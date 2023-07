Fernando Ojeda Llanes: La importancia del trabajo en equipo

Fernando Ojeda Llanes (*)

Las empresas para poder cumplir con sus objetivos requieren de una buena organización que establezca los procesos necesarios para su operación.

Es necesario que los diferentes departamentos cumplan con las funciones requeridas para su buen desempeño y apoyar en el cumplimiento de los planes. Cada departamento debe cumplir con las metas en tiempos establecidos.

Es indudable que, si se trata de cumplir un objetivo complejo, se hace necesario formar un equipo o comité para llegar al mismo, por ejemplo: la apertura de una sucursal no es tarea de una sola persona, sino que se reúne un equipo multidisciplinario para realizar el proyecto.

He sido testigo en empresas que constituyen un comité para hacer cambios de determinadas estrategias y sucede que los tiempos que se establecen no se cumplen y se cambian en forma constante y por lo general no hay quien asuma la responsabilidad de coordinar al grupo y dar seguimiento a las etapas respectivas. A veces no hay un líder que haga funcionar al equipo, solo se reúnen para comentar y las cosas no se cumplen o se hacen a medias.

Recuerdo, de acuerdo con lo mencionado en el párrafo anterior, que cuando fui maestro de licenciatura marcaba tareas por equipos y percibía con claridad que siendo cinco los integrantes, uno solo de ellos era el que realizaba todo el trabajo y los demás se colgaban de éste. Obvio que la calificación era la misma para todos los integrantes.

Al observar esta situación es cuando, como parte de mi programa de clases, iniciaba con una dinámica para detectar líderes, ya con esto al formar grupos, en cada uno de éstos, ponía al frente a un líder de los previamente seleccionados, de esta forma los equipos trabajaban con éxito.

Hay empresas que trabajan en su organización con comités de trabajo, es probable que en cada uno de éstos surja un líder, se debe hacer la identificación del mismo para solicitarle que haga trabajar al grupo en conjunto, con base en programas redactados con claridad con metas a cumplir y fechas finales.

Hay que tomar en cuenta que una persona puede tener la característica de liderazgo, pero no tener el valor humano de la responsabilidad. Entonces al formar un comité ya es necesario tener en cuenta que alguien responsable debe liderear el equipo para que su labor sea exitosa.

Conocemos que el proceso administrativo consiste en planear, organizar, dirigir y controlar, hay que estar pendiente de que cuando se formen equipos de trabajo o comités no se queden en el primer paso de planeación, porque si no hay la dirección o actuación, la delegación a grupos para realizar proyectos no funciona.

Desde luego pueden existir comités o equipos de trabajo que se dediquen a realizar solo la planeación de determinado proyecto y los otros pasos del proceso se turnen a otros grupos.

A pesar de las deficiencias que se han mencionado, son muchas las ventajas del trabajo en equipo si tomamos en cuenta lo mencionado anteriormente: una de las ventajas es que cuando trabajamos juntos completamos las tareas más rápido y eficientemente.

Además, trabajar en equipo permite a cada miembro compartir conocimientos y habilidades, lo que puede resultar en soluciones más innovadoras y creativas. Otra de las ventajas es que fomenta la comunicación y la cooperación, lo que puede mejorar la moral y el ambiente de trabajo.

En general, trabajar en equipo puede ser una experiencia muy positiva y beneficiosa para todos los involucrados.

Es importante para que un equipo de trabajo funcione se elabore el programa de trabajo respectivo anotando las funciones a realizar, nombre de responsable y fechas de entregables. El líder del grupo debe solicitar que cada uno de los participantes realice sus tareas con eficiencia y cumpliendo los plazos establecidos.

En escritos anteriores he mencionado la necesidad de que el departamento de recursos humanos elabore un programa para detectar a líderes de los diferentes departamentos de las empresas, que precisamente no sean jefes de departamento; cuando se realiza esta dinámica, se reciben sorpresas inesperadas, de tal manera que cuando se tengan identificados, en la formación de equipos de trabajo o de comités, ya se tendrán detectados a los que podrían encabezar la coordinación respectiva para el trabajo eficiente del conjunto.— Mérida, Yucatán.

ferojeda@prodigy.net.mx

Doctor en investigación científica. Consultor de empresas.