Cholyn Garza: ¿Estamos bien en seguridad?

Sorpresiva y triste la noticia del fallecimiento del empresario Alejandro Martí el pasado 24 de julio en Miami, Florida. Un hombre de negocios, exitoso en sus empresas, cuya vida le cambió por causa de un episodio trágico en junio de 2008.

Fernando, uno de sus hijos fue secuestrado y después de 53 días de negociaciones y de haber pagado la familia un millonario rescate en dólares, los secuestradores no cumplieron su palabra y el cuerpo del joven fue encontrado en la cajuela de un auto que tenía reporte de robo.

La miseria humana a todo lo que da, en individuos sin escrúpulos. No se alcanza a comprender el por qué existen seres tan despreciables que se ensañan de una manera infame con una persona indefensa.

La tragedia que vivió la familia Martí, la parte dolorosa que se inició con el secuestro y culminó con el asesinato de Fernando, la conocimos en su momento por la amplia cobertura en medios.

En agosto del mismo año del secuestro —2008— durante la reunión del Consejo Nacional de Seguridad que se llevó al cabo en Palacio Nacional y en presencia del entonces presidente Felipe Calderón, así como del Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, al hacer uso de la palabra y con voz entrecortada quizás por el dolor y la frustración, dirigió emotivo mensaje que al día de hoy podría decirse está vigente.

“Señores, si piensan que la vara es muy alta, si piensan que es imposible hacerlo, si no pueden, renuncien; pero no sigan ocupando las oficinas de gobierno, no sigan recibiendo un sueldo por no hacer nada, que eso también es corrupción”.

Era la voz de un padre haciendo un reclamo muy justificado cuestionando el trabajo deficiente del gobierno en temas de seguridad.

Una sola frase, “si no pueden, renuncien”, sigue vigente y no solo en cuestión de seguridad, se lo podría asegurar.

Meses después de la tragedia que enlutó su hogar y destruyó los sueños de Fernando, su hijo, el empresario Alejandro Martí fundó MEXICO SOS (Sistema de Observación para la Seguridad Ciudadana) convirtiéndose en activista social.

Hoy, una voz crítica a funcionarios que no actúan; un padre que lloró la pérdida de uno de sus hijos, ha dejado este mundo para reunirse con él. El tiempo ha transcurrido y políticos que utilizaron en campaña el tema de la seguridad y se atrevieron a hacer promesas que sabían no iban a poder cumplir, ya como gobierno tienen al país inmerso en una crisis de seguridad muy peligrosa. Peligrosa para el país, para las instituciones y, por supuesto, para los ciudadanos.

La violencia que actualmente estamos padeciendo proviene en buena parte de la impunidad con la que actúan los delincuentes, a quienes se les ha otorgado un poder que jamás debió dárseles.

Ha sido la obsesión por el poder, mezclada con la ambición desmedida por obtener o continuar gozando de privilegios —además de su nula capacidad para gobernar— lo que ha llevado a un gobierno a tomar decisiones equivocadas en algo tan importante como es la seguridad nacional.

Han ignorado el riesgo en que han colocado a México.

No se necesita ser sabio o gran conocedor de un tema —como el que hoy nos ocupa— para darse cuenta de que quienes integran las diferentes bandas criminales retan a la autoridad porque están conscientes de que nada les harán. Se sienten protegidos porque saben que hay acuerdos de por medio.

Solo se requiere un poco de sentido común para encontrar explicación a lo que está ocurriendo. El delincuente es protegido por pactos que se realizan y porque creen que tienen más derechos que cualquier ciudadano. Cuestión de interpretación.

¿Cómo se puede asegurar que vamos bien, si estamos observando un país al que la delincuencia pretende someter a balazos? Extorsiones, incendios, homicidios, asaltos en carretera, trata de personas, secuestros; una barbaridad de delitos y un temor entre las poblaciones afectadas que crece día a día ante lo impredecible.

No es justo para un país tan hermoso y maravilloso como el nuestro que estén ocurriendo tantas agresiones y se pierdan vidas inocentes y productivas, por culpa de individuos que ya eligieron su forma de vida, una existencia de destrucción y muerte.

Afortunadamente no todo está perdido en esta lucha por alcanzar la tranquilidad perdida y un día recuperar la paz que un día gozamos todos. Hoy vemos a hombres luchando hombro con hombro de distintas corporaciones, exponiendo su propia vida para no permitir ingresen a nuestro queridísimo estado de Coahuila.

“Frente al dolor, no existen los héroes”, escribió George Orwell. Quizás porque se le considera “héroe” al que da la vida por una causa. Yo prefiero considerarlos héroes a todos los que hoy se encuentran defendiendo una causa justa, un territorio y a nuestro México, para erradicar el mal que representan las bandas criminales.

A todos, sí, desde el responsable de desarrollar las estrategias que deberán emplearse en el momento preciso en batalla, hasta el más humilde servidor en una corporación. Todos merecen el reconocimiento y respeto por el esfuerzo que están haciendo por mantenernos a salvo a pesar de la presión a que están siendo sometidos.

Ruego a Dios por todos ellos; y por quien diseña las estrategias para que le dé la sabiduría que requiere para hacer lo que considere se deba hacer.— Piedras Negras, Coahuila.

cholyngarza@yahoo.com

Periodista