Filiberto Pinelo Sansores: La derecha se encuentra en su laberinto

No se puede hacer abstracción de lo que hicieron los grupos que gobernaron antes y lo que harían ahora, en caso de que lograran regresar al poder. Por eso, para decidir por quién votar es menester recordar y analizar qué hicieron cuando tuvieron el timón.

Esta es la razón de que no les guste que les saquen los trapos al sol. Dedicados a golpear al presidente —por aire, tierra y mar— claman al cielo cuando éste les contesta y, de inmediato, lo acusan de estarlos persiguiendo. Ellos sí pueden estar 24 horas del día profiriendo insultos en su contra, calumniándolo —a él y a su familia— culpándolo de todo lo malo que ocurre en el país —fruto podrido, en gran medida, de lo que sembraron sus gobiernos—; pero si les responde, “los están agrediendo”.

Por ejemplo, Santiago Creel, en una reciente visita a Mérida declaró en una entrevista, sin sonrojarse, que “el presidente de la república tiene una estrategia criminal” para agregar, de inmediato, “es un criminal”. Llamar al presidente de un país “criminal” y no sufrir consecuencia alguna es señal inequívoca de que aquél a quien así llama no lo es. En cambio, recuérdese que el exsecretario de Gobernación de Vicente Fox expidió permisos para abrir decenas de casinos unos días antes de que dejara el cargo y que mientras lo ocupaba, Genaro García Luna hacía sus primeros tratos con el crimen organizado, que sentaron las bases para el narco estado que instauró después Felipe Calderón, y el crecimiento exponencial de la violencia. Sin embargo, no sufre la más mínima persecución, a menos que para él lo sea que le den respuesta verbal.

No es posible que la derecha haga campaña, como si fuera un grupo nuevo, recién surgido de la “sociedad civil”, esperando que se le crea, pues la sociedad no se está chupando el dedo. Sea cual sea el ropaje en que se enfunde no puede eludir su responsabilidad por lo que hicieron sus gobiernos. Sus miembros estuvieron dedicados a embolsarse el dinero de los contribuyentes o el de quienes los sobornaban a cambio de concesiones. Salían de los gobiernos —el federal o los de los estados— inmensamente ricos. El cuento de Xóchitl de que hizo sus $ 1,400 millones como contratista de gobiernos en los que era funcionaria, sin violar las leyes, no lo creen ni los niños de teta.

Por eso eran pocas las obras que estos gobiernos hacían pues el dinero destinado a ellas era desviado hacia sus bolsillos. Si hacían carreteras las hacían de cuota para que el usuario pagara doble por ellas, lo que aporta con sus impuestos y lo que tiene que pagar en las casetas de cobro. En este sexenio no se ha hecho ninguna carretera de cuota, todas son libres, y eso que se han hecho y reasfaltado muchísimas más que en los periodos anteriores. Se han hecho o están haciendo, también, más aeropuertos que en el pasado, no sólo el Felipe Ángeles de la ciudad de México, sino uno en Tulum, otro en Creel, Chihuahua, y todo sin elevar impuestos ni contraer deuda.

En 40 años no se hizo una sola refinería y las que se hicieron antes de que los neoliberales tomaran el poder, al llegar el año 2018 estaban ya en ruinas. Al mismo tiempo abandonaron la producción de crudo; de extraer 3 millones 300 mil barriles diarios —en 2004, en el sexenio de Fox—, para enero de 2019, Pemex sólo producía 1 millón 642 mil barriles diarios, una disminución brutal de más de la mitad de su producción.

Además, por robarse el dinero de su venta, los neoliberales le crearon a Pemex el boquete de una enorme deuda que, con mucho trabajo está pagando. Una de las consecuencias de todo lo anterior es que México tiene que comprar gasolinas en el extranjero. El 70 por ciento de la gasolina que el país consume es importado, no obstante ser el nuestro un país petrolero.

¿Es congruente lo anterior con la postura de la derecha de criticar acerbamente a quien está corrigiendo el entuerto?

Mientras los neoliberales hicieron todo lo posible por destruirla, AMLO está rescatando con éxito a la paraestatal y que el país tenga los combustibles que necesita. ¿Cómo? Modernizando las 6 viejas refinerías hechas antes de que los neoliberales o neoporfiristas tomaran el poder; comprando la parte de su socio extranjero de la refinería de Deer Park, en Texas, para quedarse con la propiedad completa; construyendo una nueva en Dos Bocas. El fin es aumentar la producción nacional de gasolinas y mantener sus precios bajo control.

Durante la era neoliberal los aumentos en el precio de los combustibles eran brutales y constantes. El último, con Peña Nieto ocasionó un estallido social. De haber seguido la política de los gobiernos del Prian esta sería la hora en que los mexicanos estaríamos en las calles protestando.

Después de haber comprobado cómo se conduce la derecha cuando tiene el poder se necesitaría ser masoquista para votar de nuevo por sus representantes. En su versión actual, como oposición, ofrece posturas erráticas que en lugar de motivar certezas produce desconfianzas. Ejemplos: 1) la contratación del “Ángel de la Dependencia”, el priista José Ángel Gurría Treviño para que construya su programa de gobierno, siendo que fue él uno de los autores del atraco que nos está haciendo pagar cada año miles de millones de pesos en intereses conocido como Fobaproa; 2) la proclama de Fox acerca de lo que hará su candidata de ganar la presidencia para devolver la pensión a los expresidentes y, en cambio, eliminar los programas sociales y, 3) las declaraciones de la segura candidata de la derecha que dice que, de ganar, contrataría seguros de gastos médicos privados con costo de 70 mil pesos mensuales para los empleados públicos, que estos mismos tendrían que pagar.

Lo anterior es sólo un atisbo de la forma de pensar de este grupo que por más que enmascare su pensamiento no consigue levantar el vuelo y no hay indicios de que lo levante.— Mérida, Yucatán.

fipica@prodigy.net.mx

Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa