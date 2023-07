Gabriela Soberanis. Barbie y el pensamiento crítico

Me parece que tomamos muy a la ligera el tipo de contenido que consumimos. Ponemos nuestro dinero y atención en causas que distorsionan la realidad, y para muestra, un botón: la más reciente producción de Warner Bros. Pictures, Barbie, que está más cerca de ser un anuncio corporativo de dos horas de duración, que una cinta cinematográfica.

Barbie es una de esas películas que preferiría no discutir para evitar entrar en un pantano retórico bastante denso, pero escuchando a tanta gente decir que la encuentran inofensiva, no me ha quedado más remedio que ofrecerles mi análisis después de revisar la película, escena por escena.

El filme fundamenta su narrativa en la idea de que las mujeres lo son todo, y los hombres… ¡vaya!, son solo hombres. La frase textual es la siguiente: “Las Barbies pueden ser, y lo son, todo, mientras que los Kens son... solo Ken”. Toda la película está llena de falacias, ambigüedades y contradicciones.

Por un lado, nos dicen que la mujer puede hacer todo lo que se proponga ("Barbie es médico y abogada, y mucho más que eso") y, por el otro, que es completamente injusto que así sea: “Tienes que ser delgada, estar sana, tener dinero, liderar. Se supone que te encanta ser madre, y debes ser una mujer de carrera. Tienes que responder por el mal comportamiento de los hombres. Mantenerte bonita para ellos, pero no tentarlos o ser una amenaza para otras mujeres. Nunca hay que envejecer, ser egoísta, fallar, mostrar miedo.

¡Es muy dificil y contradictorio! ¡Y nadie te da una medalla o dice gracias! Y resulta que lo estás haciendo todo mal y que todo es tu culpa”. ¡Dios, qué desgracia la nuestra! Pero ahí no termina, también insertan lo siguiente: “Sé siempre tú misma, a menos que puedas ser una Barbie. Entonces, sé una Barbie”. A ver si entendí, no hay nada mejor que ser una Barbie, pero puedo conformarme con ser yo misma. Caray, me siento afortunada. Y así, en este mar de ideas que concluyen en un par de discursos forzados, en ocasiones no dejan nada a la interpretación; por ejemplo, cuando mencionan que “Es literalmente imposible ser mujer”. No hace sentido esto último si, al mismo tiempo, dejan entrever que una mujer lo merece todo sólo por ser mujer. De verdad, un emoji con cara de confusión absoluta quedaría genial aquí. Y entre tanto disparate dicen solo una gran verdad: “Nunca olvides que el sistema está amañado”.

Por si esto fuera poco, Ken da una pena que no te la acabas. La película ridiculiza y hace de menos la masculinidad e instala la falsa idea de que este mundo sería mejor para las mujeres si pudiéramos nulificar la presencia del varón. Insta sutilmente a perpetuar la guerra de sexos y a bogar por esa autosuficiencia mal entendida que ha convencido a muchas que no necesitan de los hombres. La escena donde las niñas dejan caer sus muñecas bebés al ver a la imponente Barbie, y una de ellas las comienza a destruirlas todas, dice claro y fuerte “la maternidad es un impedimento para alcanzar nuestros sueños”. Entonces, ¿Analizar la película desde esta perspectiva es romper el encanto de la diversión o es quitar el velo de lo que no quieren que veas?

Basta con observar en qué se convierte la resistencia a mirar más allá de lo evidente: Una larga fila de mujeres vestidas de rosa, comprando el vaso y las palomitas a tono, y tomándose fotos en una caja que les impide pensar fuera de la misma. Pero ahí está la gente, gastando su dinero en cosas que realmente no aportan valor y que solo invitan al consumismo y promueven el adoctrinamiento. Barbie es una película Wok y con ella quieren que creas determinadas cosas. Resaltar el hecho de que contiene mensajes subliminales y explícitos que moldean el pensamiento y la conducta de la gente, no es cosa menor. Dimensionar el impacto que tiene en nuestro inconsciente la información que consumimos es hacernos responsables de la realidad que creamos.

Las niñas de hace treinte o cuarenta años son las mujeres que hoy quieren serlo todo y se dan cuenta que no es posible. La narrativa de la Barbie de hace tres o cuatro décadas era la de “Porque Barbie puede ser cualquier cosa, las mujeres pueden ser cualquier cosa", y se instauró en el subconsciente de esas niñas que debían ser más que simples esposas y madres. Parecía una idea inofensiva y alentadora, pero, ¿te has detenido a ver los efectos? Las mujeres de hoy están exhaustas y frustradas, están resentidas con el hombre, casadas o no, con hijos o sin hijos, vuelcan toda su energía en hacer todo cuanto pueden para sentirse realizadas y alcanzar el verdadero “éxito”. Y pese a que esto no ha funcionada, el sistema refuerza y actualiza el discurso para que las nuevas generaciones introyecten la idea de que, además, las parejas oprimen, los hijos estorban y la verdadera realización está en el mundo laboral, en crear riqueza e independencia para ser totalmente libres.

