar!

Las facultades, obligaciones y pormenores del presidente de la República se detallan en la Constitución a partir del artículo 80, que expresa claramente lo siguiente:

“Se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo, que se denominará Presidente de los Estados Unidos Mexicanos”.

Los siguientes artículos expresan los requisitos, duración y otros pormenores del cargo de Presidente para llegar al artículo 87 que establece el texto que deberá declarar quien asuma el cargo el primero de octubre de cada seis años y que dice así:

“Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande”.

En el artículo 88 se mencionan los tiempos y requisitos para que el Presidente pueda viajar fuera del país mientras que el artículo 89 explica de manera puntual las facultades y obligaciones del primer mandatario que se resumen en las siguientes:

Promulgar y ejecutar leyes; nombrar y remover a secretarios, embajadores, cónsules; nombrar a los oficiales de las fuerzas armadas con la aprobación del Senado; preservar la seguridad nacional; disponer de la Guardia Nacional; declarar la guerra en nombre del país previa ley emitida por el Congreso; intervenir en la designación del Fiscal General de la República; dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales; convocar al Congreso a sesiones extraordinarias cuando la Comisión Permanente lo acuerde; y presentar ternas para la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia, entre otras tareas adicionales.

Conviene destacar, en primer lugar, que los pormenores del cargo de presidente se abordan en la Constitución del artículo 80 en adelante, no es en los primeros artículos, antes están los derechos de los ciudadanos como la Iibertad de expresión y de creencias.

También se destaca el derecho a la educación, temas de justicia, de la ciudadanía, entre muchos más. Al igual que otros países que se declaran libres y democráticos, la Constitución en México busca privilegiar al ciudadano y protegerlo de los abusos de los poderosos.

Viene lo anterior a cuento porque en los últimos meses el presidente de México, el señor Andrés Manuel López Obrador, intenta abrogarse nuevas facultades del cargo que los ciudadanos le conferimos en la elección de julio del 2018 y que el primero de diciembre de ese mismo año se comprometió a desempeñar respetando las leyes y “mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión”.

Como se pudo constatar en los artículos mencionados, el primer mandatario no tiene facultades para organizar, supervisar ni disponer sobre las leyes electorales en el país, pera ello existe el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Tampoco el Presidente de México cuenta con el encargo de acusar y denostar verbalmente a ciudadanos, legisladores, exfuncionarios públicos y a quienes considere sus enemigos con el ánimo de desprestigiarlos.

Si fuera el caso de que el mandatario conociera de posibles delitos de dichas personas, su obligación será denunciarlos ante la autoridad competente y dejar que los responsables realicen su trabajo.

Al jefe de estado mexicano jamás se le han otorgado facultades para convertirse en el inquisidor de políticos, empresarios y ciudadanos que no sean de su agrado; su función primordial es buscar la unidad y en su caso aplicar la justicia sin distingos.

¿Alguien considera válido y justo que un presidente como López Obrador trate con suavidad a los criminales e imponga una política de “abrazos y no balazos”, mientras que a personajes que han desarrollado una exitosa carrera empresarial y política como la hidalguense Xóchitl Gálvez la tache de corrupta y le recete varios adjetivos despectivos más?

Los excesos y abruptos de López Obrador en contra de ciudadanos mexicanos no son poca cosa, en el caso de la senadora Gálvez exhibió sus ingresos y contratos de su empresa como si se tratara de una evasora fiscal, delincuente y vividora cuando sabemos que esta mujer ha sido dedicada, trabajadora y entregada a buenas causas.

En los últimos días ha dedicado más tiempo y empeño en hablar de Xóchitl Gálvez —ahora con la burda sección de “No lo digo yo”—, de Claudio X. González y de Genaro García Luna y sus familiares, cuya aprehensión por cierto ocurrió en Estados Unidos y no en México como debió haber sido en su momento.

Ya es tiempo de poner un alto al primer mandatario, los mexicanos no podemos tolerar que un presidente aproveche todo el poder de su cargo solo para defender a su partido y sus causas, pero ignore casi por completo temas torales en el país como la seguridad, la educación, la salud y la drogadicción en jóvenes que pasan por momentos dramáticos.

Queremos un mandatario dedicado de tiempo completo a resolver los problemas más urgentes de México y no un merolico cuya principal obsesión sea conservar el poder en 2024.

Noticia final…

La Coparmex asegura que el actual sexenio ha sido el más violento en la historia del país con la muerte de 80 vidas diarias. “La incesante y creciente violencia que vivimos, las muertes y desapariciones de tantas personas, el impacto del crimen organizado, la migración forzada, la extorsión, la conflictividad social y política, son signos de una crisis que nos ha robado la tranquilidad a todos”, señaló la Confederación en un comunicado.— Hermosillo, Sonora.

jhealy1957@gmail.com

Periodista