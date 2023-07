José Carlos Palacios: Viajando por España se pueden disfrutar vinos blancos

Siguiendo mi recorrido por Europa, hoy toca el turno a España. Viajando en tren, dejo atrás Portugal y su maravilloso vinho verde, e ingreso a Galicia por la frontera norte. El paisaje cambia drásticamente.

Si bien la península ibérica es conocida por sus vinos tintos, como Rioja, Toro y Ribera del Duero, también tiene una buena gama de vinos blancos y estas variedades aportan una calidad única. Si hacemos un recorrido por el norte de España veremos una denominación de origen como Rías Baixas en la zona de Galicia, que tiene como uvas autorizadas unas llamadas torrontés, albariño y godello.

Son vinos que tienen una expresión de excelente calidad y, dependiendo de la zona en la que se encuentran, ya sea cerca del mar o más adentradas al continente, se comportan de manera diferente. Es lo mejor que España tiene en vinos blancos, ya que aportan muy buena armonía a las comidas que contienen frutos de mar.

La denominación de origen Rueda, que fue creada en 1980 y es la más antigua de Castilla y León, inicialmente se circunscribía a los vinos blancos. La región comprende 1,464 viticultores, según censo de 2020, y se utilizan como uvas autorizadas blancas las variedades verdejo, viura, palomino fino y sauvignon blanc (aunque es de origen francés, se adapta perfectamente al terreno).

Los vinos blancos españoles son poco aceptados en México por falta de promoción y difusión. He probado mucho vino español blanco y son fabulosos, responden muy bien. Los vinos probados fueron de una bodega pequeña, todos tenían una particularidad: eran frescos y muy jóvenes.

Los dos primeros fueron de la etiqueta Manía, que aportaron frescura en boca, ideales para los climas de playa, el calor y la alberca. El primero fue un sauvignon blanc y el segundo, un verdejo, que estuvo a la altura de los acontecimientos: unos mariscos acompañando a los vinos y no había más nada que agregar. El tercer vino, de la misma casa, era un rosado tipo clarete con muy buena textura en boca y acompañamiento de salmón.

Para finalizar, probamos una uva que, si bien llega a México masivamente, no responde al gusto de los paladares exigentes, me refiero a la airén, la más plantada en variedades blancas en España. Y me encuentro con un vino con características más del terreno, buena acidez, una untuosidad y textura únicos y un sabor y aroma insuperables.

La cereza del pastel fue un espumoso método tradicional de burbuja fina con explosión de sabor en boca e ideal para unas tapas.

Son vinos de gama media que ya se pueden conseguir en Ciudad de México a un precio excelente.

Espero que les hayan gustado las opciones de hoy y a seguir bebiendo el vino que la vida es corta. ¡Salud!