Dentro de veinte años veremos los efectos de esta narrativa.

Lo que quiero que observes es que las narrativas crean realidades y que la intención principal del sistema es alejarnos del pensamiento crítico, para que así conectemos cada vez más con las programaciones de la matrix y no con la verdad. Pero ¿Cuál es, entonces, la verdad?

Piensa primero en los discursos que escuchas a diario, esos que se repiten una y otra vez, y que no son otra cosa que un medio de control masivo. Por ejemplo, que la mujer es víctima del hombre, que no se nos ha permitido “realizarnos” porque hemos sido forzadas a la maternidad y al matrimonio, que hemos sido exigidas desmedidamente, y que el patriarcado es el culpable de todo. Esa es la retórica acerca del problema, y luego viene la retórica de la “solución”: No te preocupes, mujer, existe un plan maestro para destruir ese patriarcado y es mediante la construcción de una versión femenina liberada y empoderada que lo merece todo por haber sufrido tanto. La mujer que no se cree el cuento de la familia y la maternidad a menos que quiera correr el riesgo de tirar por la borda sus verdaderos sueños y verse atrapada bajo el yugo del varón.

Todos los medios de comunicación masivo obedecen al mismo sistema y mantienen el mismo discurso. En las narrativas hay trampa y hay astucia. Y donde hay truco, no hay buena voluntad. La película recurre a una artimaña viejísima, el del producto que se critica a sí mismo para generar empatía y vender mucho más. Sí, claro que la cinta funciona como un aparente dispositivo de reflexión, pero a cambio, va planteando preguntas que, lejos de ser interesantes, sirven para implantar en el subconsciente justamente los programas a través de los cuales se desea que la sociedad se rija.

No te equivoques, todo lo que consumes es una programación, es un modelo de lo que quieren que sigas. Nada se nos muestra porque si; se hace con propósito y a propósito para crear una visión colectiva acerca de algo, y sin que nos percatemos de ello. Claro, siempre te van a distraer de la verdad generando confusión, por eso es que experimentamos una disonancia cognitiva; ese estado de incomodidad mental y emocional que se manifiesta a manera de conflicto interno cuando tenemos dos creencias, valores o actitudes que se contraponen. Sabemos que hay algo que no nos cuadra en aquello que estamos viendo o escuchando, pero lo hemos visto o escuchado tanto, que ya no podemos discernir la verdad. Nos sentimos confundidos.

Sin embargo, donde hay sabiduría, no hay conflicto entre pensar y sentir. Es decir, las mujeres sabias saben que no pueden con todo y que tener un compañero es lo natural, y es fantástico. Honran la masculinidad porque saben que les complementa. No se comen el cuento, sencillamente porque no les hace sentido. En pocas palabras, usan el sentido común. Por eso, no se trata de criticar, sino de tener criterio.

Al sistema le conviene obnubilar nuestra mente con el fin de evitar que pensemos por cuenta propia. No quieren que la gente tenga criterio porque así se opondrían a las retóricas y programaciones que nos quieren imponer. Por eso es tan importante que utilicemos nuestra mente y nos cuestionemos absolutamente todo. Debemos tener un alto grado de escepticismo y, a la vez, de apertura para poder comprender y discernir la información que recibimos. El pensamiento crítico es lo que nos permite ver el panorama completo y distinguir con claridad sus partes, no solo aquellas que nos muestran. Es la forma de decir no a la tiranía que está oculta detrás de las ideologías, promoviendo que todos pensemos lo mismo; que aceptemos lo inaceptable, y normalicemos lo aberrante, aunque claramente dañe nuestra calidad de vida y la de nuestras relaciones.

No seas una Barbie. Sé alguien que use su mente para tener un criterio propio. Alguien que no se deja engañar sino que cultiva un pensamiento crítico sabiendo que ese es el pase hacia la verdadera libertad. Cuando hablo de libertad, me refiero a la de pensamiento, a la capacidad de observar de forma consciente y clara la realidad, y no dejarnos desorientar. Esa libertad de pensamiento que permite que emerja la intuición y el sentido común, que no es otra cosa que nuestra moral objetiva.

La verdad es más sencilla y más corta que la narrativa oficial: “La masculinidad protege y la femenidad nutre. Cosas hermosas suceden cuando se juntan y trabajan como uno solo”.

gabrielasoberanismadrid@gmail.com

* Coach Profesional y Acompañamiento Espiritual

Podcast: Gabriela Soberanis