Fernando Ojeda Llanes: Emprendiendo una empresa exitosa

Fernando Ojeda Llanes (*)

Es indudable que las empresas forman una parte importante de la economía de un país, pueden nacer de muchas maneras, ya sea de una persona o un grupo de estas que inician un negocio o que ya se tenga éste y se generen otros.

Todas las personas desean tener un negocio para obtener ganancias y no depender de terceros, pero pocos son los denominados emprendedores que tienen características especiales para realizarlo.

Son varios los pasos que hay que seguir para crear una empresa; se parte de una idea seleccionando el tipo de empresa a realizar, que puede ser comercial, industrial o de servicio.

Por lo general nace de un emprendedor que invita a su hijo, padre o hermano para juntar el capital, por eso se dice que más de un noventa por ciento son empresas familiares, un reducido número de personas acuden a inversionistas no familiares.

Para que una empresa facilite su camino y tenga probabilidades de éxito debe hacer un “Plan de negocios” que consiste en plasmar en un documento: el nombre comercial, los productos, el mercado o clientes, el presupuesto expresado en un proyecto de inversión y en un estudio de mercado, análisis de la competencia, los proveedores, la publicidad, el lugar, estructura administrativa y operativa, fuentes de financiamiento y todo lo necesario, expresando con toda claridad la visión y la misión, así como los objetivos y toda la planeación necesaria para su apertura.

Muchísimos son los negocios que inician con una idea y una visión, pero sin plan de negocios, fracasan en el camino, varias veces porque al líder le gusta determinado producto, por ejemplo: vender camisas decoradas, inicia buscando un lugar donde poner su tienda por el que no tenga que pagar una renta alta y abre su empresa. Este tipo de forma de actuar lleva inevitablemente al fracaso.

Lo anterior lo podemos ver tangiblemente recorriendo la ciudad y ver la cantidad de letreros de negocios que cierran y venden o rentan el local.

Lo primero que hay que hacer antes de iniciar el “Plan de negocios, es realizar un estudio de mercado profesional, hay empresas muy eficientes que se dedican con éxito a esta labor, no se trata de que el emprendedor realice por su cuenta una serie de encuestas a base de cuestionarios; al terminarse ya se obtienen los datos de probabilidad de ingresos para realizar un proyecto de inversión que consiste en determinar los flujos de efectivo a futuro y traerlos a valor presente para ver su factibilidad económica.

Suponiendo que tanto el estudio de mercado, el proyecto de inversión, son positivos y se trata de un negocio comercial para vender al público en general en forma presencial, al formularse el plan de negocios y determinar la posición del lugar de venta —éste es crucial—, tomar en cuenta que los lugares mejor posicionados son caros, de tal manera que si se piensa en buscar los baratos, estamos en el primer error; otro elemento básico a investigar es la competencia, porque es indudable que la hay.

Lo anterior son ideas básicas para los que pretenden emprender y si se trata de familiares hay que dar otra serie de pasos importantes en forma paralela a lo anterior expresado, esto se refiere a constituir un consejo de familia, un protocolo que establezca las reglas de separación de los asuntos familiares a los del negocio y la participación de familiares en la operación de la empresa.

Todo inicio de negocio tiene su denominada “época heroica”, son periodos de tiempo indeterminables en que los flujos de efectivo no son suficientes para pagar sueldos, proveedores o impuestos. Las presiones económicas son fuertes y deterioran la operación, todo esto hay que tomarlo en cuenta al hacer los presupuestos del proyecto de inversión, pero hay ocasiones que se presentan de forma fortuita que hacen que los ingresos mejor planeados no se realicen. Hay muchos casos de emprendedores que no resisten esta época y desisten de realizar su visión.

Los que están emprendiendo con éxito buscan la forma de crecer la empresa, para tal caso tienen que ser competitivos, enfrentarse a la fuerte competencia vía precios, producto, calidad, servicio y otros elementos. Tratándose de empresas familiares, el crecimiento del negocio puede llevar a sus participantes a pensar en formas diferentes, algunos requerirán más dividendos, otros invertir en bienes, pocos en vender el negocio, esto no debe de alarmarnos, todo depende de la marcha consistente de un buen consejo de familia que unifica criterios y sabrá dirimir lo mejor para la familia y la empresa.

Se dice que un buen emprendedor nace y muere haciendo negocios, este dicho o refrán tiene mucho que ver con la sucesión en las empresas familiares, pero esto es otro boleto a comentar posteriormente.— Mérida, Yucatán.

ferojeda@prodigy.net.mx

Doctor en investigación científica. Consultor de empresas.